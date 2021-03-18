Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
14 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Arktik Ralli
22 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Hırvatistan Rallisi
22 Nis
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Estoril
07 May
Postponed
R
World Superbike
Aragon
21 May
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Sıradaki Etkinlik
22 gün
Tüm programı gör
WEC
R
WEC
Sebring
17 Mar
Canceled
R
WEC
Spa-Francorchamps
01 May
Yarış:
43 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / ROC, 2022 İsveç etkinliğine RX2e'yi ekleyecek
GENEL / Haberler / Motorsport.com haberler

Motorsport Network, InsideEVs Türkiye'yi gururla sunuyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Elektrikli otomobil medyası InsideEVs, Türkiye versiyonuna kavuştu!

Motorsport Network, InsideEVs Türkiye'yi gururla sunuyor

Motor1.com'un da bünyesinde yer aldığı Motorsport Network medya ağı, elektrikli araçlar üzerine yoğunlaşmış bir diğer medya olan InsideEVs.com'u da geçtiğimiz yıllarda bünyesine kattı. Şimdi ise aynı Motor1 gibi birçok ülkede yayın yapan InsideEVs, siz değerli okuyucularımız için Türkiye versiyonuna kavuştu!

Elektrikli araçlara (EV'ler) dünya genelinde olan ilginin son 10 yılda hızla yükselmesinin ardından birçok ülke, bu araçlara teşvik vermeye başladı. Diğer yandan da yine birçok ülke, araçların emisyon değerlerine de zorlayıcı kısıtlamalar getirerek markaları dolaylı yoldan bu yöne yönlendirdi. Örnek vermek gerekirse de 2030 yılında otomobil pazar payının %30'unun elektrikli araçlardan oluşması bekleniyor.

InsideEVs ise bugüne kadar ABD, Fransa, İtalya, Almanya, Brezilya ve Rusya versiyonları ile dünya genelindeki büyük bir kitleye hitap ediyordu. Bugün itibariyle de 6.versiyon olarak Türkiye versiyonu resmi olarak duyuruldu ve bu kitle her zamankinden daha büyük bir hâle geldi. Bu versiyon böylelikle, tr.motorsport.com ve tr.motor1.com medyalarının üçüncü kardeş sitesi olarak, insideevs.com.tr alan adıyla yerini aldı.

Teslaturk.com internet sitesinin ve eski ismiyle TeslaTurk, yeni ismiyle adı ve soyadı ile yürüttüğü YouTube kanalının sahibi olan Emir Tunçyürek de InsideEVs.com.tr'nin şef editör görevini üstlendi. Ayrıca Emir Tunçyürek'in kurucu ortaklarından olduğu E-Garaj da (Türkiye'nin ilk ve tek e-mobilite merkezi) InsideEVs Türkiye'nin partner sponsoru oldu.

Motorsport Network'ün otomotiv başkanı Filippo Salza da bu gelişme ile ilgili olarak: "Türkiye'de elektrikli araçlara olan rağbet, son birkaç yılda hızlı bir şekilde artmaya başladı. Yerli elektrikli araç markası TOGG da şimdiden 2 yeni modelini tanıttı ve 2022'nin sonlarında ilk yerli modelinin satışına başlayacak.

 

Biz de bu durumları analiz ederek, InsideEVs Türkiye'nin başlaması için bu zamanların çok uygun olduğunu düşündük. Elektrikli araçlarla ilgili haberler, makaleler, incelemeler ve diğer çeşitli içeriklere hem Türkiye'de hem dünya genelinde olan ilginin artışını görmek oldukça güzel." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Motorsport Network Türkiye Direktörü Cihangir Perperik'in açıklamaları ise şu şekilde oldu: "Motor1.com ve Motorsport.com'un Türkiye versiyonlarını 5 yıl önce kurmamızın ardından, Motorsport Network'ün bir sonraki önemli parçasını tanıtıyoruz.

InsideEVs.com.tr, Türkiye'de elektrikli otomobillerle ilgili olan önemli gelişmeleri değerli okuyucularımıza en hızlı ve kaliteli şekilde sunacak. Bu yeni mecramızda E-Garaj ile olan ortaklığımızdan ötürü de son derece heyecanlıyız. Bu ortaklığın ülkemizin elektrikli otomobil endüstrisi için faydalı olacağını düşünüyoruz."

E-Garaj'ın CEO'su Ahmet Faruk Usta'nın açıklamalarına baktığımızda da: "InsideEVs.com.tr'nin kuruluşu öncesinde, elektrikli otomobiller konusunda Türkçe içerikler sunan bir mecranın eksikliği vardı. Böylesine verimli bir elektrikli otomobil medya platformuyla ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek elektrikli mobilite merkezi olarak, hem mevcut müşterilerimizin bu mecradan faydalanabileceğini, hem de bu mecranın buna ek olarak elektrikli otomobil segmentine yeni müşteriler kazandırabileceğini düşünüyoruz." cümlelerini görüyoruz.

