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GENEL / Son dakika

Motorsport Türkiye Discord sunucusu açıldı!

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Motorsport Türkiye Discord sunucusu açıldı!
Ekleyen:
, Editör
15 Nis 2020 14:01

Evde daha çok vakit geçirmeye başladığımız bu dönemde hem birbirimizle sohbet etmek hem de beraber oyun oynamak için Motorsport Türkiye Discord sunucusunu açmış bulunuyoruz.

Koronavirüs yüzünden evlerimizden pek çıkamadığımız bu dönemde hem keyifli sohbetler etmek hem de birlikte oyunlar oynarken iletişim kurmak için Discord sunucumuzu açtık.

Kullanımı oldukça kolay ve pratik olan Discord’da oluşturduğumuz sunucumuza herkes katılabilir. Burada birbirimizle iletişim kurabilir ve her oyuna özel sohbet odalarına katılıp oyun oynarken sesli sohbet kurabiliriz.

Motor sporları dünyasından oyunlara kadar birçok konuda birbirimizle iletişim kurabileceğimiz Discord sunucumuza katılmak için: https://discordapp.com/invite/HUyHgXu

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL , eSports
Editör Cem Özel

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