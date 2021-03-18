Motorsport Network, InsideEVs Türkiye'yi gururla sunuyor

Motor1.com'un da bünyesinde yer aldığı Motorsport Network medya ağı, elektrikli araçlar üzerine yoğunlaşmış bir diğer medya olan InsideEVs.com'u da geçtiğimiz yıllarda bünyesine kattı. Şimdi ise aynı Motor1 gibi birçok ülkede yayın yapan InsideEVs, siz değerli okuyucularımız için Türkiye versiyonuna kavuştu!

Elektrikli araçlara (EV'ler) dünya genelinde olan ilginin son 10 yılda hızla yükselmesinin ardından birçok ülke, bu araçlara teşvik vermeye başladı. Diğer yandan da yine birçok ülke, araçların emisyon değerlerine de zorlayıcı kısıtlamalar getirerek markaları dolaylı yoldan bu yöne yönlendirdi. Örnek vermek gerekirse de 2030 yılında otomobil pazar payının %30'unun elektrikli araçlardan oluşması bekleniyor.

InsideEVs ise bugüne kadar ABD, Fransa, İtalya, Almanya, Brezilya ve Rusya versiyonları ile dünya genelindeki büyük bir kitleye hitap ediyordu. Bugün itibariyle de 6.versiyon olarak Türkiye versiyonu resmi olarak duyuruldu ve bu kitle her zamankinden daha büyük bir hâle geldi. Bu versiyon böylelikle, tr.motorsport.com ve tr.motor1.com medyalarının üçüncü kardeş sitesi olarak, insideevs.com.tr alan adıyla yerini aldı.

Teslaturk.com internet sitesinin ve eski ismiyle TeslaTurk, yeni ismiyle adı ve soyadı ile yürüttüğü YouTube kanalının sahibi olan Emir Tunçyürek de InsideEVs.com.tr'nin şef editör görevini üstlendi. Ayrıca Emir Tunçyürek'in kurucu ortaklarından olduğu E-Garaj da (Türkiye'nin ilk ve tek e-mobilite merkezi) InsideEVs Türkiye'nin partner sponsoru oldu.

Motorsport Network'ün otomotiv başkanı Filippo Salza da bu gelişme ile ilgili olarak: "Türkiye'de elektrikli araçlara olan rağbet, son birkaç yılda hızlı bir şekilde artmaya başladı. Yerli elektrikli araç markası TOGG da şimdiden 2 yeni modelini tanıttı ve 2022'nin sonlarında ilk yerli modelinin satışına başlayacak.

Biz de bu durumları analiz ederek, InsideEVs Türkiye'nin başlaması için bu zamanların çok uygun olduğunu düşündük. Elektrikli araçlarla ilgili haberler, makaleler, incelemeler ve diğer çeşitli içeriklere hem Türkiye'de hem dünya genelinde olan ilginin artışını görmek oldukça güzel." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Motorsport Network Türkiye Direktörü Cihangir Perperik'in açıklamaları ise şu şekilde oldu: "Motor1.com ve Motorsport.com'un Türkiye versiyonlarını 5 yıl önce kurmamızın ardından, Motorsport Network'ün bir sonraki önemli parçasını tanıtıyoruz.

InsideEVs.com.tr, Türkiye'de elektrikli otomobillerle ilgili olan önemli gelişmeleri değerli okuyucularımıza en hızlı ve kaliteli şekilde sunacak. Bu yeni mecramızda E-Garaj ile olan ortaklığımızdan ötürü de son derece heyecanlıyız. Bu ortaklığın ülkemizin elektrikli otomobil endüstrisi için faydalı olacağını düşünüyoruz."

E-Garaj'ın CEO'su Ahmet Faruk Usta'nın açıklamalarına baktığımızda da: "InsideEVs.com.tr'nin kuruluşu öncesinde, elektrikli otomobiller konusunda Türkçe içerikler sunan bir mecranın eksikliği vardı. Böylesine verimli bir elektrikli otomobil medya platformuyla ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek elektrikli mobilite merkezi olarak, hem mevcut müşterilerimizin bu mecradan faydalanabileceğini, hem de bu mecranın buna ek olarak elektrikli otomobil segmentine yeni müşteriler kazandırabileceğini düşünüyoruz." cümlelerini görüyoruz.

Motorsport Network Hakkında

Motorsport Network medya ağını her ay 56 milyonun üzerinde kullanıcı ziyaret ediyor. Kullanıcılar bu medya ağı sayesinde motorsporları, otomobiller ve elektrikli otomobiller konusunda son gelişmeleri takip edebiliyor ve hatta bu ağlar sayesinde yeni araçlarına karar verip, satın alabiliyorlar. Yarış ve otomotiv endüstrilerinde değerli okuyucularına en hızlı ve kaliteli içerikleri ulaştırmayı hedefleyen Motorsport Network, kendi bünyesindeki gelişimini de hiç hız kesmeden sürdürüyor.