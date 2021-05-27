Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Graham Stoker - FIA başkanlığı için ilerleyen sessiz devrimci Sonraki / 28-30 Mayıs Yarış Programı
GENEL / Motorsport.com açıklamaları Motorsport.com haberler

Motorsport Network, yorumculuk için Juan Pablo Montoya ile anlaştı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Kolombiyalı yıldız, Motorsport Network'un OTT platformunda ve canlı haber kanallarında yorumcu olarak görev alacak.

Motorsport Network, yorumculuk için Juan Pablo Montoya ile anlaştı

Motorsport Network LLC, bugün yaptığı açıklamada efsanevi F1 pilotu Juan Pablo Montoya ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Günümüzde IndyCar'da da pilotluk yapan Montoya, Motorsport Network'ün OTT platformu Motorsport.tv'deki canlı haber kanallarında spikerlik ve sunuculuk yapacak.

Montoya, Motorsport.tv'de yer alacak yeni programlara analizleri ve düşünceleri ile katkıda bulunacak. Kolombiyalı yıldız buna ek olarak,  Motorsport Network'le olan ilişkisini daha da büyüterek, Motorsport.tv'nin kreatif takımıyla birlikte çalışacak ve kanalda yayınlanacak yeni kahraman belgesellerinin yapımında rol alacak.

Montoya, sunuculuk ve yorumculuk görevlerinin yanında  Motorsport Network'ün yüksek profilli e-Spor yarışmalarında Motorsport Games Inc (NASDQ: MSGM) ile birlikte yer alarak; motor sporları topluluğu ile oyuncular arasındaki bağlantıyı geliştirecek.

Motorsport Network ve Montoya'nın bu iş birlikteliğindeki önemli amaçlarından biri de yaşlı seyirci kitlesini, motor sporlarının yeni elementlerinden e-Spor'u ve bu eski ikonik kişiliği kullanarak genç seyirci kitlesiyle birleştirmek. Kendini kanıtlamış bir pilotu motor sporlarının bu yeni çağına getirmek, dünya etrafındaki motor yarışlarını geçmişe saygı duyarak modernize etme çabamızı oldukça iyi bir biçimde yansıtmakta.

Motorsport Network , sporun daha geniş kitlelere ulaşması için her iş biriminde eski ve yeni taraftarları bir araya getirmeye çalışıyor. Bu iş birliği, Motorsport Network 'un 56 milyon aylık kullanıcısına ulaştırdığı bu mesajı daha da güçlendirecek.

Juan Pablo Montoya, bu birliktelik hakkında ''Motorsport Network ile birlikte çalışarak düşüncelerimi Motorsport.tv programları üzerinden aktarmak benim için enteresan bir konsept olacak ve bunu dört gözle bekliyorum.  Motorsport Network 'le halihazırda üzerinde çalıştığımız birkaç eğlenceli proje var ve bence bu süreçte insanların eğleneceği içerikler üretmeye devam edeceğiz. Motor sporları herkes için var ve beni F1'den tanıyan kitleye ulaşarak onlara motor sporlarının yeni boyutlarını tanıtmam, bence motor sporları etrafındaki hikaye anlatıcılığının gelişmesinin devam etmesi için güzel bir yol.'' ifadelerini kullandı.

Simon Danker, Motorsport.tv 'nin CEO'su ''Juan Pablo'yla hem Motorsport.tv Live'da sunucu olarak hem de OTT servisimizde yeni programlar geliştirirken çalışmak için sabırsızlanıyorum.  Motorsport.tv olarak, izleyicilere bir yarış serisinde mücadele etmeninin neler gerektirdiğini bunu yaşamış kişilerle göstermek istiyoruz. Juan Pablo, Formula 1'i aşan başarıları ile birlikte, Dünya'da bunu yapabilecek en iyi bir kaç kişiden.'' dedi.

James Allen, Motorsport Network 'ün başkanı, ''Onu 20 yıldır tanımımla birlikte, Juan Pablo'nun bir pilot olarak adapte olabilme yeteneğine ve onun büyük kişiliğine saygı duyuyorum. Onun kişisel markası ve tarzı motor sporları topluluğunda gayet iyi biliniyor. Bu nedenden dolayı, canlı haberlerimizi daha 'kişilik odaklı' bir hale getirmeye çalışırken onu bünyemize katmak çok mantıklıydı. O, sadece OTT platformumuz Motorsport.tv 'ye değil;  Motorsport GamesMotorsport.tv Live ve Motorsport Collection'a da güzel bir dinamik getirecek. Onunla bu işin her alanında çalışmayı dört gözle bekliyorum.'' dedi.

paylaşım
yorumlar
Graham Stoker - FIA başkanlığı için ilerleyen sessiz devrimci

Önceki haber

Graham Stoker - FIA başkanlığı için ilerleyen sessiz devrimci

Sonraki haber

28-30 Mayıs Yarış Programı

28-30 Mayıs Yarış Programı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Etkinlik Motorsport.com açıklamaları
Alt-etkinlik Special event
Editör Motorsport.tv

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı

6s
2
Formula 1

Analiz: Perez'in neden "Bay Cumartesi" olması gerekiyor?

