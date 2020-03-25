Motorsport.tv, heyecanlı yarışlar izleme şeklini nasıl değiştiriyor?

Motorsport.tv'nin Başkanı Eric Gilbert, online televizyon platformunun neler sunduğu ve son senelerdeki gelişimine dair görüşlerini açıkladı.

Eric, Motorsport.tv'nin büyümesini bize değerlendirir misin?

Doğrudan OTT servisi olarak Motorsport.tv, 2018'de tamamen üyelikli bir modele sahipken bir sene önce üyelikli ve reklam destekli ücretsiz bir platform haline dönüştü. Bu sayede hak sahipleri, yarış serileri ve içerik üreticileriyle her türlü gelir anlaşması konusunda esnekliğe sahip olduk. Sadece bununla kalmadık, izleyicilere de farklı seçenekler ve planlar seçme hakkı tanıdık. Motorsport.tv'ye gelenler canlı, uzun ya da kısa içerikleri izleyebilir ya da düşük ücretle özel içeriklere de ulaşabilir.

Birkaç ay önce ücretsiz içerikler eklememiz, sitenin organik trafiğinin çok büyük rakamlara ulaşmasını sağladı. Bu sayede 2-3 ay içerisinde üye tabanımızı iki katına çıkarmayı başardık.

Bu sene, üyelik ve reklam destekli içerik modellerimize ek olarak izleme başına ödeme seçeneğini de hayata geçiriyoruz. Yani bu model ile sinema sektöründe çok fazla görülen "kiralama" ya da "satın alma" modeline geçiş yapmış olacağız.

Motorsport Heroes filmi ile bu modele geçiş yapıyoruz. Bu film, Motorsport Network yapımı olduğu için bu modele onunla geçiyor olmamız çok normal.

Motorsport.tv, farklı hak sahipleri için küresel bir platform haline geliyor. İzleyici açısından da burası yarışlarla alakalı çok ciddi içerik bulabilecekleri tek merkezi platform.

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İçerik açısından Motorsport.tv, üyelerine neler sunuyor? Büyük organizasyonlar hangileri?

Ana programımızı canlı yayınlanan yarışlar oluşturuyor. 2019'da 1000'den fazla canlı yayın yaptık. Kimisi ücretsiz, kimisi ücretli olmak üzere FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, FIM Dünya Superbike Şampiyonası, bazı FIM etkinlikleri, Japonya Super GT, tüm SRO GT serisi aktiviteleri, bazı özel etkinlikler Motorsport.tv'de canlı olarak yayınlandı. Canlı etkinlikler, üyelik modelimizin başını çekiyor ve Motorsport.tv'de yıllık üyelik almak için oldukça fazla özel içeriğimiz bulunuyor.

Tüm bu canlı etkinlikler aynı zamanda OTT videosu haline dönüşüyor. Yani canlı etkinliğin hemen ardından, tekrar görüntülerine hemen ulaşılabiliyor. Yarışları seviyoruz ve bu tür aktiviteleri yayınlamak tutkumuzun bir parçası. Çok ciddi oranda arşiv içeriğimiz var. Örnek vermem gerekirse, Motorsport.tv izleyicilerin tüm Le Mans 24 Saat arşivini izleyebilecekleri yegane OTT platformu. ACO ile ortaklığımız sayesinde resmi lisansa sahibiz. Ayrıca Duke Video arşivine de sahibiz. Tüm bunlar izleyicilerimizin ulaşabileceği içerikler.

Motorsport.com'un ilk günlerinde internet sitesi tarafında yer alıyordun ve son olarak sıfırdan Motorsport.tv'yi kurdun. İki deneyim arasında benzerlikler ya da farklılıklar görüyor musun?

Motorsport.com ve Motorsport.tv arasında tek büyük fark görüyorum. O da iki platform kendi pazarlarına farklı dönemlerde girmiş olmaları.

Motorsport.com'un ilk günlerinde, internetten yayın henüz yeni başlıyordu ve pazar daha yeniydi. Biz o dönemle birlikte büyüdük.

