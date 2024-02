Pirelli 2024 motosiklet yarış sezonunda 150’den fazla şampiyonaya katılıyor

İtalyan lastik devi, sloganı haline gelen “Yarıştığımızı satıyor, sattıklarımızla yarışıyoruz” felsefesini yeni padoka taşıyacak ve bu doğrultuda prototipler değil standart lastikler sunacak. Bu lastikler, geliştirme için ana açık hava laboratuvarı işlevi görmeye devam eden FIM Superbike Dünya Şampiyonası’nda 20 sezondan uzun süredir kullanılanların sürekli evrimini temsil ediyor. Pirelli, DIABLO ailesindeki yarış ürünlerinde her zaman olduğu gibi yeni FIM Kadınlar Dünya Motosiklet Şampiyonası’nın ve Dorna’nın Road to MotoGP™ projesi kapsamında geleceğin pilotlarını yetiştirmeye odaklı yetenek kupalarının da “Tek Lastik Tedarikçisi” olacak.

Bu şampiyonalar, Pirelli’nin 2024 yılında katılacağı 150’den fazla yol ve off-road motosiklet yarışmasına ekleniyor. Pirelli, bahsedilenlerin yanı sıra asfaltta 2008’den bu yana “Tek Tedarikçisi” olduğu British Superbike ile birlikte Almanya IDM Şampiyonası ve Fransa Superbike Şampiyonası gibi en prestijli ulusal şampiyonalardan bazılarına da katılıyor.

Infront tarafından düzenlenen, FIM Motokros Dünya Şampiyonası dahil pek çok off-road yarışına katılması, Pirelli’nin bu kategorideki kararlılığını gösteriyor. İtalyan lastik şirketi, 2025 yılına kadar resmi lastik tedarikçisi olacağı FIM Motokros Dünya Şampiyonası’nda 81 dünya şampiyonluğuyla bir rekoru elinde bulunduruyor.

Giorgio Barbier - Motosiklet Yarışları Direktörü

Giorgio Barbier, Pirelli Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

“Bu yıl, sadece Moto2™ ve Moto3™ yarışlarına değil aynı zamanda Dorna Road to MotoGP™ projesinin bir parçası olan çeşitli yetenek kupalarına ve FIM Kadınlar Motosiklet Dünya Şampiyonası’na ‘Tek Lastik Tedarikçisi’ olarak katılmamızın da gösterdiği gibi motosiklet yarışları konusundaki taahhütlerimiz her zamankinden daha güçlü. Motor sporları panoramasındaki lider rolümüzün yanı sıra ürünlerimizin güncelliği ve yıllardır FIM Superbike Dünya Şampiyonası’nda, Motokros Dünya Şampiyonası’nda ve pek çok ulusal yarışmada yürüttüğümüz çalışmalar da başarımızı teyit ediyor. Felsefemizi ‘pistten yola’ konseptinin en üst düzeyde uygulandığı yeni şampiyonalara taşıyacağız. Pirelli olarak teknoloji transferine ihtiyaç duymuyoruz çünkü pilotlar, prototipler yerine her motosikletçinin erişebildiği lastikleri kullanıyor. Heyecanımız, birbirine çok bağlı bir ekip ve bizi her zaman farklı kılan çalışma metodolojisi ile yeni mücadelelerin üstesinden gelmeye hazırız.”

MOTO2™ VE MOTO3™, YENİ YARIŞLAR İÇİN YENİ PADOK

Eylül ayında Barselona pistindeki özel bir testin ardından Kasım ayında pilotların tur rekorları kırdığı Valencia pistinde 2024 yılının ilk resmi testi gerçekleştirilmişti. Bu testlerin ardından Pirelli’nin Moto2™ ve Moto3™ Şampiyonaları’ndaki ilk resmi yarışı 8-10 Mart’ta düzenlenecek Katar Grand Prix’si olacak. Şirketin stratejisi kapsamında bu iki klasman, Pirelli markasının hem ticari büyümesi hem de teknolojik geliştirmeleri açısından önemli bir itici güç olacak.

