Motorsport Türkiye Discord sunucusu açıldı!

Koronavirüs yüzünden evlerimizden pek çıkamadığımız bu dönemde hem keyifli sohbetler etmek hem de birlikte oyunlar oynarken iletişim kurmak için Discord sunucumuzu açtık.

Kullanımı oldukça kolay ve pratik olan Discord’da oluşturduğumuz sunucumuza herkes katılabilir. Burada birbirimizle iletişim kurabilir ve her oyuna özel sohbet odalarına katılıp oyun oynarken sesli sohbet kurabiliriz.

Motor sporları dünyasından oyunlara kadar birçok konuda birbirimizle iletişim kurabileceğimiz Discord sunucumuza katılmak için: https://discordapp.com/invite/HUyHgXu





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