Motorsport.tv'de ise durum tamamen farklı. Motorsport.tv'yi iki sene önce resmi olarak kurduğumuzda, OTT ve video yayın pazarı çoktan kalabalıklaşmış, çok rekabetçi bir hal almıştı. Dürüst olmak gerekirse bu mücadele sadece Motorsport.tv için değil, genel olarak Motorsport Network grubu için ilham verici oldu. Biz, iyi mücadeleyi seviyoruz ve bizim vizyonumuz kısa vadeli kazançlardan çok daha fazlasını içeriyor.

Hepsi bir yana, Motorsport Network bir medya ve teknoloji şirketi. Bu dünyada her zaman cesur olanlar kazanır. Bu, yatırımcılar için ciddi değer oluşturmanın en iyi yolu.

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Peki Motorsport.tv'nin arkasındaki teknolojiyi biraz açıklar mısınız?

Oldukça basit, kendi içinde gelişim. Motorsport.tv büyük ölçüde kendi bünyemizde yer alan geliştiriciler, UI uzmanları, tasarımcılar ve mühendisler tarafından geliştirildi.

Motorsport.tv'nin gelişimi için oldukça fazla çaba sergiledik. İlerlemeyi sürdürmek için önümüzdeki 2-3 yıllık yol haritamız hazır. Birçok yeni ve yaratıcı özellikler için hazır olun.

Motorsport.tv açık bir platform gibi hissettiriyor, öyle değil mi?

Evet. Motorsport.tv, yarış içerikleri için bir OTT platformu olsa da, içerisinde daha fazlası var. Aslında, Motorsport.tv bunun çok ötesinde kendi içerisinde bütün bir eko sisteme sahip. Bu sistem ile Motorsport Network içerisinde yer alan tüm oluşumların içerik yönetiminden video sunumuna tüm yapısı destekleniyor.

Video içerikleri, kendi video oynatıcısı ve farklı dağıtım çözümleri ile birçok kola dağıtılıyor. Bunun yanında diğer sistemlere çok kolay bir şekilde adapte edilebilen bir içerik yönetim sistemine sahibiz. Farklı online operasyonlar, bizim video oynatıcımızı kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi içerik sistemlerinden çıkmadan, video içeriklerini yönetebiliyorlar.

Dahası, bu sistemi farklı yarış serilerine, farklı yarış ve hatta spor organizasyonlarına özel bir OTT çözümü olarak sunma fırsatına da sahibiz.

Bir diğer ilginç B2B modeli ise Motorsport.tv ortaklık modeli. Bu program ile, tüm paketi yerel partnerlerimize sunabileceğiz. Yani hem platformu ve teknolojiyi, hem de içeriği ve markayı onlara verebileceğiz. Bölgesel partnerlerimizin olması büyük fayda sağlıyor. Onlar kendi pazarlarını daha iyi biliyorlar. Bu sayede pazarlarına özel çözümler üretebilirler. Yani her iki taraf da kazanmış olur.

Motorsport.tv'yi gelecekte neler bekliyor?

Motorsport.tv'yi "Yarışların Netflix'i, Yarışların Youtube'u ya da Yarışların Twitch'i" olarak adlandırmak istemiyorum. Bana göre Motorsport.tv kendi adını kazanmalı ve tüm bu büyük platformlar karşısında kendi işlevselliği ile kendi iş modelini oluşturmalı. Daha da önemlisi, açık bir odak noktasına yani yarışlara ve motor temelli içeriklere sahip olmalı.

İş modeli açısından, Motorsport.tv'yi tüm modellere uygun bir noktaya getiriyoruz. İster canlı, ister OTT içeriği olsun; Özel içerikler için üyelik, ücretsiz ancak reklam destekli içerik, program başına öde, kullanıcıların ürettiği içerik gibi farklı seçeneklerimiz olacak.

Hedefimiz, taraftarların favori yarış serilerini, takımlarını ve pilotlarını izleyebilecekleri zengin bir ortam oluşturmak ve ayrıca etkinliklere katılmasını sağlamak olacak. Gelecek sene, yenilikçi bir sistem ile kullanıcıların canlı yayınlara katılmalarını sağlayan bir planı adapte edeceğiz.

Önümüzde çok umut verici ve hızlı bir yol var.