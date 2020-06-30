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GENEL / Motorsport.com haberler

Hollanda'nın lider F1 bilet satışı şirketi, Motorsport Tickets ile ortaklık kurdu

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Hollanda'nın lider F1 bilet satışı şirketi, Motorsport Tickets ile ortaklık kurdu
Ekleyen:
30 Haz 2020 13:00

Hollanda'nın lider F1 bilet satışı ve organizasyon şirketi, Motorsport Tickets ile güçlerini birleştirdi.

Motorsport Network, gelecekte bilet ve yarış deneyimi konusunda daha güçlü olabilmek için Hollanda'nın lider motor sporları bilet ve organizasyon şirketi olan SportStadion'ı bu alanda hizmet veren Motorsport Tickets bünyesine kattı. Motorsport Tickets, daha önce de BookF1'i  bünyesine katmıştı.

Motorsport Tickets başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada yarış heyecanını yerinde hissetmek isteyen insanların ilk durak noktası oldu. Bu kapsamda Formula 1, MotoGP, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, Le Mans 24 Saat ve Isle of Man TT gibi birçok seri ve ünlü yarışlar için bilet ve konaklama fırsatları sunuluyor.

Motorsport Tickets üzerinden hizmet satın alan taraftarlar, Motorsport Network'ün birçok hizmetinden eş zamanlı olarak faydalanabiliyor. Bu şekilde bilet satın alanlar Autosport Plus, Motorsport Prime ve Motorsport TV üyelikleri kazanıyorlar. Aynı şekilde Motorsport Images'ın o yarıştan fotoğraflarına erişebiliyorlar. Bu birleşme sayesinde Sportstadion'un hizmetini alan insanlar da Motorsport Tickets deneyiminden ve 5 yıldız alan müşteri hizmetlerinden faydalanabilecek.

 

 

Motorsport Tickets CEP'su Dale Ballentine, "Bu sektöre getirmiş olduğumuz eşsiz müşteri deneyimi karşısında çok heyecanlıyım. Motorsport Tickets, SportStadion'un sunmuş olduklarına daha fazlasını katacak harika bir platform. Onların taraftar topluluğu ünlü turuncu tribün  konseptiyle özel bir yapıya sahip. Gelecekte daha çeşitli aktiviteler ile büyümeyi planlıyoruz. 2020'nin ilerleyen dönemlerinde taraftar deneyimini merkeze aldığımız yeni hizmetlerimiz olacak." dedi.

Motorsport Network COO'su Mehul Kapadia, "Motorsport Network olarak, taraftar deneyimleri ile farklı coğrafyalarda hizmetlerimizi arttırıyoruz. Bu kapsamda Motorsport Tickets platformunu Hollanda'daki taraftarlar ile entegre ediyoruz. Yarış pistleri ve yarış serileri gibi partnerlerimiz için bu birliktelik, daha küresel motor sporları taraftarlarına ulaşım açısından bir başka adım olacak. Bu bizim insanlara, yeni teknolojiye ve platformlara yatırım yaptığımız stratejimizin bir diğer açık sinyali olacak." dedi.

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Seri GENEL
Editör Abdullah Çelik

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