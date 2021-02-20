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Motorsport.com Türkiye ile Motor Sporları Gecesi
Ekleyen: Efe Kahya , Editör
20 Şubat Cumartesi günü saat 21.00'da, ekibimiz ile Clubhouse'ta motor sporlarını konuşacağız.
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Motorsport.com Türkiye edisyonunun CEO'su Cihangir Perperik, Motorsport.com Türkiye Şef Editörü Abdullah Çelik ve Motorsport.com Türkiye Sosyal Medya Editörü İnci Beğen yönetiminde yapılacak olan yayınlarda, sizlerin de katılımıyla motor sporlarını tartışıyor olacağız.
Bu akşam itibariyle başlayacağımız yayınlar, haftalık düzende devam edecek. Saat 21.00'da başlayacak olan yayınımızda görüşmek üzere.
Katılım linki: https://www.joinclubhouse.com/event/xoNnQdG8
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