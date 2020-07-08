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GENEL / Motorsport.com haberler

Motorsport Prime, Fransa edisyonunda hizmete girdi

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Motorsport Prime, Fransa edisyonunda hizmete girdi
Ekleyen:
8 Tem 2020 14:00

Motorsport.com'un özel üyelik hizmeti olan Prime, global edisyonun ardından Fransa edisyonunda da kullanıma açıldı.

Londra, Birleşik Krallık - 8 Temmuz 2020 - Milyonlarca otomobil ve yarış tutkununu bir araya getiren Motorsport Network, yarış kategorisinde özel üyelik hizmeti olan Prime'ı Fransa edisyonunda hayata geçirdi.

Motorsport.com ve Autosport.com sitelerinde çok deneyimli yazarlar ve editörler tarafından İngilizce diline özel içerikler üretiliyor. Bu özel içerikler Motorsport Network bünyesinde Prime ve Plus servisleriyle kullanıcılara sunuluyor. Aynı zamanda Motorsport.tv ile yarış, film ve video içerikleri sunuluyor. Le Mans arşivi ve Manish Pandey'in Heroes filmi Motorsport.tv'de izlenebiliyor.

Üyelik modeli ile ziyaretçilerimize Motorsport Images, Motorsport.tv ve Duke Video arşivleriyle desteklenen detaylı, zengin ve eğlenceli içerikler sunuluyor. Bu hizmete dahil olan üyelerimiz ayrıca Motorspor Starts verilerine de ulaşabiliyor.

Şirket üyelik hizmetini genişleterek, daha iyi müşteri hizmeti ve özel teklifler sunmayı hedefliyor. 

Filippo Salza, "Fransa'da üyelik servisini hayata geçiriyor olmaktan heyecanlıyız. Bu, Network bünyesinde yer alan birimlerimizde attığımız adımlardan birisi. Ziyaretçilerimiz son haberlere, sergilenen içeriklere ulaşmak istiyor. Biz de onlara bunları ve daha fazlasını sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Motorsport Network COO'su Mehul Kapadia "Üyelik servisimizi farklı coğrafyalara ve dillere ulaştırma hedefi, müşteri deneyimini iyileştirme ve özel teklifle sunma stratejimizin bir parçası. Daha fazla ziyaretçimizin sevdikleri sporla alakalı sürekli etkileşim içerisinde olmak istemesi nedeniyle, bu özel içerik servisi onların spora daha yakın olmasını sağlayacak." dedi.

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Editör Abdullah Çelik

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