Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
25 Mar
Sıradaki Etkinlik
29 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
İsveç Rallisi
11 Şub
Canceled
R
WRC
Arktik Ralli
26 Şub
1. Gün:
2 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Estoril
07 May
Sıradaki Etkinlik
72 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Aragon
21 May
Sıradaki Etkinlik
86 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix
26 Şub
Sıradaki Etkinlik
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Sıradaki Etkinlik
3 gün
Tüm programı gör
WEC
R
WEC
Sebring
17 Mar
Canceled
R
WEC
Algarve
04 Nis
Yarış:
39 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Lotus, savaş jetlerinden ilham alan elektrikli yarış aracı tasarımını tanıttı Sonraki / Motorsport Games, karting oyunu KartKraft'ı bünyesine katıyor
GENEL / Son dakika

Motorsport.com Türkiye ile Motor Sporları Gecesi

Ekleyen:
, Editör

20 Şubat Cumartesi günü saat 21.00'da, ekibimiz ile Clubhouse'ta motor sporlarını konuşacağız.

paylaşım
yorumlar
Motorsport.com Türkiye ile Motor Sporları Gecesi

Motorsport.com Türkiye edisyonunun CEO'su Cihangir Perperik, Motorsport.com Türkiye Şef Editörü Abdullah Çelik ve Motorsport.com Türkiye Sosyal Medya Editörü İnci Beğen yönetiminde yapılacak olan yayınlarda, sizlerin de katılımıyla motor sporlarını tartışıyor olacağız.

Bu akşam itibariyle başlayacağımız yayınlar, haftalık düzende devam edecek. Saat 21.00'da başlayacak olan yayınımızda görüşmek üzere.

Katılım linki: https://www.joinclubhouse.com/event/xoNnQdG8

 

Lotus, savaş jetlerinden ilham alan elektrikli yarış aracı tasarımını tanıttı

Önceki haber

Lotus, savaş jetlerinden ilham alan elektrikli yarış aracı tasarımını tanıttı

Sonraki haber

Motorsport Games, karting oyunu KartKraft'ı bünyesine katıyor

Motorsport Games, karting oyunu KartKraft'ı bünyesine katıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Efe Kahya

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

2s
2
Formula 1

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!

7s
3
Formula 1

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı

47 dk
4
Formula 1

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"

8s
5
Formula 1

Teknik analiz: Alfa Romeo C41

10s
Son Haberler
Motorsport Games, karting oyunu KartKraft'ı bünyesine katıyor
eSpr

Motorsport Games, karting oyunu KartKraft'ı bünyesine katıyor

21 Şub 2021
Motorsport.com Türkiye ile Motor Sporları Gecesi
Genl

Motorsport.com Türkiye ile Motor Sporları Gecesi

20 Şub 2021
Lotus, savaş jetlerinden ilham alan elektrikli yarış aracı tasarımını tanıttı
Genl

Lotus, savaş jetlerinden ilham alan elektrikli yarış aracı tasarımını tanıttı

16 Şub 2021
Xiaomi'nin Mercedes ile ortaklaşa hazırladığı elektrikli Scooter ortaya çıktı
Genl

Xiaomi'nin Mercedes ile ortaklaşa hazırladığı elektrikli Scooter ortaya çıktı

9 Şub 2021
Maya Weug, FIA Kızlar Pistte programının galibi ve yeni Ferrari Sürücü Akademisi üyesi oldu!
Genl

Maya Weug, FIA Kızlar Pistte programının galibi ve yeni Ferrari Sürücü Akademisi üyesi oldu!

22 Oca 2021
Son Videolar
#ThinkingForward - Nathalie McGloin 22:17
GENEL
13 Eki 2020

#ThinkingForward - Nathalie McGloin

2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonası: 7. Ayak 00:00
GENEL
22 Ağu 2020

2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonası: 7. Ayak

Canlı: GT4 Avrupa - Imola: 2. yarış 00:00
GENEL
26 Tem 2020

Canlı: GT4 Avrupa - Imola: 2. yarış

Canlı: 2020 GT4 Avrupa Imola - 1. yarış 00:00
GENEL
25 Tem 2020

Canlı: 2020 GT4 Avrupa Imola - 1. yarış

Canlı izle: TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 4. ayak - Autodromo Lago Maggiore 00:00
GENEL
4 Tem 2020

Canlı izle: TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 4. ayak - Autodromo Lago Maggiore

Efe Kahya More from
Efe Kahya
Monchaux: "Sene boyunca güncelleme yapmaya devam edeceğiz" Alfa Romeo lansman
Formula 1 / Son dakika

Monchaux: "Sene boyunca güncelleme yapmaya devam edeceğiz"

"Hamilton, F1 öncesinde bile kalitesini ortaya koydu"
Formula 1 / Son dakika

"Hamilton, F1 öncesinde bile kalitesini ortaya koydu"

Hamilton neden 1 numara ile yarışmıyor?
Formula 1 / Son dakika

Hamilton neden 1 numara ile yarışmıyor?

Çok Okunanlar Bugün

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"

Teknik analiz: Alfa Romeo C41
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Teknik analiz: Alfa Romeo C41

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"

Ferrari, Richard Mille anlaşmasını doğruladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Richard Mille anlaşmasını doğruladı

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak

Son Haberler

Motorsport Games, karting oyunu KartKraft'ı bünyesine katıyor
eSpr eSpor / Motorsport.com haberler

Motorsport Games, karting oyunu KartKraft'ı bünyesine katıyor

Motorsport.com Türkiye ile Motor Sporları Gecesi
Genl GENEL / Son dakika

Motorsport.com Türkiye ile Motor Sporları Gecesi

Lotus, savaş jetlerinden ilham alan elektrikli yarış aracı tasarımını tanıttı
Genl GENEL / Son dakika

Lotus, savaş jetlerinden ilham alan elektrikli yarış aracı tasarımını tanıttı

Xiaomi'nin Mercedes ile ortaklaşa hazırladığı elektrikli Scooter ortaya çıktı
Genl GENEL / Son dakika

Xiaomi'nin Mercedes ile ortaklaşa hazırladığı elektrikli Scooter ortaya çıktı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.