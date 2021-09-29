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Motorsport Stats, yeni görünüşü ve özellikleriyle yeniden yayında

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Motorsport Stats, sektör lideri istatistik sitesini yeni bir tasarım, yeni özellikler ve işlevlerle, dünyanın önde gelen yarış serilerine, zengin bir veri akışı ve daha hızlı bir erişim ile yeniden yayınlandı.

Motorsport Stats, yeni görünüşü ve özellikleriyle yeniden yayında

Motor sporları ve otomotiv endüstrilerine odaklanan lider bağımsız medya, etkileşimli eğlence ve e-ticaret şirketi olan Motorsport Network'ün bir bölümü olan Motorsportstats.com, kısa sürede kendisini motor sporları istatistikleri için önde gelen internet sitelerinden biri olarak kabul ettirdi, F1 ve Formula E'den IndyCar ve Dünya Ralli Şampiyonası’na kadar 2.500'den fazla etkinlik için veriler ve sonuçlar sağladı.

Bugün kullanıma açılan yeni internet sitesi, geliştirilmiş gezinme ve ziyaretçilere en çok ilgilerini çeken verilere kolay erişim imkanı sağlayan ek özellikler ile çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Kapsamlı seans sonuçları, kariyer profilleri, takvimler ve yarış analizleri, her hafta sonu birçok zaman dilimini kapsayan 50’ye kadar etkinlikten toplanıyor.

Motorsport Stats'ın artık tanınan logosu korunurken, yeni ve görsel olarak daha çekici bir düzen getirildi. Bu, kullanıcıların yolculuğunda, trend olan içerikleri ön plana konumlandırmayı hedefliyor.

Motor sporları tutkunlarından oluşan son derece ilgili bir kitleye hizmet veren Motorsport Stats, ayrıca yayıncılık, sponsorluk ve medya alanlarındaki profesyonellere iş verileri sağlamada da önemli bir rol oynuyor.

100'den fazla yıllık mücadelenin kayıtlarını arşivlerinde detaylı bir şekilde bulundurmasının yanında Motorsport Stats, geniş yarış verileri ve analitik çözümleri ile beraber motor sporları dünyasının yönetim organı FIA'nın, Tencent'in (TCEHY) ve tüm Motorsport Network ekosisteminin resmi tedarikçisi olarak görev alıyor.

Dünyanın ilk tamamen elektrikli yarış serisi Formula E ile beraber GP Racing dergisi Speed Week gibi motor sporları yayın organları da, kullanıcılarının deneyimini geliştirmek amacıyla Motorsport Stats'in endüstri öncüsü Uygulama Programlama Arayüzü'nü kullanıyor.

Motorsport Stats'in Yönetici Direktörü Gustavo A. Roche: “Motorsport Stats'in yeni internet sitesi tasarımı, motor yarışları seyircisi ve profesyonellerinden oluşan kitlemize eşi benzeri olmayan bir servis sunacak. Daha fazla fonksiyon, özellik katarak, daha iyi yönlendirme, daha hızlı ve kolay ulaşımla beraber oldukça kendine özgü ve kapsamlı bir sunumda bulunuyoruz."

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