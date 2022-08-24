Nigel Mansell, Motorsport Multiverse'da yayınlanacak dijital koleksiyonunu tanıttı

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1992 Formula 1 şampiyonu Nigel Mansell, şampiyonluğunun 30. yıldönümünü kutlamak amacıyla piyasaya kendisine ait bir dijital koleksiyon sürdü. Koleksiyon, yeni kurulan Motorsport Multiverse platformunda sergilenecek.

Motorsport Multiverse, motor sporları hayranlarına gerçek dünyadaki araçların resmi lisanslı dijital yorumlarını içeren heyecan verici yeni bir koleksiyon sunuyor ve sizlere en sevdiğiniz sürücülere ait hatıraları toplamak, takas etmek ve dünya çapındaki motor sporları hayranlarıyla bağlantı kurmak için ilgi çekici yeni bir yol sağlıyor.

Formula 1 hayranları tarafından çok sevilen ve Ferrari yıllarında kendisine tifosi tarafından "Il Leone" (aslan) lakabı takılan Mansell'in benzersiz kararlılığı, hızı ve tekniği ona dördü Britanya'daolmak üzere 31 Grands Prix galibiyeti getirdi -Williams Honda ile kazandığı 1986 ve 1987 zaferleri, 1980'lerin en ünlü ve heyecan verici yarışları arasında sayılmaktadır.

Mansell'ın ünlü zaferlerinden olan ve ezeli rakibi Ayrton Senna'yı mağlup ettiği 1991 Silverstone zaferi dijital bir koleksiyonla anılmakta, Mansell kısa süre önce Monako'daki RM Sotheby's müzayedesinde orijinal arabayı sattı.

Nigel'ın dijital koleksiyonlarından birine sahip olmak isteyen hayranlar, Mansell'ın yarışta giydiği kaskların, yarış kıyafetlerinin ve eldivenlerinin yüksek kaliteli ürünlerinden Nigel'ın kişisel koleksiyonuna kadar birçok seçeneğe sahip olacaklar -koleksiyonda, 1950'den bu yana F1 Dünya Şampiyonası'nın kesintisiz tek görsel tarihine sahip olan Motorsport Images arşivinden görüntüler de yer alacak.

Birçok dijital koleksiyon eşyası, Nigel'ın eşya ve görsellerin arkasındaki hikâyeyi anlattığı orijinal bir video da içeriyor.

Motorsport Multiverse platformu, Motorsport Images tarafından dijital koleksiyon uzmanları Artema Labs ile işbirliği içinde oluşturulmuştur.

Sürdürülebilirliğe önem veren Motorsport Multiverse, tescilli bir blockchain tasarımının kullanımını içerir. Bu yeni mimari, enerji açısından verimlidir ve gaz ücretlerini önemli ölçüde düşürüp işlem hızlarını artırırken karbon ayak izini de azaltır.

Ek olarak, son teknoloji güvenlik altyapısının ve dinamik varlık kontrolünün dahil edilmesi, zaman içinde çığır açan yeni özelliklerin sunulmasına olanak tanıyacak.

Nigel Mansell,"Motorsport Multiverse'de resmi dijital koleksiyon koleksiyonumu piyasaya sürmekten heyecan duyuyorum ve dünyanın dört bir yanındaki hayranların bunlardan keyif alacağını umuyorum.

"Her zaman yeni teknolojiye ilgi duymuşumdur ve hayranlarla ne kadar özel bir bağ kurduğum da bilinmekte. Dijital koleksiyonlar, nadir bulunan bir şeye sahip olma şansı sunuyor ve hayranlar bunları toplayıp takas etmenin keyfini çıkarabilir.” dedi.

Motorsport Images'ın başında bulunan James Allen ise, "Motor sporlarında taraftar katılımı hızla gelişiyor ve taraftarlar için yüksek kaliteli teklifler sunma ihtiyacının farkındayız; bu, uzun vadeli geleceği olan bir pazar.

"Hepimiz Nigel Mansell'i seviyoruz ve projemize Nigel ile birlikte üretilen ve 1992 Dünya Şampiyonluğu'nun 30. yıldönümünü kutlayan resmi dijital koleksiyonlardan daha iyi bir yerden başlayamazdık."

"Bir yıl önce Silverstone'da Senna'ya otostop çektiği 'taksi yolculuğu' F1'in ikonik anlarından biridir, bu an, Nigel'ın sportmenliğini ve iki büyük şampiyon arasında var olan saygıyı da göstermiştir." dedi.

Platformu ziyaret etmek ve daha fazlasını öğrenmek için: https://www.motorsportmultiverse.com/