Motorsport Tickets ile heyecana geri dönüş

Ertelenen yarışlar, tecrit ve hayal kırıklığıyla dolu anlardan sonra yarış takvimlerinin yeniden ortaya çıkması, hepimiz için taze bir nefes oldu. Sadece sporla ilgili hislerin geri dönüşünü değil, aynı zamanda daha iyi zamanların gelişini de işaret ediyor.

Bu nedenle Motorsport Tickets, 2020 sezonunun olağandışı koşullarına ve kapalı kapılar ardındaki yarışlarına rağmen, yeni sezonlara en iyi şekilde hazırlanmalarına yardımcı olmaya çalışıyor.

Yeni F1 ve MotoGP sezon takvimlerinin tüm önemli tarihlerini ve ayrıntılarını içeren indirilebilir mobil, tablet ve masaüstü takvim duvar kağıtları Motorsport Tickets tarafından yayınladı ve her yeni tarih eklendiğinde bunlar üzerinde güncellemeler olacak!

Sizler de buradan kayıt olarak bu özellikten faydalnaabilirsiniz.

Motorsport Tickets calendar Photo by: Motorsport.com

Heyecanı arttırmak için Motorsport Tickets sürücülerin, uzmanların ve ünlülerin hangi pistlerde yarış yapılması için sabırsızlandıklarını açıkladıkları bir dizi röportaj da yayınladı.

Bu materyallerin hiçbirini kaçırmamanın en iyi yolu, Facebook, Instagram veya Twitter hesaplarını takip etmek ve buradan bültene abone olmak.

Track action at Silverstone Photo by: Uncredited

Sezonun başlangıcını dört gözle bekliyoruz ve heyecanlandığınızı da biliyoruz. Aynı zamanda bu yıl muhtemelen yarışların yerinden seyredilmeyeceğini de biliyoruz. Peki neden 2021 sezonuna hazırlanmıyoruz? Motorsports Tickets, seyahatinizi hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. En iyi biletleri alabilmeniz ve hiçbir şey kaybetmeyeceğinizden emin olmanız için hem fiyat hem de geri ödeme seçeneklerini garanti ediyor.

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