Motorsport Network, FIA WRC'nin eski CEO'su ile yapısını güçlendirdi

Oliver, Red Bull'un organizatörlüğünü yaptığı dönemde WRC'de ticari ve operasyonel görevlerde yönetici oldu ve önemli işler başardı. Bu onu, Motorsport Network'ün devasa küresel kitlesinde müşteri ekosisteminin bir sonraki para kazanma aşamasını yürütmek için ideal kişi haline getiriyor.

Ciesla, son 22 senelik iş hayatında spor ve medya sektörlerinde çok büyük deneyim kazandı. Ciesla, Sportfive gibi spor hakları ajansında, UEFA Euro 2008 ve İngiltere Premier Lig gibi üst düzey etkinliklerde kilit roller aldı. Ciesla ayrıca, Seria A'nın uluslararası televizyon yayın haklarının pazarlamasında da sorumluluk aldı.

Ciesla, WRC'de görev almadan önce Sportsman Media Group'da Genel Müdür olarak çalıştı, birçok lig ve federasyonun yayın haklarını pazarladı. Aynı dönemde OTT servisleri ve bahis siteleri için için canlı yayın çözümlerine odaklandı.

Colin Clark talks to Oliver Ciesla and Yves Matton, WRC guests, on the Autosport Stage Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Motorsport Network, küresel olarak 5 koldan - Yarış, Otomotiv, Canlı Etkinlik, Stüdyo ve Oyun/Espor - oluşuyor ve 600'den fazla çalışanı bünyesinde bulunduruyor. Oliver bu kollardan Yarış ve Canlı Etkinlik bölümlerinin başında yer alacak ve şirketin Londra ve Münih'teki ofislerinde çalışacak.

Oliver Ciesla, "Motorsport Network küresel motor sporlarının ve otomotiv endüstrisinin altın standartlarını oluşturuyor, pazarlama ve reklam açısından eşsiz bir fırsat sunuyor. Çok sayıda ağ etkisini daha fazla artırmak, yeni işler eklemek ve birleştirmek, pazarlamayı genişletmek ve organizasyon yapısını büyütmek son derece heyecan verici bir iştir. Bu konuda bana duyulan güvenden dolayı minnettarım ve deneyimli ekip arkadaşlarıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Kendi geçmişim ve ağımla, bu heyecan verici girişimin tam potansiyeline ulaşmak için bir katkıda bulunabileceğime inanıyorum." dedi.

Mehul Kapadia, COO, "Oliver'e Motorsport Network'e hoş geldin diyoruz. Motorsport.com'u içeren Yarış bölümü ve Motorsport Tickets'ı içeren ve hızlı büyüyen Canlı Etkinlik bölümü, Oliver'in uzun yılları içeren deneyimlerinden ve girişimci yanından hemen faydalanacak. Onun motive edici liderliği, organizasyonumuzun ve şirketimizin hızlı gelişimine destek olacak." dedi.