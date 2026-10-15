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Porsche Mobil 1 Supercup TOSFED İstanbul Park'a Geliyor

Formula 2 ve Formula 3 serilerinin ardından, dünyadaki en rekabetçi tek marka serisi Porsche Mobil 1 Supercup, Formula 1®️ Turkish Grand Prix hafta sonunda yeniden ülkemize dönüyor.

Yayın tarihi: 15 Eki 2026 19:32

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Milli sporcumuz Ayhancan Güven'in üç sezon boyunca başarıyla mücadele ettiği bu önemli serinin de eklenmesi ile, TOSFED İstanbul Park 01-03 Ekim 2027 tarihlerinde birbirinden rekabetçi üç ayrı destek serisine ev sahipliği yapacak.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı konu ile ilgili, "Attığımız adımların ardından, seyircilerimize daha keyifli bir deneyim yaşatmak için verdiğimiz sözleri tutuyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"F2 ve F3 serileriyle birlikte Porsche Mobil 1 Supercup’ı da yeniden ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2027 F1 hafta sonunda, F2, F3 ve Porsche destek serilerinin hepsini düzenleyen beş ülkeden birisi olacağız. Üstelik F3 ve Supercup’ın sezon finalleri İstanbul'da koşulacak."

"Ülkemizdeki yarış tutkunları ve tüm yabancı misafirlerimizi, heyecanlı yarışlarla dolu bir hafta sonu yaşamak üzere şimdiden TOSFED İstanbul Park’a davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Formula 1®️ Turkish Grand Prix biletlerine dair ön kayıt olmak için turkishgp.tosfed.org.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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- Motorsport.com Ekibi

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