Motorsport Network, ikinci WEC taraftar anketini resmen başlattı!

Le Mans 24 Saat yarışının yüzüncü yıldönümüne doğru heyecan artarken, ünlü yarışın takipçileri bir kez daha mücadele hakkında seslerini duyurma şansına sahip olacak!

Photo by: Motorsport.com

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) resmi organizatörü Automobile Club de l'Ouest (ACO), Le Mans Endurance Management ve Motorsport Network bugün, dünyanın dört bir yanındaki yarışseverlerin spora yönelik görüşlerini almayı amaçlayan 2023 Küresel FIA WEC Taraftar Anketini başlattı.

Motorsport Network'ün amiral gemisi Motorsport.com vasıtasıyla 11 dilde gerçekleştirilecek anketin veri analizi motor sporları veri uzmanı Iris Sport tarafından yapılacak.

FIA WEC CEO'su Frédéric Lequien, "Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar sporumuza büyük katkı sağlıyor. Bu tarihi yarış hafta sonunda, Le Mans 24 Saat'in 100. yılını kutlarken ve yeni Hypercar dönemini karşılarken, taraftarlarımızın ne düşündüğünü ve WEC'e nasıl değer verdiklerini anlamak istiyoruz.

"İzleyicilerimiz için ilgi çekici ve eğlenceli olmaya devam etmek için sporumuzu nasıl büyüteceğimize dair stratejik kararlar almamızın en iyi yolu budur.

"Motorsport Network'ün gücünü kullanarak, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara ulaşabileceğiz, böylece izleyicilerimizin bizlerden ne istedikleri ve gelecekte geliştirebileceğimiz alanlar hakkında bize çok değerli bilgiler sağlayacağız."

Fans at Le Mans. Photo by: JEP / Motorsport Images

Bu, 2017'deki ilk anketin ardından FIA WEC için gerçekleştirilen ikinci küresel taraftar anketidir.

Motorsport Network, Ekim 2021'de F1, Şubat 2022'de IndyCar, Eylül 2022'de ise MotoGP ile ortaklaşa küresel taraftar anketi gerçekleştirerek bu alanda öncü pozisyonunu pekiştirmiştir. Bu üç ankette 197 ülkeden 330.000'den fazla taraftar seslerini duyurmuştur.

WEC anketi, taraftarların favori sürücülerini, takımlarını ve yarış pistlerini belirlemenin yanı sıra, izleme alışkanlıkları, canlı yarış katılımı ve medya tüketimi; sporu geliştirmek için gelecekte yapılacak değişiklikler hakkındaki görüşler ve yarış pistinin ötesindeki önemli konulara ilişkin içgörüler de dahil olmak üzere çok çeşitli konularda taraftarların görüşlerini toplamayı amaçlıyor.

Ayrıca taraftar katılımının nasıl arttırılacağının yanı sıra oyun ve eSporun büyümesine ilişkin sorular da var.

Motorsport Network başkanı James Allen, "Dünyanın dört bir yanındaki dayanıklılık yarışı taraftarlarının görüşlerini almak için sabırsızlanıyoruz.

"Kısa bir süre önce Formula 1, MotoGP ve IndyCar için büyük ölçekli anketleri tamamladıktan sonra, küresel taraftar anketlerinin, sonuçları sporlarını geleceğe taşımak için bir pusula gibi kullanabilecek olan büyük yarış serilerinin hak sahipleri ve organizatörleri için önemini daha iyi anladık."

"Le Mans 24 Saat yarışı dünyanın en kalıcı spor müsabakalarından biri. Elimizde 2017'deki son anketin verileri var, ancak o zamandan bu yana çok şey değişti, artık Hypercar sınıfına sahibiz ve dayanıklılık yarışları için heyecan verici bir dönemin başlangıcındayız. Sonuçları görmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez. Photo by: Paul Foster

8 Haziran tarihinde başlayan anket dört hafta boyunca devam edecek ve 16 yaşından büyük her katılımcıya açık olacak.

Ankete ulaşmak için: https://fiawec-global-fan-survey-2023.motorsportnetwork.com/