O'Sullivan, ödül kapsamında ilk kez bir F1 aracıyla piste çıktı

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O'Sullivan, geçen yıl MSV Formula 2, BBM Ginetta LMP3 ve Garage 59 Aston Martin GT3 araçlarında gösterdiği başarıların ardından 200.000 euro değerindeki ödülün sahibi oldu.

Ödül kapsamında bir de sürüş yapacak olan Britanyalı sürücü, Aston Martin'in 2021 aracı AMR21 ile Silverstone'da kariyerinin ilk F1 testine çıktı.

17 yaşındaki sürücü, ilk olarak ıslak zemin lastikleriyle dört tur kaydetti. Sonrasında sıfır set yumuşak hamurla on tur, son olarak da sert hamurla beş tur atan genç pilot, toplam 20 turla günü tamamladı.

Testin ardından duygularını paylaşan O'Sullivan, "Bu çılgıncaydı, Formula 3'te alışık olduğumdan tamamen farklı bir dünyaya adım attım."

"Özellikle ilk kurulum turunun ardından tam gaz gitmeye başladığımda nerede olduğumu fark ettim. Temel olarak amacım şasiye alışabilmekti."

"Günün sonuna doğru tempo tutturmaya başladığımı söyleyebilirim. Yüksek hızlara çıkabilir ve araca güvenebilirsem bu kadar erken bir dönemde geliştirebileceğim çok alan var."

"Açıkçası çılgınca bir deneyimdi, AMR21 kullandığım en hızlı araçtı. Gerçekten keyif aldım." dedi.

Zak O'Sullivan, Aston Martin Autosport BRDC Young Driver F1 test Photo by: Andrew Ferraro

Geçtiğimiz sezon Formula 3'te yarışan O'Sullivan, Silverstone'da pole pozisyonunu elde etmiş ve sonrasında da podyuma çıkmayı başarmıştı.

F1 aracıyla F3 aracı arasındaki en büyük farkın frenlemede olduğunu söyleyen O'Sullivan, "Aracın bu kadar güçlü olması kesinlikle çılgınca."

"Bence genel olarak F3 araçları denge anlamında daha öngörülebilir ve istikrarlı, nitekim F1'de aracı daha iyi hale getirebilmek için epey alana sahipsiniz."

"Asıl önemli olan şey ise frenler, beni sınırlayan şey aracın kendisinden ziyade boynum oldu. Frenleme tamamen çılgıncaydı."

"F3'te yapacağımdan 15-20 metre daha geç fren yapıyorduk ve frenleme noktasına saatte 120-130 km daha hızlı geliyorduk. En azından son turda geldiğim noktadan oldukça memnunum." dedi.

Gelecek planlarını henüz açıklamayan O'Sullivan'ın gelecek sezon F3'e döneceğine inanılıyor.