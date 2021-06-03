Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / 4-6 Haziran Yarış Programı
GENEL / Motorsport.com açıklamaları Motorsport.com haberler

Motorsport Network, pist günleri uzmanlarını satın aldı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

MotorsportDays.com ve MotorsportDays.live ailenin yeni üyeleri oldu.

Motorsport Network, pist günleri uzmanlarını satın aldı

Londra, 3 Haziran 2021: Motor sporları ve otomotiv endüstrilerinin kalbinde yer alan entegre dijital platform Motorsport NetworkMotorsportDays.com ve MotorsportDays.live'ı satın alarak etkinlik tekliflerini genişletiyor.

 

Gelecek vadeden pilotları pistte kalmaları için güçlendiren MotorsportDays.com, Avrupa çapında 70'den fazla organizatörden 2.500'den fazla pist ve test etkinliği ile amatör ve profesyonel yarış pilotları için kapsamlı pist günü grupları sunuyor. Birleşik Krallık'taki yarış lisansı sahiplerinin %60'ı ilk çıkışlarını pist günlerinde yaptığından, pist günleri genç sürücülerin kariyerinin önemli bir unsuru ve birçoğunun motor sporları kariyerine devam etmesinin nedeni.

MotorsportDays.live şu ilkenin bir evrimi: Silverstone Pisti'nde düzenlenen ve bir yandan şampiyonaları değerlendirmek isteyen, bir yandan da potansiyel yarış araçlarını pistte test eden geleceğin yarışçılarına hitap eden 2 günlük canlı bir gösteri.

Satın almanın bir parçası olarak, etkinlik uzmanı ve MotorsportDays.com'un kurucusu Ben Whibley, Motorsport Network'e 'Etkinlikler Direktörü' olarak katılacak. Bu görevde Ben, ayrıca her yıl yaklaşık 90.000 B2B ve B2C ziyaretçisi çeken Autosport Awards, Autosport International ve çevrimiçi etkinlik ASI Connect gibi çok sevilen Motorsport Network organizasyonlarını da yönetecek.

