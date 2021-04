Motorsport.com Türkiye, Bahreyn GP hafta sonunda 1. oldu!

2016'da başladığımız yolculuktan her sene gelişmeyi hedefliyoruz ve bizler için dönüm noktası olabilecek gelişmeleri sizlerle gururla paylaşıyoruz.

Şu ana kadar aralıksız bir şekilde her sene ilerlemeyi başardık ve 2021'in ilk yarışı olan Bahreyn GP hafta sonunda (Cuma, Cumartesi, Pazar) yine tüm edisyonlar ve ülkeler içerisinde ilerlemeyi sürdürdük.

Motorsport.com Türkiye ekibi olarak internet sitesi tarafında diğer edisyonlara göre daha az kaynaklara sahip olsak da, her zaman sınırların çok daha ötesine geçmeyi başarıyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. İlk yarış hafta sonu 3 günlük süreçte toplam 147 içerik yayınlayarak Motorsport.com Global ve Autosport.com dahil diğer tüm edisyonlardan daha fazla içerik yayınlamayı başardık. Yanlış anlamayın, bunu onlarla yarış içerisinde olduğumuz değil her zaman olduğu gibi siz değerli arkadaşlarımıza, takipçilerimize her zaman mümkün olan tüm açıklamaları en kısa sürede aktarma motivasyonumuz sayesinde başardık. 3 günlük aşırı yoğun temponun ardından rakamlara baktığımızda, böyle bir sonuçla karşılaştığımızı fark ettik.

Haber sayısı dışında ziyaret ve sayfa görüntülenmesi açısından da ilerlemeyi başarırken, bizden daha büyük edisyonlarla farkı kapattık. 3 gün boyunca internet sitesi ve mobil uygulamamız üzerinden 270 bin üzerinde ziyaretçiyi ağırlarken (8. ülke) 1 milyon 700 bin sayfa görüntülenmesine (6. ülke) ulaştık.

Bu rakamları açıklarken zaman zaman yorumlarda yapılan eleştirilere de açıklama getirmek istiyoruz. Kimi zaman Motorsport.com adına sahip olmamıza rağmen, diğer serilerle alakalı haberler yapmadığımızdan şikayet oluyor. Halbuki elimizdeki kaynaklar el verdiğince, tüm serilere dair büyük küçük demeden haber yapmaya çalışıyoruz. Gücümüzün artık yetmediği durumlarda, Türkiye'de takip edilme oranına göre en altlarda yer alan serilerden bazı haberleri yapmıyoruz.

Zaman zaman bir pilota ya da takıma ait röportajın parça parça haber yapıldığı yönünde şikayetler geliyor. Haklı olabilirsiniz ancak burada da iyi niyetten ve sizlere her açıklamayı aktarmaktan başka bir gaye yok. Yani bu durumdan neden rahatsız oluyorsunuz ki? Biz ilk açıklamaya güvenip, "nasıl olsa daha önce bir haberini yaptık, ikinciye gerek yok." desek, bizim için tabii ki daha rahat olur ancak biz bunu yapmıyoruz, elimize geçen tüm açıklamaları haberleştirerek sizlere sunmaya çalışıyoruz. Bekleyip en sonunda girin tüm açıklamaları derseniz, o zaman da iş işten geçmiş, yani o açıklamaların değeri çoktan geçmiş olur.

Haber işleyişi açısından da birkaç konuya açıklık getirmek istiyoruz. Motorsport.com Türkiye olarak sadece global tarafında yayınlanan haberleri çevirme rahatlığı ile kalmıyor, diğer tüm edisyonlarda paylaşılan içerikleri de yakından takip ediyoruz ve önemli olanları sizlerle paylaşıyoruz. Bunun dışında özellikle yarış hafta sonunda tüm seanslara ait, henüz haberleştirilmemiş sadece İngilizce olarak yazıya dökülmüş basın toplantısı açıklamaları e-posta ile bizlere ulaşıyor. Biz bunların çoğunu yarış hafta sonunda haberleştirip sizinle paylaşırken, onlardan bazıları global tarafında daha sonraki günler için saklanabiliyor. Bu durumda bazen bazı haberlerde benzer açıklamalar birkaç gün sonra tekrarlanabiliyor ancak bunda da bizim açıklamaları daha önce haberleştirmemizin etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.

Zaman zaman globalde yayınlanan haberlerin, neden Türkiye edisyonunda yapılmadığına dair şikayetler de geliyor. Özellikle Formula 1 tarafında % 99 böyle bir durum olamayacağını, eğer yapmamış görünüyorsak, o haberi önceden yaptığımızı söyleyebiliriz.

Motorsport.com ve Autosport.com internet sitelerinin tüm dünyada Formula 1 ve motor sporları dünyasının zirvesinde yer aldığını hepiniz biliyorsunuz. Türkiye her ne kadar bu sektörde diğer birçok ülkenin gerisinde olsa da Motorsport.com Türkiye ekibi olarak sizlere her zaman en üst seviye iş yapmaya çalıştığımızdan emin olabilirsiniz. Bunu yaparken tabii ki zaman zaman bazı hatalarımız ve eksiklerimiz olabiliyor, bunları da anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz.

Merak ettiğiniz başka sorularınız varsa, yorumlardan bize iletebilirsiniz.

