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Motorsport Network, Mike Spinelli ve Travis Okulski’yi Editör Şefi olarak görevlendirdi

Spinelli yirmi yılı aşkın otomotiv ve motor sporlarının haberciliğinde deneyime sahip bir isim. Okulski ise son on yılını otomotiv medyasında geçiren önde gelen isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

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Motorsport Network News

Uluslararası alanda motor sporları ve otomatik alanında önde gelen bağımsız ve dijital medya platformu Motorsport Network, bugün Mike Spinelli’yi İçerik Şefi ve Travis Okulski’yi Otomotiv Editörü olarak göreve getirdiğini duyurdu.

Spinelli, Motorsport.com ve Autosport da dahil olmak üzere Motorsport Network bünyesindeki alanlarda çalışacak. Okulski ise Motor1, InsideEVs ve RideApart’a odaklanacak. 

Bu iki ismin işe alınması, GMF Capital’in Motorsport Network’ü satın alması üzerine gerçekleşmesi ve Motorsport Network çatısındaki bölümlerin geliştirilmesi adına yapılması açısından büyük önem taşıyor.

Spinelli, İçerik şefi olarak görevlendirildiğinde yirmi yılı aşkın otomotik ve motor sporları habercilik deneyimini getirmiş olacak. 

Jalopnik’in kurucu editörlüğü, 0-60 dergisinin baş editörlüğü, /DRIVE Youtube kanalının kurucu ortağı olan Spinelli, NBC Sports’taki /DRIVE programı da dahil olmak üzere bir çok alanda çalışmalarda bulundu. Son olarak ise IMSA GTP belgesel dizisi Win the Weekend’in yazarlığını ve hikaye editörlüğünü yaptı.

 

Spinelli yaptığı açıklamada şöyle söyledi: “Motorsport Network ekibiyle çalışacağım için gerçekten çok heyecanlıyım.”

“Motor sporları ve otomotiv medyasını canlandırmak, kaynaklarımızı, bilgimizi ve takıntılarımızı genişleyen bir okur kitlesiyle paylaşma fırsatımız olacak. Spor ve teknolojinin birleştiği alanları tekrardan gündemimize almanın tam zamanı.”

Okulski ise son on yılını otomotiv medyasında geçiren bir isim. Kariyerine Business Insider’in otomotiv haberlerini yaparak başlayan Okulski, Jalopnik ve Road & Track’te baş editör olarak görev yaptı ve son olarak Road & Track’te şef editör olarak basılı ve web yayında çalıştı.

 

Motorsport’a katılması ile ilgili konuşan Okulski, şu açıklamaları yaptı: “Motorsport Network’e katılma fırsatı yakaladığım için çok heyecanlıyım. Motorsport Network bünyesindeki markaları büyütüp geliştirerek otomobil meraklıları için mutlaka okunması gereken bir site haline getirmeyi dört gözle bekliyorum.”

Motorsport Network Hakkında:

Aylık 40 milyondan fazla özgün kullanıcı ve 15 milyondan fazla takipçiden oluşan aktif sosyal medya platformuyla  Motorsport Network, dünyanın en büyük bağımsız motor sporları ve otomotiv medya platformudur. Motorsport Network, yaklaşık 50 önde gelen dijital platformu bünyesinde barındırır. Bu platformların bazıları şunlardır; Motor1.com, InsideEVs, RideApart, Motorsport.com, Autosport

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