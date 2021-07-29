Petronas'tan Treedom ile ortak proje

Lider madeni yağ üreticisi PETRONAS Madeni Yağlar (PLI) EMEA Bölgesi, Treedom ile yeni bir ortaklığa imza attı. Proje kapsamında, uzaktan ağaç dikmek ve projeyi çevrimiçi olarak takip etmek için dünyanın ilk web tabanlı platformuyla dünya genelinde CO 2 emilimi ve emisyonun azaltılması destekleniyor. Ortaklık, PLI'nin 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu elde etme çabalarında yeni bir kilometre taşını işaret ediyor.

PLI, bu yaz Unstoppable Heroes (Durdurulamaz Kahramanlar) - PETRONAS Urania Roadshow'da Treedom ile yolculuğuna başlayacak. Avrupa’daki Roadshow’un İspanya, Portekiz, İtalya, Türkiye, Romanya ve Polonya dahil olmak üzere AB genelinde birçok yere uğramadan önceki ilk durağı Birleşik Krallık olacak. Roadshow sırasında üretilen karbon emisyonlarının çevresel etkisinin nötralize edilmesini desteklemek ve şirketin kurumsal sosyal sorumluluğuna olan bağlılığını güçlendirmek amacıyla PLI, PETRONAS Urania Ormanı'na Treedom ile 1.000 ağaç dikerek başlayacak.

PETRONAS Urania Roadshow, başta PETRONAS Urania ürününün kendisi olmak üzere mümkün olduğunca sürdürülebilir olacak şekilde tasarlandı. CO 2 salınımının azaltılması göz önüne alınarak hazırlanan yeni PETRONAS Urania 5000 5W-30, geleneksel 5W-30 yağlara kıyasla çok daha ince bir film tabakası oluşturarak yakıt tüketimini ve zararlı emisyonları önemli ölçüde azaltıyor. Ürün yelpazesi kalite ve çevresel etki açısından en katı uluslararası standartları karşılıyor.

PLI'nin 2050 net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşma yolculuğu devam ediyor. Treedom ortaklığı bu yolda atılan adımlardan sadece biri. Treedom ile yapılan iş birliği sayesinde dikilen ağaçlar sadece karbon emisyonlarının emilmesine katkıda bulunmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyanın birçok ülkesinde yerel toplulukların toplumsal gelişimi ve ekonomik büyümesini doğrudan destekleyecek. Avokado, baobab, misket limonu, tephrosia ve kahve dahil olmak üzere Treedom'un ağaçları, Birleşmiş Milletler tarafından ortaya koyulan Sürdürülebilir Kalkınma hedefini destekliyor. Treedom'un ağaçları yoksulluğun ortadan kaldırılması, sıfır açlık, sorumlu üretim ve tüketim, insana yaraşır iş ve ekonomik büyüme dahil olmak üzere 17 hedeften 10'una katkıda bulunuyor.

PLI EMEA Başkanı Domenico Ciaglia şu değerlendirmede bulundu: “PETRONAS Urania Roadshow'un bir parçası olarak Treedom ile ortaklık yapmaktan heyecan duyuyoruz. Bu, planladığımız birçok iş birliğinin sadece ilki. 2050 yılında net sıfır hedefimize ulaşmak PETRONAS gündeminin önemli bir parçası. Treedom ile çalışarak hem çevresel hem de topluluk perspektifinden gezegene bir şeyler geri verebiliriz. Roadshow'un, PLI'nin çevresel etkiyi azaltma konusundaki ilerlemesini ve kararlılığını göstermek adına olumlu bir araç olacağını umuyoruz."

Treedom'un Kurucusu ve CEO'su Federico Garcea da şunları söyledi: “Treedom olarak karbon emisyonlarının çevresel etkisini azaltma ve işletmelerin BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olma çabalarımızda tam bir şeffaflıkla hareket ediyoruz. Olumlu değişim yapmaya kendini adamış şirketlerle çalışmayı seviyoruz ve bu yaz gerçekleştirecekleri Roadshow için PLI ile ortak olmaktan heyecan duyuyoruz."