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Motorsport.com Türkiye 5 Yaşında!

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Aslında 23 yaşında desek daha doğru olacak. Neticede her şey 1997 yılında şimdi Adobe firmasına katılmış olan Macromedia Flash 4.0 programının tanıtılmasıyla başlamıştı. Anlatacağım...

Motorsport.com Türkiye 5 Yaşında!

Bugün Motorsport.com Türkiye olarak 5. yılımıza giriş yapmış bulunmaktayız. Bu kapsamda Motorsport.com Türkiye Direktörü Cihangir Perperik sizler için Motorsport.com Türkiye'nin kuruluş sürecini kaleme aldı.

İşte o satırlar:

90'ların sonunda ülkemizde internet siteleri ve site yapımında kullanılan teknolojiler yavaş yavaş hızlanmaya başlamıştı. O dönemlerde animasyonlu internet siteleri herkesin gözlerini kamaştırıyordu. Eskiler bilir Flash 4.0 action scriptleri ile neler yapılıyordu neler :))

Aynı zamanda javascript ile fareyi takip eden saatleri, sonra kar yağan internet sitelerini hatırlarsınız. İşte ben de o dönemlerde internet işleri ile oldukça ilgiliydim. Bir internet sitesi yapma heyecanı tamamen Flash 4.0 programının ürettiği internet sitelerini gördükçe içimde büyümeye başlamıştı.

O zamanlar bir alan adı almak pahalı ve meşakkatli bir işti. Bu nedenle bir çok ücretsiz hosting ve alan adı subdomain servisi sağlayan yerler vardı. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama CJB NET diye bir yerde başladı şu anki Motorsport.com Türkiye'nin hikayesi.

Sistem, bilgisayar, hosting, alan adı her şey tamam ama bir şey eksikti. Yapacağım internet sitesinin konusu ne olacaktı? Evet, yani yemek hazır ama tuzu yok durumu :)

90'ların başında başlayan motor sporları ve Formula 1 merakım bu soruya cevap oldu. Evet, Formula 1 ile ilgili bir internet sitesi yapacaktım. Kolları sıvadım ve yanarlı dönerli bir Flash sitesi ile yayın hayatına başladım.

Sorunlar bitmiyor zira o zamanlar içerik bulmak o kadar zor ki... Şu kadarını söyleyeyim siteye fotoğraf koymak için elimdeki dergilerden fotoğrafları kesip tarayıp onları siteye haber fotoğrafı olarak kullanıyordum. Neticede internette fotoğraf falan bulabilmek hak getire.

O zamanlar Formula1.com alan adı bile Macarlı bir adamın elindeydi. Belki hatırlarsınız Bernie epey uğraşmıştı almak için ve adamı zengin etmişti.

Neyse gel zaman git zaman site büyüdü, 2000'lerin başında gerçek bir alan adımız ve sunucumuz oldu: TurkiyeF1.com. Bir sürü etkinlik yaptık, İstanbul Park'ın ilk duyurusunu yaptık, pist inşaatında daha pistin düzeni hazır değilken milattan kalma Nokia telefonumuzla pistte tur atıp bu videoyu dünyaya sunduk...

Saymakla bitmez yaptıklarımız.

Daha sonra ülkemizde Formula 1'e olan ilgi her geçen gün atmaya başladı tabi buna paralel olarak bizim de ziyaretçilerimiz artıyordu. Bu sürede Google açıldı :) Facebook geldi, sosyal medya hayatımıza girdi (Bunları yazarken kendimi çok yaşlı hissediyorum :))

Rakip internet siteleri çıkmaya başladı. TurkiyeF1.com ve TRF1.net mücadelesi her iki site için de birbirini kamçılayan bir yarışa döndü. Çok güzel günlerdi.

Biraz zaman atlayacağım ve 2015'in sonuna geçeceğim. Motorsport.com, tüm dünyada büyüme kararı aldı. Türkiye olarak benimle iletişime geçtiler ve Motorsport.com Türkiye'yi kurma kararını birlikte aldık. Bu sürede bu işe en az benim ve bu yolda bana destek veren arkadaşlarım kadar emek veren TRF1.net'in sahibi Abdullah Çelik ile güçlerimizi birleştirip Motorsport.com Türkiye'yeyi 15 Mayıs 2016'da sizlerin hizmetine sunduk.

Şimdi geriye dönüp baktığımda inanılmaz bir içerik üretimi ve ülkemizde motor sporlarına verdiğimiz hizmetin sonuçlarını çok net şekilde görebiliyorum.

Bu yolda yüzlerce arkadaşın emeği var üzerimizde. Şimdi hepsinin isimlerini yazmaya kalksam inanın sayfalar yetmez. Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Hepsine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

Siz olduğunuz müddetçe Motorsport.com Türkiye de yayınlarına devam edecek. Birlikte daha nice yaşlara...

Cihangir Perperik

Motorsport.com Türkiye Direktörü

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Editör Cihangir Perperik

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