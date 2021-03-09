Motorsport Network ve Difuzed ortaklık kurdu

Londra, 9 Mart 2021 Salı: Motorsport Network, Motorsport Collection B.V. adı altında yeni bir kıyafet serisi başlatmak için önde gelen lisanslama şirketi Difuzed BV ile ortaklık kurdu.

Ortak girişim altındaki ilk proje, giyim, aksesuar ve şapkayı içerecek olan Motorsport Collection ürün serisinin lansmanı olacak. Giyim serisinin ilk sürümü, Mart ayında Motorsport Network'ün online satış kanalı ASI Connect'te piyasaya sürülecek.

Yaşam tarzı yansıtan ürünler işinde 20 yıllık deneyime sahip Difuzed BV, tasarım odaklı ürün geliştirme ile yeni Motorsport Network bölümüne zengin bir bilgi birikimi getiriyor. Şirket, yalnızca kaliteyi ve yeniliği temsil eden yaşam tarzı ürünleri sunmakla kalmayıp aynı zamanda hayran kitlesine de hitap eden bir marka ile hedef kitlesi arasında köprü kurma konusunda güçlü bir anlayışa sahip. Oyun ve eğlence sektörlerinde tanınan Difuzed’un mevcut marka ortakları arasında Marvel, Disney, Playstation, Xbox ve Nintendo'nun yanı sıra büyük perakendeciler Inditex ve H&M bulunuyor.

Difuzed BV'nin COO'su Gustavo Antonioni şunları söyledi: “Stratejik büyümemizin bir parçası olarak, işimizi tamamlayan ve güçlendiren ortaklıklar arıyoruz. Motorsport Network ile işbirliği içinde bir iş kurma fırsatı ile onların otomobil ve yarış meraklıları için küresel bir dijital portal vizyonu göz önüne alındığında, tasarım odaklı ürün geliştirme ve üretim alanındaki uzmanlığımızı otomobil ve motor sporları dünyasına taşımamız çok doğaldı. Motorsport Network ve Difuzed BV'nin ortak sahibi olduğu bir marka yaratmak. Difuzed BV / Motorsport Network ortaklığı, farklı güçlerin birleşimi olduğundan için tam da aradığımız türden bir evlilik."

Motorsport Network COO'su Oliver Ciesla ise şunları söyledi: “Motor sporları hayranları ve otomobilseverler için tasarlanmış özel bir moda serisi sunmanın heyecanını duyuyoruz ve Difuzed BV'nin yanımızda olmasından son derece memnunuz. Yarış tutkusunu, motor sporları geleneğini ve olağanüstü otomobilleri paylaşan 50 milyondan fazla insan, her ay dijital kanallarımızdan birinde bizi takip ediyor."

"Koleksiyonlarımız hız, güç ve cesaret içeren bir yaşam tarzını ifade etmek istiyor ve motor sporları hayranlarına tutkularını moda yoluyla da ifade etme fırsatı sunmak istiyoruz. Ancak ürün lansmanımız bu ortak girişimin yalnızca ilk adımı ve Motorsport Collection işini kurarken Difuzed BV ile geleceğe doğru ilerleyen daha yakın çalışma fırsatlarını dört gözle bekliyoruz.”