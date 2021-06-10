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Motorsport Tickets, European Sport Communication'ı satın alıyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

ESC, Ralli dünyasının lider konaklama sağlayıcısı konumunda.

Motorsport Tickets, European Sport Communication'ı satın alıyor

Miami, 10 Haziran 2021: Motorsport Network, LLCMotorsport Tickets bölümünü, ralli için VIP paketleri sunan European Sport Communication'ı (“ESC”) satın almak için bağlayıcı bir ön sözleşme imzalayarak genişletiyor. Motorsport Tickets, motor sporları hayranları için en üst düzeyde etkinlik biletleri, seyahat paketleri ve özel deneyimler için tek durak noktası.

European Sport Communication 1999 yılında, 1994 yılında FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nı kazanan Didier Auriol'un yardımcı pilotu Bernard Occelli tarafından kuruldu. ESC, heyecan verici helikopter uçuşları ve gurme durakları gibi nefes kesici lokasyonlarda misafirlerini ayrıcalıklı seyir noktalarına getirerek unutulmaz deneyimler sunuyor. Hizmet yelpazesi, özelleştirilmiş VIP ağırlama çözümleri, "iç deneyimler" ve spora eşsiz bir heyecanla özel bakış açıları içeriyor.

 

"FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın Resmi Konukseverlik Ortağı" olarak ESC, Hyundai Shell Mobis World Rally Team, TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team, Citroën Racing, Peugeot Sport, Michelin, Wolf Lubrications ve daha pek çoğuyla yakın ilişkilere sahip.

ESC, Formula 1, MotoGP, World Endurance Championship, 24 Hours of Le Mans, NASCAR, DTM ve Isle of Man TT dahil olmak üzere bugün Motorsport Tickets tarafından sunulan ürün yelpazesini tamamlayacak ve Kurumsal Ağırlama Programları ve VIP Paketleri gibi işletmeler arası tekliflerle Motorsport Tickets'ın işini genişletmesine olanak sağlayacak.

Dünya COVID-19 pandemisinden çıkarken ve canlı motor sporları etkinliklerine katılım devam ederken, bu bekleyen satın alma, Motorsport Tickets'ın ralli sporu alanına genişlemesi için zamanında bir fırsat sunuyor.

ESC'nin kurucusu ve CEO'su Bernard Occelli, birleşmeyi denetlemek ve motor sporları etkinliklerine bilet ve VIP deneyimlerinin satın alınması için Motorsport Tickets'ın önde gelen bir destinasyon olarak yükselmesine yardımcı olmak için şirkette kalacak.

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider
1/14

Fotoğraf: Motorsport Tickets

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider
2/14

Fotoğraf: Motorsport Tickets

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider
3/14

Fotoğraf: Motorsport Tickets

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider
4/14

Fotoğraf: Motorsport Tickets

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider
5/14

Fotoğraf: Motorsport Tickets

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider
6/14

Fotoğraf: Motorsport Tickets

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider
7/14

Fotoğraf: Motorsport Tickets

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider
8/14

Fotoğraf: Motorsport Tickets

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider
9/14

Fotoğraf: Motorsport Tickets

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider
10/14

Fotoğraf: Motorsport Tickets

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider
11/14

Fotoğraf: Motorsport Tickets

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider
12/14

Fotoğraf: Motorsport Tickets

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider
13/14

Fotoğraf: Motorsport Tickets

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider

Motorsport Tickets agrees to acquire European Sport Communication, Rally Sport’s leading hospitality provider
14/14

Fotoğraf: Motorsport Tickets

Motorsport Network Operasyon Direktörü Oliver Ciesla: "Bernard ve meslektaşlarını uzun yıllardır tanıdığım için bu anlaşmadan çok mutluyum ve ESC ile Motorsport Network arasındaki ortaklığı sabırsızlıkla bekliyorum. Küresel organizasyonumuz ve pazarlama fırsatlarımızla, ESC'nin işine önümüzdeki yıllarda daha fazla etkinlikle ortak olmaya ve tekliflerini daha da artırmaya yardımcı olmak için destek verebiliriz. Bununla birlikte hayranları ve kurumsal müşterileri yarışlara ve diğer motor sporları etkinliklerine getiren mevcut Motorsport Tickets teklifimiz, ESC'nin uzmanlığından, bağlantılarından ve bilgi birikiminden faydalanacaktır."

European Sport Communication Kurucusu ve CEO'su Bernard Occelli: "20 yılı aşkın güçlü ve sürekli büyümeden sonra, çok daha büyük bir organizasyonun parçası olmak bizim için heyecan verici ve Motorsport Network gibi küresel bir oyuncunun ilgisini kazanmış olmaktan gurur duyuyoruz. Faaliyetlerimiz birbirini mükemmel bir şekilde tamamlıyor ve uzun süredir devam eden ve güvenilir ilişkimiz, güçlerimizi birleştirmek için sağlam bir temel ve ideal koşullar sağlıyor. Motor sporlarına olan ortak tutkumuz ve ortak iş gücümüz sayesinde, her iki taraf da daha büyük iş fırsatlarının peşine düşmeye olanak tanıyan sinerjiden hızla faydalanacak."

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