2s
3
Formula 1

Brawn: ''Vettel, Monako'da sihrini yeniden buldu''

45 dk
4
Formula 1

Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek"

4s
5
Formula 1

Hakkinen: "Hamilton'ın rekorlarını kırmak çok zor olacak"

5s
Son Haberler
28-30 Mayıs Yarış Programı
Genl

28-30 Mayıs Yarış Programı

51dk
Motorsport Network, yorumculuk için Juan Pablo Montoya ile anlaştı
Genl

Motorsport Network, yorumculuk için Juan Pablo Montoya ile anlaştı

1s
Graham Stoker - FIA başkanlığı için ilerleyen sessiz devrimci
F1

Graham Stoker - FIA başkanlığı için ilerleyen sessiz devrimci

25 May 2021
Motor Vadisi Tecrübesi: Hız mabedinde düzenlenecek ilk iki tekerlekli tur
Genl

Motor Vadisi Tecrübesi: Hız mabedinde düzenlenecek ilk iki tekerlekli tur

19 May 2021
20-23 Mayıs Yarış Programı
Genl

20-23 Mayıs Yarış Programı

19 May 2021
Son Videolar
LEGO Ferrari 488 GTE 00:09
GENEL
13 Mar 2021

LEGO Ferrari 488 GTE

ROC Kar & Buz 2022 - Elektrikli RX2e'nin tanıtımı 01:46
GENEL
9 Mar 2021

ROC Kar & Buz 2022 - Elektrikli RX2e'nin tanıtımı

#ThinkingForward - Nathalie McGloin 22:17
GENEL
13 Eki 2020

#ThinkingForward - Nathalie McGloin

2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonası: 7. Ayak 00:00
GENEL
22 Ağu 2020

2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonası: 7. Ayak

Canlı: GT4 Avrupa - Imola: 2. yarış 00:00
GENEL
26 Tem 2020

Canlı: GT4 Avrupa - Imola: 2. yarış

Daha fazlası
Motorsport.tv
Motorsport.tv Live’ın sunucuları belli oldu! Motorsport.com açıklamaları
GENEL

Motorsport.tv Live’ın sunucuları belli oldu!

Porsche, Motorsport.tv'de özel bir kanal açtı
GENEL

Porsche, Motorsport.tv'de özel bir kanal açtı

Lamborghini Squadra Corse'la Motorsport.tv'de özel bir kanal açıyor!
GENEL

Lamborghini Squadra Corse'la Motorsport.tv'de özel bir kanal açıyor!

Çok Okunanlar Bugün

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı
Formula 1 Formula 1

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı

Analiz: Perez'in neden "Bay Cumartesi" olması gerekiyor?
Formula 1 Formula 1

Analiz: Perez'in neden "Bay Cumartesi" olması gerekiyor?

Brawn: ''Vettel, Monako'da sihrini yeniden buldu''
Formula 1 Formula 1

Brawn: ''Vettel, Monako'da sihrini yeniden buldu''

Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek"
Formula 1 Formula 1

Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek"

Hakkinen: "Hamilton'ın rekorlarını kırmak çok zor olacak"
Formula 1 Formula 1

Hakkinen: "Hamilton'ın rekorlarını kırmak çok zor olacak"

Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?
Formula 1 Formula 1

Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?

28-30 Mayıs Yarış Programı
GENEL GENEL

28-30 Mayıs Yarış Programı

Aks mili göbeği nedir, Leclerc'in kazasının ardından nasıl sorun çıkardı?
Formula 1 Formula 1

Aks mili göbeği nedir, Leclerc'in kazasının ardından nasıl sorun çıkardı?

Son Haberler

28-30 Mayıs Yarış Programı
GENEL GENEL

28-30 Mayıs Yarış Programı

Motorsport Network, yorumculuk için Juan Pablo Montoya ile anlaştı
GENEL GENEL

Motorsport Network, yorumculuk için Juan Pablo Montoya ile anlaştı

Graham Stoker - FIA başkanlığı için ilerleyen sessiz devrimci
Formula 1 Formula 1

Graham Stoker - FIA başkanlığı için ilerleyen sessiz devrimci

Motor Vadisi Tecrübesi: Hız mabedinde düzenlenecek ilk iki tekerlekli tur
GENEL GENEL

Motor Vadisi Tecrübesi: Hız mabedinde düzenlenecek ilk iki tekerlekli tur

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.