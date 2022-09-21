Motorsport.com ile V Weekend'in heyecanı daha da artacak

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Intercity İstanbul Park, ülkemizin en büyük ve kapsamlı festivali için artık hazır. Adrenalin ve eğlence dolu aktivitelerin bir an bile durmayacağı organizasyonda, farklı dallarda müsabakalar, birbirinden renkli gösteriler ve herkesin katılımına açık şovlar gerçekleşecek.

22-23-24-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu etkinlik yarın ( 22 Eylül) başlayacak ve festivale girişler ücretsiz olacak. Peki sizleri bu 4 gün boyunca neler bekliyor olacak? Gelin birlikte bakalım.

Motorsport.com Türkiye standımıza gelin: Özel hediyeler kazanma fırsatı yakalayın, 2022 Pirelli 18 inç F1 lastiğini canlı görün!

Motorsport.com Türkiye olarak biz de Pirelli Türkiye ile birlikte festival alanında olacağız ve sizler için muazzam hediyelerimiz olacak.

2022 18 inç Pirelli F1 lastiği, Pirelli podyum şapkaları, Pirelli anahtarlıkları, Fanbox Shop ürünleri ve Motorsport.com Türkiye ekibi... Eğer bunlar ilginizi çekiyorsa, standımıza uğramanızı şiddetle öneririz.

İlk olarak standımızda Pirelli'nin 18 inçlik 2022 F1 lastiğini canlı görme şansınız olacak, Türkiye'de 2022 F1 Pirelli lastiği ilk kez bizim standımızda sergilenecek. 18 inçlik yeni lastikleri yakından incelemek isterseniz, sizi standımıza bekliyoruz.

Ayrıca, 100 adet Pirelli podyum şapkası ve 100 adet Pirelli anahtarlığı da kazanma şansınız olacak. Bunlara ek olarak; Fanbox Shop'un tişörtleri de standımızda satışta olacak. Hem de inanılmaz indirimlerle!

Her pilot, takım, araç ve döneme ait özgün tasarımlı, kaliteli F1 ve motor sporları ürünlerini standımızda inanılmaz indirimlerle satın alabileceksiniz. Yüzlerce özel tasarım arasında kesinlikle beğeneceğiniz bir şeyler bulacaksınızdır, hem de uygun fiyatlara.

Son olarak, standımıza gelip bizimle motor sporları hakkında sohbet edebilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz!

Festivalde sizi başka neler bekleyecek?

2019 yılında 200.000 kişinin ziyaret ettiği V Weekend organizasyonları, bu yıl V Weekend Motoring ve V Weekend Sports festivallerinin birleştirilmesiyle ‘’V Weekend’’ çatısı altında ve 400.000 ziyaretçi hedefiyle gerçekleştirilecek. Bu kapsamda ziyaretçileri şu aktiviteler bekliyor:

Otomobil ve motosiklet markalarının tanıtım stantları, test sürüşü alanları,

Motor sporları takımları ve yarış araçlarının sergileri, şovları ve taxi (co-drive) sürüşleri,

Türkiye'nin özel tüm otomobil ve off-road kulüplerinin ve topluluklarının stantları,

Otomobil, motosiklet, off-road ile alakalı ürün, ekipman, aksesuar satış ve tanıtım stantları,

Drift, otomobil ve motosiklet akrobasi gösterileri,

Formula 1 yarış pistinde ve toprak ralli kros yarış parkurunda yarış otomobilleri ile taxi sürüşleri,

Çocukların ve yetişkinlerin birçok farklı spor dalını deneyimleyebileceği spor alanları,

Bisiklet, koşu, basketbol, cross-fit, drone, e-gaming ve farklı birçok branşta spor müsabakaları,

Spor kulüplerinin ve topluluklarının stantları,

Spora destek veren markaların spor tanıtım ve etkinlik alanları,

Çocuk/aile eğlence alanları, hayvansız sirk, simülatörler ve e-gaming alanları,

Food truck ve sokak lezzetleri konseptli yiyecek & içecek alanları,

DJ/müzik yayınları

22-23-24-25 Eylül tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşecek festivale girişler ücretsiz olacak.