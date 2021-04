Motorsport.tv Live’ın sunucuları belli oldu!

Londra, 27 Nisan 2021: Motorsport.tv Live bu hafta ilk kez izleyicileriyle buluşmayı beklerken kanalın ana sunucuları Diana Binks, Chris McCarthy, Rachael Downie ve Bryn Lucas oldu. Deneyimli Formula 1 TV ve radyo yapımcısı Jason Swales ise kanalın baş yapımcılığını üstlenecek.

Bu dört sunucu Motorsport.tv’nin Londra’daki stüdyolarına bulunacak ve canlı bültenleri değişimli olarak sunacaklar. Bu haftadan itibaren günde 3 haber bülteni olacak ve bunlar Türkiye saati ile 11:00, 15:00, 18:00’da gerçekleşecek. Ayrıca, Miami’deki stüdyo açılınca da bu bültenlerin sıklığı artacak.

Motorsport.tv Live dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeleri , Motorsport Network’ün OTT platformu olan Motorsport.tv üzerinden yayınlayacak ve bunun yanında Network’ün öne çıkan websiteleri Motorsport.com, Autosport.com ve Motor1.com’da da yayından kısa videolar ve klipler paylaşılacak.

Motorsport Network’ü dünya çapında motor sporları ve otomotiv alanını kapsadığı gibi Motorsport.tv Live da motor spor ve otomotiv dünyasını çerçevesindeki Formula 1, Formula E, 24 Hours of Le Mans, NASCAR, ve IndyCar gibi seriler hakkındaki haberlere odaklanacak. Ayrıca ilgi çeken başka kategorilere de değinilecek.

Her sunucunun motor sporların farklı dallarında habercilik deneyimi ve uzmanlığı var.

Diana Binks, geçmişte pit yolu haberciliği yapmıştı ve en önemli çalışmalarından biri Le Mans 24 Saat’in 22 saatinde mesai yaparak 100’e yakın röportaj yapmasıdır. Üstelik ABD’de Speed TV’de, Avrupa’da Motors TV’de ve Sky Sports’da “Yani bir F1 pilotu mu olmak istiyorsun?” serisini canlı olarak sunduğundan bu konuda da deneyimli bir isim. Ayrıca Diana; Formula E, Britanya Formula 3, GT Şampiyonası, Britanya Touring Car Şampiyonası ve Britanya Superbike Şampiyonası gibi birçok seri hakkında kapsamlı bilgiye sahip.

Diana Binks joins Motorsport.tv Live news channel. Photo by: Motorsport.tv

Chris McCarthy'ye gelirsek ise motor sporlarındaki kariyerine bir yarış pilotu olarak başladı. Bu değerli deneyim sayesinde motor sporlarıyla ilgili herhangi bir etkinliğe daha farklı bir bakış açısı kazandırmasına imkan sağlayarak TV sunuculuğunda ve spikerlik rollerinde ona oldukça yardımcı oldu. Spikerlik deneyimi, e-spor, GT ve tek koltuklu yarış serilerine geçmeden önce Britanya, Avrupa ve Dünya karting serileri ile başladı. Chris Motorsport.tv Live'da sunucu olmadan önce Motorsport Network'de, geçen yıl ikonik sanal Le Mans 24 saat yarışı da dahil olmak üzere birçok e-spor etkinliğinde kameranın karşısında geçti. Ayrıca McCharthy; FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, FIA Formula E, Britanya Touring Car Şampiyonası, FIA Gran Turismo Dünya Finalleri ve Las Vegas'taki Rok the Rio'da deneyime sahip.

Chris McCarthy joins Motorsport.tv Live news channel. Photo by: Motorsport.tv

Sporlar ve icatlarda uzmanlaşmış Rachael Downie, sunum ekibine farklı bir perspektif kazandıracak. Rachael kariyeri boyunca canlı yayın gazeteciliği yaptı Chelse TV, Arise News, Sahara Force India F1 Takımı, Britanya Grand Prix'si gibi birçok etkinlikte kamera karşısına geçti. Ayrıca Le Mans 24 Saat de dahil olmak üzere pek çok Avrupa motor sporları şampiyonası ve yarışları için pit yolu muhabiri olarak da çalıştı. Rachael, TRT World'ün motor sporları uzmanı olmasının yanında, FA'nın ırkçılık karşıtı vakfı “Kick It Out”da mentorluk görevini üstlendi.

