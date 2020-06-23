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GENEL / Basın bülteni

Motorsport Network, Motorsport Jobs'ın yeni yöneticisini tanıttı

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Motorsport Network, Motorsport Jobs'ın yeni yöneticisini tanıttı
Ekleyen:
, Editör
23 Haz 2020 14:30

Dünyanın en büyük entegre Yarış ve Otomotiv dijital medya evi, kariyer platformunu Otomotiv'de işe alım pazarına açılıyor.

Entegre edilmiş bir dijital platform olan ve milyonlarca otomotiv ve yarış taraftarının seçimi olan Motorsport Network, Richard Brown'ı Motorsport Jobs'ın yeni yöneticisi olarak tanıtmaktan mutluluk duyar.

Motorsport , dünya çapındaki yarış endüstrisinde, takımlarda ve aday veri tabanında 800'den fazla müşteriye sahip ve an itibariyle otomotiv ve elektrik devinim marketine de adım atma arayışında.

Motorsport Jobs, Autosport dergisinde 67 yıldır yetenekli motor sporları çalışanlarını ve şirketleri bir araya getirmekteydi ve Motorsport Network'ün 2016'de Autosport'u bünyesine katması ile beraber dijital bir alan ile bu deneyim gittikçe geliştirildi. Motorsport Jobs'ın amacı, endüstride bulunan şirketlerin aradığı en iyi çalışanları bulmakta, global bir anlamda yardımcı olmak, endüstriye uzman bilgi kaynaklarını getirmek ve şirketlerin, kaliteli adayları bünyelerine katmasında ortaya koymak üzerine bir tasarım oluşturmak.

Richard, Motorsport Network'e, kendini otomotiv, motor sporları ve yakın bir dönemde de oyun endüstrisinde kendini kanıtlamış bir uzman olarak katılıyor. Alanında lider bir uzmanlık şirketi ile geçirdiği 9 yıllık kariyerinde Richard, dünya çapında bulunan pek çok OEM ile, motor sporları takımları ile ve üreticiler ile uzun süreli ilişkiler kurarak, şirketlerin ihtiyaç duyduğu durumlarda, onlara özel olarak geliştirdiği çözümler ile onlara yardımcı oldu.

Richard işe alım teknolojisinde güçlü bir geçmişe sahip ve müşteri memnuniyetini geliştirmek, serviz kalitesini artırmak ve işe alım süresini geliştirmek amacıyla teknoloji ve veri kullanımının önemine inanıyor. Kendisi, işe alımlarda daha çeşitli ve eşit fırsatlar sunmak adına en son teknolojiyi kullanacak.

Richard Brown şunları söyledi: "Motorsport Network'e, Motorsport Jobs platformunu geliştirme amacıyla katılmaktan çok memnunum. Uluslararası alandaki temel kaynağımız olan motor sporları platformunun yanında, otomotiv ve elektrik devinim marketinde uluslararası çapta büyüme ve destek için yardımcı olacağım ve Motorsport Network içerisindeki pek çok şirkete de yardımcı olacağım."

"Platformumuzu, kullanıcılarımıza devam eden kariyer ve yol gösterme desteği konusunda, ve şirketlerin devam eden yetenek sorununa inovatif çözümler bulup, çalışan ve marka önerisini geliştirme konusunda ileri taşımak için sabırsızlanıyorum." 

Mehul Kapadia, Motorsport Network COO'su ise şunları söyledi: "Motorsport Network'te amacımız düzenli olarak gelişme sağlamak ve hem motor sporları hem de otomotiv endüstrisi ile ilgilenen milyonlarca okuyucumuz ve izleyicimize hizmet teklifi sağlamak. Motorsport Jobs'ın amacı, yarış takımlarının, araba üreticilerinin ve ekosistemin geri kalanının işe alımda ihtiyacı olan potansiyel çalışanlar ile, daha eşitlikçi bir kitle yaratarak, buluşturmaktır. Richard, endüstriler arasındaki deneyimi sayesinde şirketimizi daha iyi bir yöne doğru götürecek."

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Seri GENEL
Editör Efe Kahya

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