Pilotlar, her ikisi de FIM Superbike Dünya Şampiyonası’nın yanı sıra birçok ulusal şampiyonanın tüm klasmanlarındaki pilotların yıllardır başarıyla kullandığı DIABLO Superbike slick ve DIABLO Rain lastiklerinin kanıtlanmış performansına güvenebilecekler. Moto2™ pilotları ön lastikler olarak SC1 ve SC2 hamurlu 125/70 R17 ebatlı slick ve arka lastikler olarak SC0 ve SC1 hamurlu 200/65 R17 ebatlı slick versiyonlarla yarışacak. Tek bir ıslak zemin hamuru olan DIABLO Rain çözümü ise ön için 120/70 R17 ve arka için 200/60 R17 ebatlı olarak sunulacak. Moto3™ için slick lastikler ise ön için SC1 ve SC2 hamurlu 100/70 R17 ebadında, arka için yine aynı hamurlarla 120/70 R17 ebadında kullanılacak. Islak zemin için önde aynı ebatlı DIABLO Rain çözümü, arkada ise 125/70 R17 ebatlı lastikler kullanılacak.

Pirelli Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

DÜNYA SUPERBIKE ŞAMPİYONASI ANA GELİŞTİRME PLATFORMU OLACAK

Pirelli’nin FIM Superbike Dünya Şampiyonası ile teknik ortaklığı, üst düzey motor sporları yarışmaları tarihinde tek lastiğin kullanılmasının ilk örneğiydi. Şimdi, 20 yıldan uzun bir süre sonra, iki ve dört tekerlekli pek çok şampiyonanın da gösterdiği gibi kazanan bir seçim olduğunu kanıtlamaya devam ediyor.

Pirelli, zaman içinde teknolojik inovasyona odaklanmayı sürdürürken her seferinde dünya çapında kullanılan yarış lastikler için yeni parametreler belirledi. 2013’te tarihi bir kararla 16.5 inç lastiklerden yeni 17 inç lastiklere, 2018’de ise daha büyük ebatlı lastiklerin benimsenmesiyle yeni 17 inç lastiklere geçildi. Sonraki yıl yeni SCX slick hamurunun ve ıslak zemin lastikleri için yeni hamurlar tanıtıldı ve nihayet 2022’de Superpole ve Superpole Race yarışlarının yeni formatına özel bir SCQ hamuru geliştirildi.

Dünya Superbike Şampiyonası, Pirelli’nin önümüzdeki sezonlarda tüm yarış lastikleri yelpazesini geliştirmesi için referans noktası olmaya devam edecek. Geliştirilecek yeni lastikler daha sonra tüm şampiyonalar için sunulacak.

ROAD TO MOTOGP VE KADINLAR DÜNYA ŞAMPİYONASI: GENÇ YETENEKLER VE KADIN PİLOTLAR İÇİN DESTEK

Pirelli, Moto2™ ve Moto3™ ile birlikte Road to MotoGP™ projesi kapsamındaki şampiyonalara “Tek Lastik Tedarikçisi” olarak giriş yapıyor. Dünya çapındaki motosiklet yarışlarına erişim imkanı sunan Road to MotoGP™ projesi, genç yeteneklerin desteklenmesine yönelik küresel bir girişim. Pirelli, FIM MiniGP Dünya Serisi için taahhüdünü güçlendirmenin yanı sıra Finetwork FIM JuniorGP™ Dünya Şampiyonası, Idemitsu Asya Yetenek Kupası, Kuzey Yetenek Kupası ve Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası yarışlarının tüm klasmanları için lastikleri sağlayacak. DIABLO Superbike lastikler, Pirelli’nin WorldSSP300 ve FIM Yamaha R3 bLU cRU Dünya Kupası gibi giriş seviyeleri de dahil olmak üzere tüm kategorilerde yer aldığı Dünya Superbike Şampiyonası’nın yanı sıra yeni FIM Kadınlar Dünya Motosiklet Şampiyonası’ndaki, Yamaha YZF-R7’lerin de ekipmanı olacak. Şampiyona, 14 Haziran’da planlanan altı etaptan ilkinin koşulacağı Misano’da başlayacak. Pirelli, 2018 yılında Supersport 300 Dünya Şampiyonu olarak bir karma motosiklet şampiyonasını kazanan tarihteki ilk kadın pilot unvanını almasından bu yana Ana Carrasco’nun yanında yer alıyor. Bu şampiyonalar Pirelli’nin geleceğin pilotlarına yönelik tüm büyük yarışlarda yer almaya odaklı yarış stratejisini desteklerken; kadınların motor sporlarına katılımını da kolaylaştırıyor.