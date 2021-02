Porsche, Motorsport.tv'de özel bir kanal açtı

Yeni kanal, Motorsport Network'ün yarış ve otomobil videolarına ayrılmış dijital OTT platformu Motorsport.tv'de yayında. Bu kanal, hayranlarına, müşterilerinin GT yarış programlarını sergilemenin yanı sıra Porsche Formula E takımının işleyişi hakkında büyüleyici bir bakış açısı sunacak.

Porsche, motor sporlarında her alanda göz kamaştırıcı bir geçmişe sahip: Formula 1, dayanıklılık yol yarışları, Dakar Rallisi ve en önemlisi Dünya Spor Otomobil Şampiyonası. Le Mans 24 Saat'in 19 kez galibi olarak bu alanda rekora sahip olan üretici, şimdi de Formula E takımlarının şampiyonluk unvanını bu önemli başarılar arasına eklemek istiyor.

Porsche has launched a dedicated channel on Motorsport.tv ahead of the new 2021 FIA Formula E World Championship season starting in Saudi Arabia this week. Photo by: Motorsport.tv

Elektrikli serideki ikinci sezonunun öncesinde Porsche, eski Grand Prix pilotu Pascal Wehrlein'i ve zaten seriye aşina olan olan Andre Lotterer ile ortak olarak çalışmalarına başladı. Takım, bu ekiple 2019-2020 sezonuna sağlam bir başlangıç yapmak istiyordu.

Bu hafta koşulacak (26-27 Şubat) iki gece yarışından önce Riyad Sokak Pisti'nde küçük değişiklikler yapılmış olsa da Porsche, Formula E'deki ilk yarışında etkileyici bir ikincilik kazandığı Diriyah E-Prix'e geri dönüyor.

Buna ek olarak, Lotterer, Mexico City'deki ilk Formula E pol pozisyonunu takıma kazandırdı ve spor otomobil üreticisinin yolunu açarak altı kez yarışları ilk 10'da bitirdi. Sezon dışı dönemde, tamamen elektrikli Porsche Taycan yol otomobili, otomotiv basınında büyük beğeni toplarken, Formula E ekibi tamamen yarış aracına özel bir güç ünitesi grubu geliştiriyor.

Porsche'nin FE operasyonları başkanı Amiel Lindesay, Wehrlein'in katılımı ve ekip personeline yapılan eklemelerle birleştiğinde, “yarışları kazanmak ve şampiyonluk için mücadele etmek” için hedefler belirledi. Ekip, bu başarıya ulaşmak için söz verirken, Porsche’nin Motorsport.tv'deki yeni kanalı, hayranlara Formula E padokunda perde arkasında olup bitenlere özel erişim sağlayacak.

Motorsport Network’ün aylık 56 milyon yarış hayranından oluşan küresel takipçi kitlesi, 2023'te motor sporlarının en üst basamaklarından birine çıkmaya hazırlanan Porsche LMDh programı hakkında da fikir edinecek.

Yeni kanalın lansmanı, Porsche'nin özel içerik oluşturmak için Motorsport Network'ün küresel dağıtım ve üretim platformu olan Motorsport Studios'dan en iyi şekilde yararlanmasını da sağlayacak.

Motorsport Studios ayrıca, Motorsport Network'ün, Porsche'nin de erişebileceği motor sporları tarihinden 26 milyondan fazla görüntü içeren kapsamlı multimedya içeriği arşivine ev sahipliği yapıyor. Bu arada, Motorsport Network, Porsche'yi rekabette öne çıkarmak ve markayı ve başarılı müşteri GT yarış programlarını sergilemek için içerik oluşturma ve dağıtım yoluyla destekleyecek.