Pininfarina, ikonik Autosport Ödülleri kupasını yeniden tasarladı

Londra, 21 Eylül 2021 - Motor sporları ve otomotiv endüstrilerine odaklanan önde gelen bağımsız medya, online eğlence ve e-ticaret şirketi Motorsport Network, ünlü uluslararası tasarım firması Pininfarina'yı prestijli Autosport Awards ödülünü yeniden tasarlaması için görevlendirdi.

Motorsport Networ, bu şekilde otuz yılı aşkın bir süredir sektörü tanımlayan bir sembolün mirasını İtalyan şıklığıyla bir araya getirdi. Yeniden tasarlanan kupalar, 19 Aralık 2021'de Londra'daki Grosvenor House'da gerçekleşecek 38. Otomobil Sporları Ödülleri etkinliğinde takdim edilecek.

Pininfarina CEO'su Silvio Angori; "Böyle efsanevi bir motor sporları sembolünü modernize etmeye yardım etmek için davet edilmekten onur duyuyoruz." dedi. “90 yılı aşkın bir süredir otomotiv endüstrisinde kök salmış olan yeni kupa için tasarım konseptimiz, bize ileriye bakmayı hatırlatan fütürist bir formla tutkulu olduğumuz tarih ve geleneğe hitap ediyor. Motorsport Network ile böylesine büyük bir fırsatta ortaklık yapmak bir ayrıcalıktı ve gelecekte olağanüstü ekipleriyle çalışmayı umuyoruz."

Pininfarina CEO'su Silvio Angori; "Böyle efsanevi bir motor sporları sembolünü modernize etmeye yardım etmek için davet edilmekten onur duyuyoruz." dedi. “90 yılı aşkın bir süredir otomotiv endüstrisinde kök salmış olan yeni kupa için tasarım konseptimiz, bize ileriye bakmayı hatırlatan fütürist bir formla tutkulu olduğumuz tarih ve geleneğe hitap ediyor. Motorsport Network ile böylesine büyük bir fırsatta ortaklık yapmak bir ayrıcalıktı ve gelecekte olağanüstü ekipleriyle çalışmayı umuyoruz."

Ödüllerin ikonik Winged Victory of Samothrace'ten esinlenen kupasının konsept yenilemesini denetleyen Pininfarina of America Tasarım Başkan Yardımcısı Paolo Trevisan ve ekibi, kupanın kanatlı siluetinin zamansız güzelliğini geliştirmeye çalıştı.

Modern motor sporlarının teknik ve sportif mükemmelliğini eşit derecede yansıtan bir form iyileştirmesi ve Pininfarina'nın 91 yıllık mirasıyla eşanlamlı hale gelen hatların kıvrımlı kullanımı sayesinde ekip, saldırı pozisyonunda bir kartalı andıran güçlü bir anı yakalamak için meleğin kanatlarını yeniden konumlandırmaya odaklandı. Şık yeni tasarım, yarış deneyimini karakterize eden heyecan verici hareket ve hızın kutlamasını sağlıyor.

Bu en son işbirliğinin sonucu, Pininfarina'nın otomobil, ürün ve UX tasarımı, mimari ve diğer ulaşım araçlarından disipline edilmiş tasarımın çaprazlanması, farklı endüstrilerden en iyi uygulamaları şekillendirme yeteneğinde yatan benzersizliğini ikonik tasarımlarla daha da güzel örnekliyor.

Motorsport Network Başkanı James Allen; “Bu heyecan verici projede Pininfarina ile çalışmak mutlak bir zevk ve ayrıcalıktı.” diye ekledi. “Pininfarina ekibinin modern ve yenilikçi yaklaşımı, Autosport Awards mirasına tamamen saygı gösterirken, aynı zamanda kupaya günümüz motor sporlarının çok yüksek teknik ve sportif standartlarını yansıtan bir tasarım güncellemesi kazandırdı. Son 40 yılın büyük sürücülerinin ve takım patronlarının çoğu, kariyerlerinin bir noktasında bir Autosport Ödülü'ne sahip oldular ve kupanın prestiji, Pininfarina'nın bu son tasarım yenilemesiyle daha da arttı." Yaklaşık 38 yıldır, Autosport Awards, Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Sir Stirling Moss, Mario Andretti, Emerson Fittipaldi, Richard Petty, Sir Jackie Stewart, Dale Earnhardt ve Bernie Ecclestone gibi yarış dünyasının en büyük yeteneklerini ve en seçkin isimlerini ağırladı. Mavi kurdele gala etkinliği, geçen yılın kazananlarını ve şampiyonlarını kutlamak için sporun önde gelen isimlerini bir araya getiren, endüstrinin efsanelerini uzun motor sporları geçmişiyle kaynaştıran uluslararası motor sporları takviminde sağlam bir yere sahip.