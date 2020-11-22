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Motorsport.com'un Türkiye GP karnesi

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Motorsport.com'un Türkiye GP karnesi
Ekleyen:

1998 yılından bu yana Türkiye'de yayınlarına devam eden Motorsport.com, Türkiye GP haftasında kendi ziyaretçi ve etkileşim rekorunu kırdı.

22 yıldır yayınlarına aralıksız devam eden internet sitemiz her zaman ziyaretçilerine en doğru ve en hızlı haberi ulaştırmak için tüm ekibiyle 7/24 çalışıyor. Bu özverili ekip çalışmasını taçlandıran en önemli nokta her zaman ziyaretçilerimizin bize gösterdikleri ilgi oldu.

9 yıl aradan sonra ülkemize dönen Türkiye GP'si haftasında da ziyaretçilerimiz bizi yalnız bırakmadılar. Yarış hafta sonunda Motorsport.com'u 1.559.082 kişi ziyaret ederken 12.170.000 sayfa gösterimi ile 22 yıllık geçmişimizdeki en yüksek rakamlara ulaştık. Bu sürede 220 farklı haber, 5.000'in üzerinde fotoğraf yayınladık ve bu güne kadar anlık en yüksek ziyaretçi sayımız olan 13.000'e ulaştık. Ayrıca ziyaretçilerimiz Türkiye GP hafta sonu boyunca haberlere 5000'in üzerinde yorum yaptılar.

İnternet sitemiz dışında Motorsport.com Türkiye Youtube kanalımız 17 video yayınladı. Bu videolardan 5 milyon gösterim alırken 875.000 görüntülenme, 312.000 benzersiz görüntülenme ve +3.000 yeni abonemize kapılarımızı açtık.

Motorsport.com Twitter hesabımızda bu süreçte 9 milyon etkileşim elde ederken Instagram hesabımızda 6 milyonluk etkileşimle motorsporları severlerle buluştuk.

Her gün ürettiğimiz içeriklerimizi kendi ziyaretçilerimizle buluşturuken aynı zamanda ulusal medyamızla da hem haber hem de güncel ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflarımızı paylaştık.

2020 Türkiye GP'si ve diğer tüm zamanlarda bizleri yalnız bırakmayan ziyaretçilerimize çok teşekkür ediyoruz ve umutla beklediğimiz 2021 Türkiye GP'sinde bu rakamları 2 katına katlamayı diliyoruz.

20-22 Kasım Yarış Programı

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Cihangir Perperik

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