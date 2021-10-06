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Motorsport Network'ün yeni CEO'su Oliver Ciesla oldu

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Motor sporları ve otomotiv endüstrilerine odaklanan önde gelen bağımsız medya, interaktif eğlence ve e-ticaret şirketi Motorsport Network, bugün Oliver Ciesla'nın Motorsport Network'ün İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmak üzere terfi ettiğini duyurdu.

Motorsport Network'ün yeni CEO'su Oliver Ciesla oldu

MIAMI, Florida (6 Ekim 2021) – Motor sporları ve otomotiv endüstrilerine odaklanan önde gelen bağımsız medya, interaktif eğlence ve e-ticaret şirketi Motorsport Network, bugün Oliver Ciesla'nın Motorsport Network'ün İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmak üzere terfi ettiğini duyurdu.

Spor ve medya endüstrisindeki 25 yıllık kariyeri boyunca Ciesla, çeşitli yönetim pozisyonlarında lider ve başarılı iş kurma konusunda kendisini kanıtlanmış, başarılı geçmişe sahiptir. CEO rolünde Ciesla, Motorsport Network'ün küresel stratejisini yönetecek.

Motorsport Network Başkanı James Allen; "WRC Promoter GmbH'nin CEO'su olarak görev yapmak da dahil olmak üzere önde gelen motor sporları markalarında deneyime sahip, oldukça tanınan bir endüstri üyesi olarak Oliver, Motorsport Network'te direksiyona geçmek için ideal kişi. Motor sporları ve otomotiv ile ilgili her şey için Dijital Medya ve Ticaret, Oyunlar ve Driven Lifestyle sektörlerinde Motorsport Network marka ekosistemini oluşturmaya devam edeceğinden eminiz." dedi.

Ciesla, kariyerine 2020'de Motorsport Network'te  başladı. Motorsport.com ve Autosport.com gibi popüler markalar da dahil olmak üzere yarış bölümünün ve motor sporları hayranları için geniş bir bilet yelpazesi sunan MotorsportTickets.com ile etkinlikler bölümü ve Avrupa'nın en büyük motor sporları fuarı Autosport International'ın başında yer aldı. 2021'den beri Ciesla, Motorsport Network'ün CEO'su olarak görev yapıyor, stratejilerin yürütülmesine liderlik ediyor ve ağın büyüyen ekosistemindeki sinerjiden daha fazla yararlanmak için birçok bölümü ve ofis arasındaki entegrasyonu ve işbirliğini optimize ediyor.

Ciesla; "Motorsport Network'teki misyonumuz, küresel motor sporları ve otomotiv endüstrileri ve onların hayranları için lider medya ve teknoloji platformu olmaktır." dedi. Network markası ve dijital mülklerimizle etkileşime giren aylık 60 milyondan fazla takipçiyle birleşik tutkumuzu paylaşmak.”

Motorsport Network CEO'su olarak atanmadan önce Oliver, şirketin Operasyon Direktörü olarak görev yaptı. Şirkete katılmadan önce Ciesla, FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın tüm ticari yönlerinden sorumlu olduğu Red Bull ortak girişimi WRC Promoter GmbH'nin CEO'suydu. Ek olarak, yaklaşık üç yıl The Sportsman Media Group'un (şimdi Sportradar) Genel Müdürü olarak ve 12 yıldan fazla bir süre Sportfive'da İtalya Genel Müdürü ve TV Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı da dahil olmak üzere üst düzey görevlerde bulundu.

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