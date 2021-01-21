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Race of Champions 2022'de arktik etkinlik düzenleyecek

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Çeviren: Memet Kağan Bilgili

2022 Ocak ayında Race of Champions, İsveç’te Arktik Daire’nin yakınındaki yeni konumunda ilk kar ve buz etkinliğini düzenleyecek.

Geleneksel motor sporları etkinliği, bugün yaptığı duyuruda İsveç’in Pite Havsbad kentinde yer alan ve Arktik Daire’ye sadece 60 mil uzaklıktaki yeni kar ve buz pistini duyurdu.

Motor sporlarının süt liglerindeki birçok sürücünün birbirlerine karşı eşit araçlarla yarışabildiği ROC, daha öncesinde de sıklıkla konum değiştiriyordu.

1988’de ilk ROC düzenlendikten sonra 2000’e kadar tüm etkinlikler Gran Canaria’da çakıl zemine sahip özel pistinde düzenleniyordu, sonrasında ise etkinlik dünya genelinde birçok büyük stadyumda düzenlenmeye başlandı.

ROC’a ev sahipliği yapan ülkeler arasında Fransa, Almanya, Büyük Britanya, Çin, Tayland, Barbados Adaları, ABD, Suudi Arabistan ve en son 2019’da düzenlenen etkinlikle Meksika yer alıyor.

İsveç’teki bu yeni etkinlik sürücülerin farklı zorluklarla başa çıkmasını sağlayacak. Organizatörler yeni pistin önceki ROC pistlerinden daha uzun ve daha geniş olacağını açıkladı. Aynı zamanda ROC düzenlendikten sonra pist, kurumsal sürüş etkinlikleri için de kullanılacak.

Fakat henüz Ocak ayındaki kesin tarih belirlenmiş değil.

Race of Champions başkanı ve eş-kurucusu Fredrik Johnsson, “Race of Champions’ı Beijing’deki Bird's Nest Olimpik Stadyumu, Paris’teki Stade de France , Wembley Stadyumu ve Londra'nın Olimpik Stadyumu gibi dünyanın en prestijli stadyumlarında düzenledikten sonra etkinliği ilk defa ülkem İsveç’e getirebilmek benim için büyük bir onur.”

“ROC’ta her zaman dünyanın en başarılı yarış sürücülerine yeni ve heyecanlı testler bulmaya çalışıyoruz. Öncesinde bunu stadyumların içinde çok dar pistlerde yaptık fakat bu sefer daha uzun, daha geniş ve muhteşem bir pistte bunu gerçekleştirebileceğiz.”

“Etkinlik daha önce gördüklerinize hiç benzemeyecek ve bir sürücünün araç kontrolüne dair en üstün testlerden biri olacak.”

“Pite Havsbad Grubu’yla uzun süredir devam eden iş ortaklığımızın sonucu olarak etkinlikten sonra Race of Champions pistini kış sezonunun sonuna kadar benzersiz bir ROC sürüş deneyimi yaşamak isteyen kurumsal ve özel müşterilerimiz için açık tutacağız.” dedi.

2020 Dünya Rallikros şampiyonu ve 2019 ROC Uluslar kupası şampiyonu Johan Kristoffersson, şimdiden yeni kar ve buz pistini test etmiş.

Kristoffersson, “ROC pistinde sürüş yapmak çok zevkli, geniş virajları aracı kaydırarak geçebiliyorsunuz. Gerçek bir meydan okuma olacak fakat sürücülerin bunu seveceğini düşünüyorum.”

“2019’da Meksika’daki ROC’ta yer almak hayatımda elde ettiğim en iyi deneyimlerden biriydi ve şimdi bunu kendi topraklarımda yapabilmek çok daha özel olacak.” dedi.

ROC aynı zamanda etkinlikte bir dizi elektik araç kullanılacağını da duyurdu, fakat tam araç listesinin sürücü listesiyle birlikte açıklanması bekleniyor.

Geçmişte ROC’a katılanlar arasında Formula 1 şampiyonları Michael Schumacher, Jenson Button, Sebastian Vettel; Ralli yıldızları Sebastien Loeb ve Petter Solberg ve Amerikan motor sporları yarışçılarından 7 kez NASCAR şampiyonu Jimmie Johnson ve Indy 500 galibi Helio Castroneves gibi isimler yer almıştı.

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Editör Tom Howard

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