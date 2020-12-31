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GENEL / Motorsport.com haberler

Rakamlarla Motorsport.com Türkiye'nin 2020 sezonu

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Rakamlarla Motorsport.com Türkiye'nin 2020 sezonu
Ekleyen:
, Şef Editör

Türkiye'de aralıksız bir şekilde hem internet sitesinde hem de tüm sosyal medya platformlarında motor sporları ve Formula 1 dünyasının nabzını tutan Motorsport.com Türkiye olarak, geçen senelerde olduğu gibi bu sene de şeffaf bir şekilde istatistiklerimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Mayıs 2016'da Motorsport.com Türkiye olarak başlamamızın ardından 4. tam senemizi geride bırakıyoruz.

Lewis Hamilton ve Mercedes'in dominant performansı sürdürmesi heyecan açısından pek iyi olmadı. Bunun dışında koronavirüs, sadece Formula 1 padoğunu değil Türkiye dahil tüm dünyada iş sektörlerini olumsuz etkiledi. 

Formula 1'le ilgili sayfalar ve internet sitelerinde ziyaretlerin en yüksek olduğu günler, doğal olarak yarışların olduğu hafta sonudur. Bu açıdan 2020'de Formula 1 takviminde sadece 17 yarış yer alması bizim için pek iyi olmadı. 21 ya da 22 yarış olsaydı, istatistikler açısından çok daha farklı bir yıl olabilirdi.

Buna rağmen Motorsport.com Türkiye olarak ilk 3.5 senede olduğu gibi aralıksız ilerleyişimizi bu zorlu senede de sürdürmeyi başardık. Bu sene hem karantina süreci, hem koronavirüs nedeniyle sayı olarak az olsa da oldukça sıkışık bir aralıkta gerçekleşen yarış takvimi (art arda gerçekleşen çok sayıda üçlü yarış) ve hem de sitede uzun zamandır birlikte çalışan iki editörümüz Kemal Şengül ve Cem Özel'in askere gitmeleri nedeniyle hiç ama hiç kolay geçmedi. Özellikle sizin de kabul edeceğiniz üzere Kemal'in yokluğunda oluşan boşluğu doldurmak, hiç kolay olmadı.

İlk olarak 2017'de sizlere istatistiksel olarak nerede olduğumuzu göstermemizin ardından, 2018'de de benzer paylaşımda bulunmuştuk. 2019'da da bir senelik istatistikleri paylaşmamızın ardından geleneği 2020 ile sürdürüyoruz.

1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Motorsport.com Türkiye internet sitesinde 10.8 milyon ziyaretçi ağırlarken toplam 34 milyon sayfa gösterimine ulaştık. Ancak ziyaret ve sayfa gösterimleri bununla bitmedi. 2019'da hayata geçen Android ve IOS uygulamalarımızı daha fazla takipçimiz indirdiler. Uygulamamızı 650 bin kişi ziyaret ederken bu ziyaretlerde toplam 12.8 milyon sayfa görüntülediler. Böylece 2020 yılı boyunca Motorsport.com Türkiye'ye internet sitesi ve uygulama üzerinden toplam 11.4 milyon ziyaret olurken, bu ziyaretlerde 46.8 milyon sayfa gösterimine ulaştık. Bir sene içerisinde ziyaretçilerimizin internet sitesi ve uygulamada ortalama ziyaret süresi 6 dk 20 sn oldu.

Her gün on binlerce kişi internet sitemizi ve uygulamamızı ziyaret ederek yeni haberleri, en son gelişmeleri takip ediyorlar ve fotoğraf arşivine ulaşıyorlar. Sitemizde ve uygulamamızda en çok ziyaretçi sayısına 174.289 ile 15 Kasım'da yani Türkiye GP'nin gerçekleştirildiği gün ulaştık. Onu 134.588 ile 14 Kasım, yani Türkiye GP sıralama günü takip etti. 

En çok sayfa görüntülenmesine 1.2 milyon görüntülenme ile 15 Kasım'da yani tahmin edeceğiniz üzere Türkiye GP günü ulaştık. En çok görüntülenme aldığımız 2. gün ise 14 Kasım oldu ve o gün 833 bin görüntülenmeye ulaştık. 2020 yılı boyunca Motorsport.com Türkiye internet sitesi üzerinde 9900+ Formula 1 ve diğer motor sporlarına ait haber yayınladık. Bu, günlük ortalama 27 haber yaptığımız manasına geliyor.

2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 Kıyaslaması 

  2016 * 2017 2018 2019 2020   Fark**
Ziyaretçi sayısı   2.8 milyon 7.1 milyon  8.3 milyon 9.8 milyon 11.4 milyon % 16
Sayfa gösterimi 11 milyon 32.075.751 41.450.107 44.700.000+ 46.8 milyon % 4.69
Oturum süresi 5 dk 5 sn 00:06:31 00:06:21 00:06:22 00:06:20

% - 0.32
Günlük bazda en çok ziyaret 34.800+ 60.000+ 63.000+ 68.500+ 174.289 % 154
Günlük bazda en çok görüntülenme 145.000+ 345.000+ 427.000+ 485.000+ 1.2 milyon % 147
Ortalama ziyaret 13.300+ 19.500+ 23.000+ 26.900+ 31.300+ % 16
Ortalama görüntülenme 52.300+ 89.000+ 113.000+ 122.000+ 128.000+ % 4.8

* 1 Haziran - 30 Aralık 2016 tarihleri arası

** 2019'a göre fark

Sosyal medya hesaplarımızı değerlendirdiğimizde, 2020'de çok büyük ilerleme kaydettiğimizi söyleyebiliriz. Tabii bu büyümeyi, artık eskisi kadar popüler olmayan Facebook'u dahil etmeden söylüyoruz. Motorsport Türkiye Facebook sayfasında 49.000+ beğenme, Twitter hesabımızda 42.200+ takip, Instagram hesabımızda 29.400+ takipçi, Youtube hesabımızda ise 41.800+ abone bulunuyor. Mobil uygulamalarımızı indiren kullanıcı sayısı ise 6000 civarında.

2020 yılının geride kalan son saatlerinde, Motorsport.com Türkiye olarak hep birlikte geçirdiğimiz sene için herkese teşekkür ediyor; tüm ziyaretçilerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza güzel, sağlıklı ve mutlu bir sene geçirmelerini diliyoruz.

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Abdullah Çelik

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