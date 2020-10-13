Motorsport Tickets, Travel Destinations’ı bünyesine katarak bilet sektöründe büyümeyi sürdürdü

1996 yılında kurulan Travel Destinations, tarihi yarışlar ve kulüp aracı turları gibi alanlarda özelleşen bir motor sporları etkinlik konaklama sağlayıcısı. Müşterilerine en iyi konaklama çözümlerini sunan şirket, otel ve alan içi kamp gibi farklı seçenekler sunuyor.

Le Mans 24 Saat’in yetkili bilet acentası ve ABTA ve ATOL üyesi olan tek spor otomobil operatörü olma unvanını taşıyan Travel Destinations, müşterilerine unutulmayacak uzman deneyimleri ve uluslararası hizmetlerinde sıkıntısız işlem kolaylığıyla uzmanlığını gösteriyor. Travel Destinations Le Mans 24 Saat’in yanında Nürburgring 24 Saat, Daytona Rolex 24 Saat, Bathurst 12 Saat, Monaco Classic, ve MG Sahipleri Kulübü, Jaguar Meraklısı ve Morgan Spor Otomobil Kulübü gibi ikonik otomotiv markalarının otomobil kulüplerinin turlarını sağlamakta.

MGCC driving events

Alanında lider BookF1 (Birleşik Krallık) ve SportStadion (Hollanda) bilet sağlayıcılarının başarılı entegrasyonundan oluşan Motorsport Tickets, Motorsport Network’ün biletleme ve deneyim markası. Güçlü müşteri portföyü ve tamamen şirket içinde geliştirilen ilk mobil platformu markaya başka yarış serilerine ve dünya geneline yayılma imkanı tanıyor. Travel Destinations’la olan entegrasyon, Motorsport Network’ün Motorsport Tickets’ı tam anlamıyla bir dünya markasına dönüştürme hedefinden ilham aldı.

Halihazırda 7 dil ve 5 para birimiyle çalışan marka, sene sonunda yeni platformunun açılmasıyla beraber 2 yıllık yol haritasının bir parçası olarak 15 dile ev sahipliği yapmayı ve böylece durmadan büyüyen müşteri kitlesine dahil edici ve sıkıntısız bir marka deneyimi sunmayı amaçlıyor. Buna öncülük eden ise Motorsport.com’un, tek dilde çalışan bir platformken şu anda 15 dilde alanında öncülük eden bir dünya markası haline gelmesi oldu.

#86 Gulf Racing Porsche 911 RSR: Michael Wainwright, Benjamin Barker, Thomas Preining Photo by: Uncredited

Travel Destinations Kurucusu Andrew Melley, “Motorsport Network’a katılmak harika. Heyecanları, tutkuları ve otomotiv ve motor sporları dünyası genelindeki yetenekleri şirketimizin temel prensipleriyle tam olarak örtüşüyor. Gittikçe büyüyen dijital bilgi haznelerini Travel Destinations ürününü daha büyük bir kitleye sunmak için kullanmaları, böylece yeni şirketlerle işbirliğine gitmeleri ve çalışma alanlarını online bir platformla desteklemeleri ömürde bir kez gelecek bir fırsat.” dedi.

Motorsport Network İşletme Ofisleri Şefi Mehul Kapadia, ekledi: “Travel Destinations’ın Motorsport Network bünyesine katılması ve kendi özel ürün portföylerini dahil etmesi, mevcut Formula 1 ve MotoGP seyahat ürünlerimizi tamamlıyor. Şimdiki hedefimiz, kitlemize bu yoğun motor sporları deneyimlerini yaşatmak. Bu aynı zamanda, Motorsport Network’ün otomotiv ve motor sporları temelli deneyim turizmi ürünleri alanındaki varlığını kuvvetlendiriyor. Bu satın alımla yıllık 300’ün üstünde özel etkinlik ve deneyim fırsatı düzenleyen Canossa ve Man Adası TT Yarışları Resmi Lisanslı Seyahat Ortağı Duke Travel şirketi satın alımlarımızı tamamlıyor. Ürünlerimiz için birlikte oluşturacağımız yol haritası için heyecanlıyız.”