Motorsport Network acquires Track Day Specialists

Motorsport Network acquires Track Day Specialists
1/16

Fotoğraf: Motorsport.com Photos

Motorsport Network acquires Track Day Specialists

Motorsport Network acquires Track Day Specialists
2/16

Fotoğraf: Motorsport.com Photos

Motorsport Network acquires Track Day Specialists

Motorsport Network acquires Track Day Specialists
3/16

Fotoğraf: Motorsport.com Photos

Motorsport Network acquires Track Day Specialists

Motorsport Network acquires Track Day Specialists
4/16

Fotoğraf: Motorsport.com Photos

Motorsport Network acquires Track Day Specialists

Motorsport Network acquires Track Day Specialists
5/16

Fotoğraf: Motorsport.com Photos

Motorsport Network acquires Track Day Specialists

Motorsport Network acquires Track Day Specialists
6/16

Fotoğraf: Motorsport.com Photos

Motorsport Network acquires Track Day Specialists

Motorsport Network acquires Track Day Specialists
7/16

Fotoğraf: Motorsport.com Photos

Motorsport Network acquires Track Day Specialists

Motorsport Network acquires Track Day Specialists
8/16

Fotoğraf: Motorsport.com Photos

Motorsport Network acquires Track Day Specialists

Motorsport Network acquires Track Day Specialists
9/16

Fotoğraf: Motorsport.com Photos

Motorsport Network acquires Track Day Specialists

Motorsport Network acquires Track Day Specialists
10/16

Fotoğraf: Motorsport.com Photos

Motorsport Network acquires Track Day Specialists

Motorsport Network acquires Track Day Specialists
11/16

Fotoğraf: Motorsport.com Photos

Motorsport Network acquires Track Day Specialists

Motorsport Network acquires Track Day Specialists
12/16

Fotoğraf: Motorsport.com Photos

Motorsport Network acquires Track Day Specialists

Motorsport Network acquires Track Day Specialists
13/16

Fotoğraf: Motorsport.com Photos

Motorsport Network acquires Track Day Specialists

Motorsport Network acquires Track Day Specialists
14/16

Fotoğraf: Motorsport.com Photos

Motorsport Network acquires Track Day Specialists

Motorsport Network acquires Track Day Specialists
15/16

Fotoğraf: Motorsport.com Photos

Motorsport Network acquires Track Day Specialists

Motorsport Network acquires Track Day Specialists
16/16

Fotoğraf: Motorsport.com Photos

Motorsport Network ve aylık 56 milyon yüksek katılımlı kullanıcı kitlesi ile güçlerini birleştirmek, MotorsportDays LIVE platformlarını çok daha geniş bir pist yarışı meraklısı kitleye açacak ve Motorsport Network'ün daha geniş organizasyon teklifindeki bir boşluğu dolduracak.

Pandemiden sonra motor sporları dünyası yeniden güçlenirken, MotorsportDays LIVE, yerleşik gösterileri ve iş forumlarının yanı sıra Motorsport Network'ün büyüyen etkinlik listesine katılacak. MotorsportDays LIVE ayrıca, Motorsport Network yan firmaları tarafından pilotlar, otomobil severler, üreticiler, tedarikçiler ve katılımcılar için düzenlenen birçok spor ve klasik otomobil etkinliğini de tamamlayacak.

Motorsport Network Operasyon Direktörü Oliver Ciesla; "MotorsportDays ve Ben Whibley'nin Motorsport Network'e katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Ben'in bağlantıları ve 15 yılı aşkın süredir birden fazla etkinlik ve gösteri düzenleme konusundaki zengin deneyimi, önümüzdeki yıllarda bu alandaki iddialı uluslararası büyüme planlarımızı güçlü bir şekilde destekleyecektir."

Motorsport Network Etkinlik Direktörü Ben Whibley şunları söyledi: “Motor sporları ve otomotiv alanında etkinlik ve dijital platformlarda küresel bir endüstri liderinin parçası olmaktan heyecan duyuyorum. Bu satın alma, Motorsport Network'e, MotorsportDays LIVE'ın Silverstone pistindeki pist içi ticaret etkinliğinden ve ayrıca MotorsportDays'in yılda 3.000'den fazla etkinlik sunan benzersiz bir pist günü listesi sunan web sitesinden faydalanması için harika bir fırsat sunuyor. Pazar lideri ürünleri geliştirmek ve daha geniş, küresel bir kitleye ulaştırmak için Motorsport Network ekibiyle yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyorum."

paylaşım
yorumlar
4-6 Haziran Yarış Programı

Önceki haber

4-6 Haziran Yarış Programı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Etkinlik Motorsport.com açıklamaları
Alt-etkinlik Special event
Editör Motorsport Network

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Russell: “Wolff, Bottas’la yaptığım kaza sonrasında kendi iyiliğim için bana kızdı”

2s
2
Formula 1

Azerbaycan GP organizatörü, Türkiye GP'nin kendilerine etkisi konusunda kararsız

54 dk
3
Formula 1

Bottas, Monako'daki pit stopta aracın pozisyonunun yanlış olduğu önerilerine şaşırmış

2s
4
Formula 1

Norris: "2021 McLaren aracını istediğim gibi kullanamıyorum"

29 dk
5
Formula 1

Rosberg: "Wolff, Horner'ı sevmiyor"

