Motorsport.com Türkiye yorum sistemi yenilendi

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Motorsport.com Türkiye olarak uzunca bir süredir Disqus yorum sistemini kullanıyorduk. Globaldeki teknik ekibin çalışması sonucu bir dönem farklı bir sisteme geçiş yapsak da, Türkiye edisyonunda görülen performans sorunları nedeniyle Disqus'a dönüş yapmıştık.

Ancak bir süredir Disqus sisteminde de bazı kritik sorunlar yaşıyorduk. Zaman zaman bot kullanıcıların tacizlerine hep beraber uğrarken :), arka planda kullanıcı yönetimi ve yorum yönetimi gibi şeylerde elimiz kolumuz bağlı bekliyorduk çünkü Disqus bünyesinde işe yarayan tüm fonksiyonlar ücretli hale getirilmişti. Ne kullanıcıları, ne de yorum yapan kişilerin IP'lerini ve benzeri birçok şeyi görüntüleyemiyor ya da yönetemiyorduk.

Teknik ekibin bir süredir yeni yorum sistemi üzerinde çalıştıkları bilgimiz dahilindeydi ve bunu öğrenir öğrenmez biz de değişiklik yönünde talepte bulunduk. Çalışmaların tamamlanmasının ardından alt edisyonlar içerisinde yeni sisteme geçen ilk ülkelerden olduk.

Öncelikle şunu söyleyeyim. Üyeliklerde herhangi bir değişiklik olmadı ancak sistem değişikliği nedeniyle eski yorumlara artık site üzerinden ulaşılamayacak. Yani yorumlar kaldırılırken, yasaklı ya da engelli kullanıcılar da sıfırlanmış oldu. Bu sıfırlanmanın herkes için hayırlı olmasını, herkesin buna paralel daha iyi niyetli yaklaşımda bulunmalarını umuyoruz...

Yeni sistemle birlikte arka planda sık sık "Deneme, Test, Yorumlar hemen yayınlanmıyor, Yorumların neden kontrole tabii?" tarzında mesajlar okuyoruz. Öncelikle buna açıklama getirelim. Bu kişiye özel bir şey değil, kontrol amaçlı yeni yazmaya başlayan herkesin belli sayıda mesajının onaydan geçmesi gerekecek. Şu an için 5 olan bu sayı tamamlandığında, kullanıcılar aksi durum olmadığı sürece onaysız bir şekilde yorumlarının yayınlandığını görecekler.

Yeni sistem tamamen farklı bir sistem olduğu için özellik olarak da eski sisteme göre artıları ya da eksileri var. Eninde sonunda bu sisteme geçileceği için, biz erkenden bu kervana katılmayı tercih ettik. Yeni sistem sayesinde kullanıcıları daha iyi bir şekilde kontrol edip, müdahaleleri daha hızlı yapacağız ve özellikle elini kolunu sallaya sallaya yeni üyelik alıp yazma olayını engellemiş olacağız. Burada yanlış anlaşılma olmasın, yeni üyelere karşı bir tutum sergilemiyoruz. Tam tersi herkese kapımız açık. Sadece yorum bölümünü karıştırıp, engellenip psikopatça benzer üyelikler alıp diğer üyeleri rahatsız edenlerden bahsediyorum...

Eskiden yapmış olduğunuz yoruma bir cevap geldiğinde ya da beğeni aldığınızda bu, bildirim olarak yorum sayfasında görülüyordu. Yeni sistemde bu şekilde bir eklenti yok ancak isterseniz e-posta ile bildirim alabiliyorsunuz. Tercihlerinizi "Profilim > Tercihler" sekmesinden yapabilirsiniz. Yine "Profilim > Yorumlarım" kısmında sizin yorumlarınıza verilen cevapları ve yorumlarınıza kaç beğeni geldiğini, kimlerin beğendiğini görebilirsiniz. Eskisi gibi bir bildirim baloncuğu olmasa da Profilim sekmesi bu konuda yardımcı olacaktır. Yine profilim sayfasında engellediğiniz kişileri de yönetebilirsiniz.

Bir kullanıcının yorumlarını görmek istemiyorsanız, yazmış olduğu yorumda kullanıcı adına tıklayıp, ardından Yoksay linkine tıklayarak onu engelleyebilirsiniz. Benzer şekilde bir yorumun uygunsuz olduğunu düşünüyorsanız, yorumun sağındaki bildir düğmesine tıklayabilirsiniz.

Yeni sistemde doğrudan cihazınızdan resim yükleyemiyorsunuz ancak Youtube, Twitter gibi sosyal medya hesaplarından paylaşımların linkini ekleyebilirsiniz.

Aslında oldukça basit ve kullanışlı bir sisteme geçtiğimizi söyleyebilirim. Umarım yoğun zamanlarda performans olarak sıkıntı yaşamayız.

Son olarak, bir süredir mobil uygulamalarımız üzerinde yorum bölümü yer almıyordu. Hâlâ almıyor ancak yakında yorumların geri döneceğini dün yapmış olduğum görüşmede teyit etmiş bulunmaktayım. Ancak bunun için bir zaman aralığı veremiyorum.