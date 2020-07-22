Motorsport Network, Motorsport Studios prodüksiyon şirketini tanıttı

Motorsport Network, taraftarların ulaşabileceği en büyük motor sporları medya arşivine sahip olan ve sporda bulunan markaların kendi hikayelerini anlatan, uluslararası dağıtım ve prodüksiyon şirketi olan Motorsport Studios'u tanıttı.

Motorsport Studios, yarış dünyasındaki şirketlere tam servis yardım getirirken, internet üzeri yayın teknolojisini prodüksiyon ve içerik üretimi ile entegre ederek, uluslararası dağıtım hizmeti sunacak. Böylece, Motorsport Network'ün dünya çapında bulunan internet ve dijital içeriklerine ulaşan aylık 56 milyon kişi, bu hizmetten faydalanabilecek.

Yeni platform, birden fazla başarılı iş birimini, pazar için tek bir entegre teklife dahil ediyor. Formula 1'in 70 yıllık tarihindeki her yarışı kapsayan 26 milyon güçlü görüntüsünün, yanı sıra yarışlarda ve motor sporları etkinliklerinde fotoğraf hizmetlerini sağlayan Motorsport Images'ın yanı sıra, 20.000 kişilik güçlü bir seti bir araya getiren Motorsport.tv ve Duke Video'yu içinde barındırıyor.

Motorsport.tv, yarış ve otomotiv meraklılarına hitap eden ve internet üzerinden yayın yapan bir platform. Markalar, kendi kanallarında içerik üretip yayınlayabilir ve dünya etrafındaki izleyicilere ulaşabilir.

Motorsport Studios logosu Fotoğraf: Motorsport.com

Pek çok önemli otomotiv markasının kanalını bünyesinde barındıran Motorsport.tv platformu, aralarında Shmee150, Donut Media ve Vehicle Virgins'ın da olduğu YouTube içerik üreticilerini, Motorsport.tv müşterilerine, kendi özel kanalları aracılığıyla, özel içerik üretmeleri amacıyla bünyesine katmayı başardı.

Motorsport Studios, motor sporları medyasında 30 yıllık tecrübeye sahip olan ve Motorsport Network'ün 2018 yılından beri başkanı olan, üç kez BAFTA ödülü almış olan James Allen tarafından yönetilecek.

James Allen şunları söyledi: "Biz, motor sporlarının ve otomotiv endüstrisinin en büyük fotoğraf ve video arşivine sahibiz, çünkü spor sadece canlı organizasyonlardan ibaret değil, aynı zamanda zengin içerik, tarih ve kaynaktan da ibarettir. Taraftarların, dijital platformlarda hangi içerikler ile ilgilendiğini en iyi bilecek konumdayız, çünkü biz dijitali öne koyan bir şirketiz."

Motorsport Network CEO'su Mehul Kapadia şunları söyledi: "Motorsport Studios, daha geniş bir pazar için, teknoloji ve içerik kütüphanemizden yararlanmamızı sağlayan birçok önemli varlığı tek bir platformda bir araya getiriyor. Şirketlerin, takımların, sponsorların ve yarış markalarının dünya çapında milyonlarca hayranı ile doğrudan etkileşim kurmasına yardımcı olan motor sporları peyzajına önemli bir katkı olacağını umuyoruz."

Motorsport.tv, Motorsport Network ile ortaklaşa olarak, BAFTA ve Sundance ödüllü yazar ve yapımcı Manish Pandey tarafından üretilen uzun metrajlı motor sporları epik filmi 'Heroes' gibi, pek çok özel içeriğe ev sahipliği yapmaya devam edecek.