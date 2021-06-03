Motorsport Network, pist günleri uzmanlarını satın aldı

Londra, 3 Haziran 2021: Motor sporları ve otomotiv endüstrilerinin kalbinde yer alan entegre dijital platform Motorsport Network, MotorsportDays.com ve MotorsportDays.live'ı satın alarak etkinlik tekliflerini genişletiyor.

Gelecek vadeden pilotları pistte kalmaları için güçlendiren MotorsportDays.com, Avrupa çapında 70'den fazla organizatörden 2.500'den fazla pist ve test etkinliği ile amatör ve profesyonel yarış pilotları için kapsamlı pist günü grupları sunuyor. Birleşik Krallık'taki yarış lisansı sahiplerinin %60'ı ilk çıkışlarını pist günlerinde yaptığından, pist günleri genç sürücülerin kariyerinin önemli bir unsuru ve birçoğunun motor sporları kariyerine devam etmesinin nedeni.

MotorsportDays.live şu ilkenin bir evrimi: Silverstone Pisti'nde düzenlenen ve bir yandan şampiyonaları değerlendirmek isteyen, bir yandan da potansiyel yarış araçlarını pistte test eden geleceğin yarışçılarına hitap eden 2 günlük canlı bir gösteri.

Satın almanın bir parçası olarak, etkinlik uzmanı ve MotorsportDays.com'un kurucusu Ben Whibley, Motorsport Network'e 'Etkinlikler Direktörü' olarak katılacak. Bu görevde Ben, ayrıca her yıl yaklaşık 90.000 B2B ve B2C ziyaretçisi çeken Autosport Awards, Autosport International ve çevrimiçi etkinlik ASI Connect gibi çok sevilen Motorsport Network organizasyonlarını da yönetecek.

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Motorsport Network ve aylık 56 milyon yüksek katılımlı kullanıcı kitlesi ile güçlerini birleştirmek, MotorsportDays LIVE platformlarını çok daha geniş bir pist yarışı meraklısı kitleye açacak ve Motorsport Network'ün daha geniş organizasyon teklifindeki bir boşluğu dolduracak.

Pandemiden sonra motor sporları dünyası yeniden güçlenirken, MotorsportDays LIVE, yerleşik gösterileri ve iş forumlarının yanı sıra Motorsport Network'ün büyüyen etkinlik listesine katılacak. MotorsportDays LIVE ayrıca, Motorsport Network yan firmaları tarafından pilotlar, otomobil severler, üreticiler, tedarikçiler ve katılımcılar için düzenlenen birçok spor ve klasik otomobil etkinliğini de tamamlayacak.

Motorsport Network Operasyon Direktörü Oliver Ciesla; "MotorsportDays ve Ben Whibley'nin Motorsport Network'e katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Ben'in bağlantıları ve 15 yılı aşkın süredir birden fazla etkinlik ve gösteri düzenleme konusundaki zengin deneyimi, önümüzdeki yıllarda bu alandaki iddialı uluslararası büyüme planlarımızı güçlü bir şekilde destekleyecektir."

Motorsport Network Etkinlik Direktörü Ben Whibley şunları söyledi: “Motor sporları ve otomotiv alanında etkinlik ve dijital platformlarda küresel bir endüstri liderinin parçası olmaktan heyecan duyuyorum. Bu satın alma, Motorsport Network'e, MotorsportDays LIVE'ın Silverstone pistindeki pist içi ticaret etkinliğinden ve ayrıca MotorsportDays'in yılda 3.000'den fazla etkinlik sunan benzersiz bir pist günü listesi sunan web sitesinden faydalanması için harika bir fırsat sunuyor. Pazar lideri ürünleri geliştirmek ve daha geniş, küresel bir kitleye ulaştırmak için Motorsport Network ekibiyle yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyorum."