Öne çıkan etkinlikler
eSpor
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 10
10 Haz
-
10 Haz
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Sanal Le Mans 24 Saat
13 Haz
-
14 Haz
Etkinlik Bitti
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund XIV: İtalya
11 Haz
-
11 Haz
Etkinlik Bitti
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund XV: Singapur
18 Haz
-
18 Haz
Yarış:
1 gün
Tüm programı gör
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund II: Interlagos
06 Haz
-
06 May
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund III: Brands Hatch
20 Haz
-
20 Haz
Yarış:
3 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
21 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
49 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Postponed
R
WRC
Türkiye Rallisi
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
98 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Postponed
R
World Superbike
Assen
21 Ağu
-
23 Ağu
Postponed
Formula E
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Etkinlik Bitti
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
GENEL / Basın bülteni

Motorsport Tickets ile heyecana geri dönüş

paylaşım
yorumlar
Motorsport Tickets ile heyecana geri dönüş
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Haz 2020 14:32

Sezonun ilk yarışları kapalı kapılar ardında yapılacak. Fakat Motorsport Tickets, MotoGP ve F1'in dönüşünü indirilebilir takvim duvar kağıtları ve uzman röportajları gibi özelliklerle kutluyor.

Ertelenen yarışlar, tecrit ve hayal kırıklığıyla dolu anlardan sonra yarış takvimlerinin yeniden ortaya çıkması, hepimiz için taze bir nefes oldu. Sadece sporla ilgili hislerin geri dönüşünü değil, aynı zamanda daha iyi zamanların gelişini de işaret ediyor.

Bu nedenle Motorsport Tickets, 2020 sezonunun olağandışı koşullarına ve kapalı kapılar ardındaki yarışlarına rağmen, yeni sezonlara en iyi şekilde hazırlanmalarına yardımcı olmaya çalışıyor.

Yeni F1 ve MotoGP sezon takvimlerinin tüm önemli tarihlerini ve ayrıntılarını içeren indirilebilir mobil, tablet ve masaüstü takvim duvar kağıtları Motorsport Tickets tarafından yayınladı ve her yeni tarih eklendiğinde bunlar üzerinde güncellemeler olacak!

Sizler de buradan kayıt olarak bu özellikten faydalnaabilirsiniz.

Motorsport Tickets calendar

Motorsport Tickets calendar

Photo by: Motorsport.com

Heyecanı arttırmak için Motorsport Tickets sürücülerin, uzmanların ve ünlülerin hangi pistlerde yarış yapılması için sabırsızlandıklarını açıkladıkları bir dizi röportaj da yayınladı. 

Bu materyallerin hiçbirini kaçırmamanın en iyi yolu, Facebook, Instagram veya Twitter hesaplarını takip etmek ve buradan bültene abone olmak.

Track action at Silverstone

Track action at Silverstone

Photo by: Uncredited

Sezonun başlangıcını dört gözle bekliyoruz ve heyecanlandığınızı da biliyoruz. Aynı zamanda bu yıl muhtemelen yarışların yerinden seyredilmeyeceğini de biliyoruz. Peki neden 2021 sezonuna hazırlanmıyoruz? Motorsports Tickets, seyahatinizi hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. En iyi biletleri alabilmeniz ve hiçbir şey kaybetmeyeceğinizden emin olmanız için hem fiyat hem de geri ödeme seçeneklerini garanti ediyor.

Daha fazlası için Motorsport Tickets'ı takip edebilirsiniz.

Sonraki haber
Motorsport Network, haber okuma ve video izleme için ödül programı başlattı

Önceki haber

Motorsport Network, haber okuma ve video izleme için ödül programı başlattı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri GENEL

Çok Okunanlar

1
Livefeed

Red Bull, Helmut Marko'nun ırkçılıkla ilgili yorum yapmadığını doğruladı

1s
2
Formula 1

Ferrari Avusturya için motor ve vites kutusu güncellemesi hazırlıyor

3
Formula 1

Verstappen: "Eski araçla test yapmayı ben istemedim"

2s
4
Formula 1

Hamilton, Marko'yu sarf etmediği sözler için mi eleştirdi?

3s
5
Formula 1

Tost: "Hem Gasly hem de Kvyat, Red Bull'a çok erken gitti"

Son Videolar

Heroes: Başlangıç, Michèle Mouton 00:55
GENEL

Heroes: Başlangıç, Michèle Mouton

#ThinkingForward David Richards röportajı 25:14
GENEL

#ThinkingForward David Richards röportajı

Heroes: Başlangıçlar 03:18
GENEL

Heroes: Başlangıçlar

Heroes: Felipe Massa'nın kazası 01:41
GENEL

Heroes: Felipe Massa'nın kazası

Heroes: Çağrı, Tom Kristensen 01:25
GENEL

Heroes: Çağrı, Tom Kristensen

Son Haberler

Motorsport Tickets ile heyecana geri dönüş
Genl

Motorsport Tickets ile heyecana geri dönüş

Motorsport Network, haber okuma ve video izleme için ödül programı başlattı
Genl

Motorsport Network, haber okuma ve video izleme için ödül programı başlattı

Biyometrik motor sporları iç giysisi ortaya çıktı
Genl

Biyometrik motor sporları iç giysisi ortaya çıktı

Ferrari, Sürücü Akademisi'ne kadın pilotlar bulmak için FIA ile ortaklık kurdu
Genl

Ferrari, Sürücü Akademisi'ne kadın pilotlar bulmak için FIA ile ortaklık kurdu

Tencent, Motorsport Network ile anlaştı
Genl

Tencent, Motorsport Network ile anlaştı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.