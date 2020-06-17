Motorsport Network, haber okuma ve video izleme için ödül programı başlattı

Otomobil ve motor sporları dünyasında küresel lider durumda olan Motorsport Network, takipçilerinin ödüllendirilmesini sağlayacak olan Motorsport Rewards ödül programını başlattı. Motorsport Network'ü her ay 81 ülkeden ortalama 56 milyon insan ziyaret ediyor. Motorsport Network; Motorsport.com ve Autosport.com ile motor sporları dünyasında, Motor1.com ve InsideEVs.com ile otomobil ve elektrikli otomobiller dünyasında, Motorsport.tv ile video, Motorsport Tickets ile yarışlar için bilet dünyasında çok büyük paya sahip.

Motorsport Network'ün kendi teknolojisi kullanılarak geliştirilen ödül programı, üye olan takipçilerinin network içerisindeki haber okuma ya da video izleme gibi davranışlarını takip ederek puan kazanmalarını sağlayacak. Ziyaretçiler kazandıkları bu puanlarla hediye kartları, abonelikler, saatler, kıyafetler, posterler vb. gibi birçok ödül elde edecekler.

Motorsport Rewards Photo by: Motorsport.com

Motorsport Network COO Mehul Kapadia, "Dünyanın en büyük motor sporları ve otomobil topluluğuna sahip olan Motorsport Network olarak, sadık takipçilerimize bilgi edinirken daha fazla eğlenmelerini sağlayacak bir stratejik program başlatıyoruz. Müşteri etkileşimi konusunda çok istekliyiz. Motorsport Rewards, topluluğumuza karşı adanmışlığımızı gösterme açısından mükemmel bir platform olacak." dedi.

Motorsport Rewards ilk olarak Motorsport.com'un Amerika edisyonunda hayata geçirildi. Önümüzdeki süreçte diğer edisyonlarda ve platformlarda da uygulamaya geçecek.

Motorsport.com'da üyeliği olan takipçilerimiz, Motorsport Rewards üzerinden doğrudan giriş yapabilecekler. Türkiye edisyonu programa dahil olduğunda ayrı bir haber ile duyuru yapacağız.

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