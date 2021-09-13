Racing and eSports elite combine for Le Mans Virtual Series

Silverstone, Birleşik Krallık – 7 Eylül 2021. Yeni lansmanı yapılan küresel, elit dayanıklılık e-sporları serisi Le Mans Virtual Series'in katılım listesi bugün açıklandı ve listede dünyanın en iyi bilinen motor sporları ve sim yarışı isimlerinden bazıları yer alıyor.

14 Eylül Salı günü açıklanacak olan ve dünyanın dört bir yanından birçok farklı disiplinden en başarılı yıldızlar da dahil olmak üzere tüm sürücü isimleriyle birlikte tam sezon takım listesin BURADAN ulaşılabilir.

15/16 Ocak'ta düzenlenecek olan 24 Hours of Le Mans Virtual sezon finali için dünyanın dört bir yanından gelen prestijli ekip ve yıldız sürücü isimleriyle birlikte 20 otomobilin daha heyecana katılması bekleniyor.

İki otomobil kategorisi arasında bölünmüş 38 katılım arasında (LMP2 - 21 otomobil; LMGTE - 17) - hepsi birden fazla katılıma sahip olan Alpine, Ferrari, Porsche ve BMW gibi dünya çapında şampiyona ve Le Mans kazanan markalar var. WEC ve Avrupa Le Mans Serisinden (geçmiş ve şimdiki) yarış ve/veya şampiyonluk kazananları arasında Rebellion Racing, JOTA, Panis Racing, Team Project 1 ve Team WRT gibi köklü takımlar bulunurken, dayanıklılık yarışlarının ünlüleri GR Racing, Proton Competition, D'Station Racing ve ARC Bratislava da listede yer alıyor.

Gerçek araç pilotlarına, sim yarışmalarından çok sayıda başarılı ve dünyaca ünlü takım katılıyor. Yas Heat, Mahle Racing Team, Race Clutch Alpine, Romain Grosjean'ın R8G Esports, Floyd ByKolles-Burst, Williams Esports, Team Redline, Red Bull Racing Esports ve Jenson Button'ın Rocket Simsport takımının hepsinin prototip kategorisinde bir veya daha fazla katılımı var ve tüm bu katılımcılar bir ORECA 07 LMP2 ile yarışacak. Bunların arasında yer alan, 2020 24 Hours of Le Mans Virtual ödüllü başarılı ortak Williams Rebellion Esports, unvanını korumak için geri dönüyor.

Katılımcılara Aston Martin Vantage GTE, BMW M8 GTE, Corvette C8.R, Ferrari 488 GTE ve Porsche 911 RSR GTE otomobil seçenekleri sunan LMGTE'de Ferrari, Porsche ve BMW gibi önde gelen markalar kendi yetkilileri tarafından temsil edilecek. Katılımcı takımlarsa Red Bull Racing Esports, BMW Team Redline, TESLA R8G Esports ve WEC GTE ile İngiltere Premier Ligi futbol takımı Wolverhampton Wanderers FC arasında bir geçiş olan GR Wolves Racing

Giriş listesinde Avrupa, Orta ve Uzak Doğu'dan on iki farklı ülke temsil ediliyor.

Le Mans Virtual Series, dünya çapında resmi motor sporları yarış serilerinin önde gelen yarış oyunu geliştiricisi, yayıncısı ve espor ekosistemi sağlayıcısı olan Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”) ile Dünyaca ünlü 24 Saat Le Mans'ın yaratıcıları ve organizatörleri ile FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (FIA WEC) organizatörü Automobile Club de l'Ouest (ACO) arasında bir ortak girişimdir.

Organizasyon, beş etapta gerçekleşecek ve büyük finali 24 Saat Le Mans Virtual olacak. Bu 24 saat süren etkinlik, 15/16 Ocak'ta İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen 2022 Autosport International motor sporları fuarından canlı olarak televizyonlarda yayınlanan bir etkinlik olacak.

Etkinlik takvimi, tüm sürücülere, uluslararası FIA lisanslı ve sim yarışçılarına meydan okuyacak ve dünya çapında milyonlarca e-spor tutkununu heyecanlandıracak dünyanın en ünlü yarış pistlerinden bazılarını (Monza, Spa, Nürburgring, Sebring ve Le Mans) içeriyor.