6s
Son Haberler
Motorsport Network, pist günleri uzmanlarını satın aldı
Genl

Motorsport Network, pist günleri uzmanlarını satın aldı

1s
4-6 Haziran Yarış Programı
Genl

4-6 Haziran Yarış Programı

2s
28-30 Mayıs Yarış Programı
Genl

28-30 Mayıs Yarış Programı

27 May 2021
Motorsport Network, yorumculuk için Juan Pablo Montoya ile anlaştı
Genl

Motorsport Network, yorumculuk için Juan Pablo Montoya ile anlaştı

27 May 2021
Graham Stoker - FIA başkanlığı için ilerleyen sessiz devrimci
F1

Graham Stoker - FIA başkanlığı için ilerleyen sessiz devrimci

25 May 2021
Son Videolar
LEGO Ferrari 488 GTE 00:09
GENEL
13 Mar 2021

LEGO Ferrari 488 GTE

ROC Kar & Buz 2022 - Elektrikli RX2e'nin tanıtımı 01:46
GENEL
9 Mar 2021

ROC Kar & Buz 2022 - Elektrikli RX2e'nin tanıtımı

#ThinkingForward - Nathalie McGloin 22:17
GENEL
13 Eki 2020

#ThinkingForward - Nathalie McGloin

2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonası: 7. Ayak 00:00
GENEL
22 Ağu 2020

2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonası: 7. Ayak

Canlı: GT4 Avrupa - Imola: 2. yarış 00:00
GENEL
26 Tem 2020

Canlı: GT4 Avrupa - Imola: 2. yarış

Daha fazlası
Motorsport Network
Motorsport Network, Motorsport.tv'nin yeni CEO'su ile güçleniyor Motorsport.com açıklamaları
GENEL

Motorsport Network, Motorsport.tv'nin yeni CEO'su ile güçleniyor

Motorsport Network, duPont Registry’nin yeni sahibi Motorsport.com açıklamaları
GENEL

Motorsport Network, duPont Registry’nin yeni sahibi

InsideEVs, Electric Days Digital 2021 tarihlerini açıkladı Motorsport.com açıklamaları
GENEL

InsideEVs, Electric Days Digital 2021 tarihlerini açıkladı

Çok Okunanlar Bugün

Russell: “Wolff, Bottas’la yaptığım kaza sonrasında kendi iyiliğim için bana kızdı”
Formula 1 Formula 1

Russell: “Wolff, Bottas’la yaptığım kaza sonrasında kendi iyiliğim için bana kızdı”

Azerbaycan GP organizatörü, Türkiye GP'nin kendilerine etkisi konusunda kararsız
Formula 1 Formula 1

Azerbaycan GP organizatörü, Türkiye GP'nin kendilerine etkisi konusunda kararsız

Bottas, Monako'daki pit stopta aracın pozisyonunun yanlış olduğu önerilerine şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Bottas, Monako'daki pit stopta aracın pozisyonunun yanlış olduğu önerilerine şaşırmış

Norris: "2021 McLaren aracını istediğim gibi kullanamıyorum"
Formula 1 Formula 1

Norris: "2021 McLaren aracını istediğim gibi kullanamıyorum"

Rosberg: "Wolff, Horner'ı sevmiyor"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Wolff, Horner'ı sevmiyor"

Pirelli: "Daha yumuşak lastik setleri, Bakü'ye aksiyon katacak"
Formula 1 Formula 1

Pirelli: "Daha yumuşak lastik setleri, Bakü'ye aksiyon katacak"

Binotto, kazanmaya geri dönme konusunda Red Bull'u örnek olarak görüyor
Formula 1 Formula 1

Binotto, kazanmaya geri dönme konusunda Red Bull'u örnek olarak görüyor

F1 2021 oyunun ilk oyun içi görüntüleri yayınlandı!
Formula 1 Formula 1

F1 2021 oyunun ilk oyun içi görüntüleri yayınlandı!

Son Haberler

Motorsport Network, pist günleri uzmanlarını satın aldı
GENEL GENEL

Motorsport Network, pist günleri uzmanlarını satın aldı

4-6 Haziran Yarış Programı
GENEL GENEL

4-6 Haziran Yarış Programı

28-30 Mayıs Yarış Programı
GENEL GENEL

28-30 Mayıs Yarış Programı

Motorsport Network, yorumculuk için Juan Pablo Montoya ile anlaştı
GENEL GENEL

Motorsport Network, yorumculuk için Juan Pablo Montoya ile anlaştı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.