Rachael Downie joins Motorsport.tv Live news channel. Photo by: Motorsport.tv

Sky ile çalışmalarına ara veren Bryn Lucas ise Supercasino'yu sunmadan önce bir eğlence şovunun sunuculuğunu yapıyordu. Bryn motor sporlarına olan tutkusuyla birlikte Goodwood Revival, TCR UK, Autosport International, Goodwood Hız Festivali, Dunlop Touring Car Kupası, Super Formula ve Le Mans E-spor Serisi Finali de dahil olmak üzere yıllar boyunca birçok canlı etkinliği sundu. Bryn motor spoları dışında, Oxford ve Cambridge Varsity Rugby maçları ve açılış Jet Suit Race serisi gibi diğer yüksek profilli spor etkinliklerinin, motor sporları ve seyahat endüstrileri için ödül törenlerinin ve kendi bisikletli gezi serisi "City Guides"ın sunuculuğunu yaptı.

Bryn Lucas joins Motorsport.tv Live news channel. Photo by: Motorsport.tv

Ekibin liderliğini ise baş yapımcı James Swales yapacak. Jason’ın Formula 1 medyasında 15 yılı aşkın deneyimi var ve BBC, NBC Sports ve Formula 1’in bizzat kendisiyle çalıştı. BBC Radio 5 Live’de F1 alanında yapımcı olarak çalıştıktan sonra 2013’te televizyona geçiş yaparak US Network’ün NBC Sports kanalında F1 yapımcılığını yaptı. 2018’de ise Formula 1 tarafından yapımcı olarak işe alındı ve görevi dijital kanallardaki içeriği artırmaktı. Ayrıca, Will Buxton ile bir yarış sonrası şovu başlattı.

Motorsport.tv Live sunucusu, Diana Binks: “Motorsport TV Live ekibine katılmaya can atıyorum ve canlı yayınları sunmak konusunda da çok heyecanlıyım çünkü burada her an her şey yaşanabiliyor. Motorsport.com, dünya çapında motor sporla ilgili sıcak gelişmeleri öğrenmek için ilk bakacağınız platform ve bu ekibe katılmayı ve bu hikayenin bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum.

Motorsport.tv Live sunucusu, Chris McCarthy: Motorsport TV Live ekibine katılmak benim için büyük bir onur. Bu sporda yaklaşık 7 yıldır çalışıyorum ve bu 2008’de yarışmaya başladığımdan beri benim tutkum. Bu yüzden, sevdiğim sporla ilgili haber yapacak olmak benim hayalimdeki meslek. Motor sporlar gerçekten çok yoğun olabiliyor bu yüzden son gelişmeler hakkında sürekli haber verecek bir yerin olması spor için harika. Bu ekiple birlikte çalışmak çok harika ve spora olan ortak tutkumuzun da yayınlara yansıyacağından hiç şüphem yok.”

Motorsport.tv Live sunucusu, Rachael Downie: “Motor sporlarına her zaman bir tutkum vardı ve bence endüstri için çok heyecanlı bir zamandayız. Bir kadın spor spikeri olarak, motor spor alanındaki ilk sürekli yayın kanalının bir parçası olmak beni kişisel olarak beni çok gururlandırıyor. Bu yolculuğa başlamayı iple çekiyorum.”

Motorsport.tv Live sunucusu, Bryn Lucas: “ Kariyerimin büyük bir kısmını pit yolların koşturup pilotlar ve takımlarla röportajlar yaparak ve motor sporlar hakkında konuşarak geçirdiğimden bu yeni platformun bir parçası olmaktan çok mutluyum. Motor sporları bu tarz bir “her şey dahil” haber kanalına yıllardır ihtiyaç duyuyordu ve bu sorun Motorsport Network’un Motorsport.tv Live’ı piyasaya çıkarmasıyla sona erecek. Üstelik bu artık bana hafta sonları televizyonun önünde oturup haber araştırmak için bana geçerli bir sebep verecek.”

Motorsport.tv Live Baş Yapımcısı, Jason Swales: “Yeni bir proje girişiminde yer almak her zaman çok heyecan vericidir. Motor sporları hayranlarının günlük bültenleri canlı olarak izleyebilecekleri ve son gelişmeleri takip edebilecekleri bir platform olması harika. Kendim birçok yarış serisinin hayranı olarak her şeyi kapsayan bir yer bulmanın zor olduğunu biliyorum ama umarım artık bu yer Motorsport.com olur.”