Motorsport Network Hakkında

Motorsport Network medya ağını her ay 56 milyonun üzerinde kullanıcı ziyaret ediyor. Kullanıcılar bu medya ağı sayesinde motorsporları, otomobiller ve elektrikli otomobiller konusunda son gelişmeleri takip edebiliyor ve hatta bu ağlar sayesinde yeni araçlarına karar verip, satın alabiliyorlar. Yarış ve otomotiv endüstrilerinde değerli okuyucularına en hızlı ve kaliteli içerikleri ulaştırmayı hedefleyen Motorsport Network, kendi bünyesindeki gelişimini de hiç hız kesmeden sürdürüyor.

paylaşım
yorumlar
ROC, 2022 İsveç etkinliğine RX2e'yi ekleyecek

Önceki haber

ROC, 2022 İsveç etkinliğine RX2e'yi ekleyecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Etkinlik Haberler
Alt-etkinlik Haberler
Editör Motorsport Network

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Formula 1, Drive to Survive'ın 3. sezon gösterim tarihini açıkladı

27g
2
Formula 1

Mercedes henüz denge sorununa neden olan şeyi bilmiyor

6s
3
Formula 1

Schumacher: "Favorim Red Bull ve Max Verstappen"

9s
4
Formula 1

Resmi: Suudi Arabistan, F1'in en hızlı cadde pistini tanıttı!

12s
5
Formula 1

Ferrari, 2021'de şampiyona üçüncülüğünü hedefliyor

11s
Son Haberler
Motorsport Network, InsideEVs Türkiye'yi gururla sunuyor
Genl

Motorsport Network, InsideEVs Türkiye'yi gururla sunuyor

7s
ROC, 2022 İsveç etkinliğine RX2e'yi ekleyecek
Haber video
Genl

ROC, 2022 İsveç etkinliğine RX2e'yi ekleyecek

9 Mar 2021
Motorsport Network ve Difuzed ortaklık kurdu
Genl

Motorsport Network ve Difuzed ortaklık kurdu

9 Mar 2021
Porsche, Motorsport.tv'de özel bir kanal açtı
Genl

Porsche, Motorsport.tv'de özel bir kanal açtı

25 Şub 2021
Mercedes, Hamilton ve Mir, Laureus Dünya Spor Ödülleri adayları arasında
Genl

Mercedes, Hamilton ve Mir, Laureus Dünya Spor Ödülleri adayları arasında

24 Şub 2021
Son Videolar
LEGO Ferrari 488 GTE 00:09
GENEL
13 Mar 2021

LEGO Ferrari 488 GTE

ROC Kar & Buz 2022 - Elektrikli RX2e'nin tanıtımı 01:46
GENEL
9 Mar 2021

ROC Kar & Buz 2022 - Elektrikli RX2e'nin tanıtımı

#ThinkingForward - Nathalie McGloin 22:17
GENEL
13 Eki 2020

#ThinkingForward - Nathalie McGloin

2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonası: 7. Ayak 00:00
GENEL
22 Ağu 2020

2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonası: 7. Ayak

Canlı: GT4 Avrupa - Imola: 2. yarış 00:00
GENEL
26 Tem 2020

Canlı: GT4 Avrupa - Imola: 2. yarış

Çok Okunanlar Bugün

Formula 1, Drive to Survive'ın 3. sezon gösterim tarihini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, Drive to Survive'ın 3. sezon gösterim tarihini açıkladı

Mercedes henüz denge sorununa neden olan şeyi bilmiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes henüz denge sorununa neden olan şeyi bilmiyor

Schumacher: "Favorim Red Bull ve Max Verstappen"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Favorim Red Bull ve Max Verstappen"

Resmi: Suudi Arabistan, F1'in en hızlı cadde pistini tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Suudi Arabistan, F1'in en hızlı cadde pistini tanıttı!

Ferrari, 2021'de şampiyona üçüncülüğünü hedefliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021'de şampiyona üçüncülüğünü hedefliyor

LG UltraGear eRacing Heyecanı Başlıyor
eSpor eSpor / Son dakika

LG UltraGear eRacing Heyecanı Başlıyor

McLaren'ın akıllıca hazırlanmış difüzörü neden yasal?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

McLaren'ın akıllıca hazırlanmış difüzörü neden yasal?

Mercedes'in sakladığı tabanı ortaya çıktı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes'in sakladığı tabanı ortaya çıktı

Son Haberler

Motorsport Network, InsideEVs Türkiye'yi gururla sunuyor
Genl GENEL / Motorsport.com haberler

Motorsport Network, InsideEVs Türkiye'yi gururla sunuyor

ROC, 2022 İsveç etkinliğine RX2e'yi ekleyecek
Haber video
Genl GENEL / Son dakika

ROC, 2022 İsveç etkinliğine RX2e'yi ekleyecek

Motorsport Network ve Difuzed ortaklık kurdu
Genl GENEL / Motorsport.com haberler

Motorsport Network ve Difuzed ortaklık kurdu

Porsche, Motorsport.tv'de özel bir kanal açtı
Genl GENEL / Motorsport.com haberler

Porsche, Motorsport.tv'de özel bir kanal açtı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.