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Motorsport UK, FIA başkanlık seçimlerinde Ben Sulayem'e destek verecek

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

FIA başkan adayı Muhammed ben Sulayem, etkili Motorsport UK ve RAC'ın desteğini almasının ardından bu ayki seçimi kazanma umutlarını artırmış oldu.

Motorsport UK, FIA başkanlık seçimlerinde Ben Sulayem'e destek verecek

Sulayem, mevcut FIA Başkanı Jean Todt'un yerine geçmek adına Graham Stoker'la mücadele ediyor ve oylama 17 Aralık'ta gerçekleşecek.

Ulusal motor sporları kulüplerini oyları, oylamada oldukça etkili olacak ve şu ana kadar oylamayı kimin kazanabileceğine dair net bir şey söylemek zordu.

Fakat cuma günü İngiltere'deki motor sporları etkinliklerinin yönetiminden sorumlu olan Motorsport UK, seçimde Sulayem'i destekleyeceğini açıkladı.

Motorsport UK ve RAC'ın bu hamlesiyle, diğer organizasyonların da Sulayem'i desteklemesi oldukça muhtemel.

Motorsport UK'yi yöneten eski F1 takım patronu David Richards, Sulayem'in sunduğu projenin ve geniş çaplı değişim planlarının, gelecek için en iyisi olduğuna inandığını söyledi.

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