Motorsport Network, yorumculuk için Juan Pablo Montoya ile anlaştı

Motorsport Network LLC, bugün yaptığı açıklamada efsanevi F1 pilotu Juan Pablo Montoya ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Günümüzde IndyCar'da da pilotluk yapan Montoya, Motorsport Network'ün OTT platformu Motorsport.tv'deki canlı haber kanallarında spikerlik ve sunuculuk yapacak.

Montoya, Motorsport.tv'de yer alacak yeni programlara analizleri ve düşünceleri ile katkıda bulunacak. Kolombiyalı yıldız buna ek olarak, Motorsport Network'le olan ilişkisini daha da büyüterek, Motorsport.tv'nin kreatif takımıyla birlikte çalışacak ve kanalda yayınlanacak yeni kahraman belgesellerinin yapımında rol alacak.

Montoya, sunuculuk ve yorumculuk görevlerinin yanında Motorsport Network'ün yüksek profilli e-Spor yarışmalarında Motorsport Games Inc (NASDQ: MSGM) ile birlikte yer alarak; motor sporları topluluğu ile oyuncular arasındaki bağlantıyı geliştirecek.

Motorsport Network ve Montoya'nın bu iş birlikteliğindeki önemli amaçlarından biri de yaşlı seyirci kitlesini, motor sporlarının yeni elementlerinden e-Spor'u ve bu eski ikonik kişiliği kullanarak genç seyirci kitlesiyle birleştirmek. Kendini kanıtlamış bir pilotu motor sporlarının bu yeni çağına getirmek, dünya etrafındaki motor yarışlarını geçmişe saygı duyarak modernize etme çabamızı oldukça iyi bir biçimde yansıtmakta.

Motorsport Network , sporun daha geniş kitlelere ulaşması için her iş biriminde eski ve yeni taraftarları bir araya getirmeye çalışıyor. Bu iş birliği, Motorsport Network 'un 56 milyon aylık kullanıcısına ulaştırdığı bu mesajı daha da güçlendirecek.

Juan Pablo Montoya, bu birliktelik hakkında ''Motorsport Network ile birlikte çalışarak düşüncelerimi Motorsport.tv programları üzerinden aktarmak benim için enteresan bir konsept olacak ve bunu dört gözle bekliyorum. Motorsport Network 'le halihazırda üzerinde çalıştığımız birkaç eğlenceli proje var ve bence bu süreçte insanların eğleneceği içerikler üretmeye devam edeceğiz. Motor sporları herkes için var ve beni F1'den tanıyan kitleye ulaşarak onlara motor sporlarının yeni boyutlarını tanıtmam, bence motor sporları etrafındaki hikaye anlatıcılığının gelişmesinin devam etmesi için güzel bir yol.'' ifadelerini kullandı.

Simon Danker, Motorsport.tv 'nin CEO'su ''Juan Pablo'yla hem Motorsport.tv Live'da sunucu olarak hem de OTT servisimizde yeni programlar geliştirirken çalışmak için sabırsızlanıyorum. Motorsport.tv olarak, izleyicilere bir yarış serisinde mücadele etmeninin neler gerektirdiğini bunu yaşamış kişilerle göstermek istiyoruz. Juan Pablo, Formula 1'i aşan başarıları ile birlikte, Dünya'da bunu yapabilecek en iyi bir kaç kişiden.'' dedi.

James Allen, Motorsport Network 'ün başkanı, ''Onu 20 yıldır tanımımla birlikte, Juan Pablo'nun bir pilot olarak adapte olabilme yeteneğine ve onun büyük kişiliğine saygı duyuyorum. Onun kişisel markası ve tarzı motor sporları topluluğunda gayet iyi biliniyor. Bu nedenden dolayı, canlı haberlerimizi daha 'kişilik odaklı' bir hale getirmeye çalışırken onu bünyemize katmak çok mantıklıydı. O, sadece OTT platformumuz Motorsport.tv 'ye değil; Motorsport Games, Motorsport.tv Live ve Motorsport Collection'a da güzel bir dinamik getirecek. Onunla bu işin her alanında çalışmayı dört gözle bekliyorum.'' dedi.