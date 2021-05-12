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Motorsport Network, Motorsport.tv'nin yeni CEO'su ile güçleniyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Simon Danker, oluşumun başına geçti.

Motorsport Network, Motorsport.tv'nin yeni CEO'su ile güçleniyor

Londra, 12 Mayıs 2021 - Motorsport Network, OTT platformu Motorsport.tv'nin sonraki büyüme adımlarına liderlik etmesi için deneyimli yönetici Simon Danker'ı işe alarak tüketiciye doğrudan ulaşmaya olan bağlılığını güçlendirdi.

Motorsport.tv CEO'su olarak Simon, yayın hizmetlerini yönetme ve ticari ve izleyici büyümesini sağlama deneyimini geliştirecek. Kendisi, NFL Game Pass ticari büyüme stratejisini uygulamak için NFL ve Overtier ile birkaç yıl çalıştı. Bundan önce de Discovery'de Birleşik Krallık ve Almanya'da Eurosport Player’ın başındaydı. Online abonelik hizmetini yeniden başlattı ve MotoGP, Cycling Grand Tours ve Bundesliga gibi markaları tutkulu hayran kitlelerine taşıdı. Simon ayrıca, büyük spor liglerini ve yayıncıları OTT sunumlarıyla desteklemek için bir danışmanlık şirketi kurdu.

BBC Studios'ta geçirdiği süre boyunca Simon, BBC’nin Netflix, Apple ve YouTube ile küresel ortaklıklarının başlamasının ayrılmaz bir parçasıydı ve online büyümeyi denetliyordu. Simon ayrıca BBC Studios'un doğrudan tüketiciye yönelik bölümünden sorumluydu ve ticari, ürün, pazarlama ve editoryal konularda şirkete liderlik yaptı.

Simon, medya ve spor işletmeleri için büyüme stratejilerinde kanıtlanmış bir beceriye sahip. Ayrıca doğrudan tüketiciye odaklanan önerilerle, abone edinme ve ortaklık görüşmeleri geliştirerek sürekli olarak yüksek kazanç ve müşteri havuzunun büyümesini sağladı.

Motorsport Network'teki rol, Simon'ın Motorsport.tv ekibine liderlik ettiğini, OTT işinin genel hedeflerini izleyici ve abone artırılması genelinde yönlendirdiğini, yeni ve mevcut ticari ortaklarla ve serilerle ilişkiler geliştirdiğini ve izleyici kitlesini büyütüp elde tuttuğunu bizlere gösterecek. Yeni aboneler sunmak için farklı özellikler ekleyerek, izleyici dikkatini optimize edip Motorsport.tv firmasını genişletmekten sorumlu olacak.

Ayrıca, Simon, bu yıl Nisan ayında piyasaya sürülen dünyanın ilk canlı motor sporları haber kanalı Motorsport.tv Live'ı da denetleyecek.

Motorsport Network Başkanı James Allen şunları söyledi: “Büyümesinin bir sonraki aşamasında Motorsport.tv’ye liderlik etmesi için Simon'ın seviyesinde bir profesyoneli işe aldığımız için gururluyuz. Simon'ın profili, deneyimi ve kişiliği, bu son derece önemli işe alım sürecinde tam olarak aradığımız şeydi. Yayın medyası alanı, benzeri görülmemiş bir kesinti dönemine giriyor ve önümüzdeki yıllarda, özellikle faaliyet gösterdiğimiz motor sporları arenasında inanılmaz fırsatlar var. Simon, bu fırsatları en üst düzeye çıkardığımızdan emin olacak.”

Motorsport.tv CEO'su Simon Danker ise şunları söyledi: “İşletme için gerçekten heyecan verici bir zaman vaat eden Motorsport Network'teki yetenekli ekibe katılmaktan mutluluk duyuyorum.

Motorsport Network'ün içeriği her ay 56 milyondan fazla tutkulu motor sporları takipçisine ulaşırken, Motorsport.tv artık günlük motor sporları haberlerini, canlı yarış serilerini veya artan talep üzerine daha farklı içerik seçeneklerini isteyen hayranlar için çok daha fazlasını içeren bir yuva sağlıyor.

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