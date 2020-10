Motorsport Network, FIA WRC'nin eski CEO'su ile yapısını güçlendirdi

Oliver, Red Bull'un organizatörlüğünü yaptığı dönemde WRC'de ticari ve operasyonel görevlerde yönetici oldu ve önemli işler başardı. Bu onu, Motorsport Network'ün devasa küresel kitlesinde müşteri ekosisteminin bir sonraki para kazanma aşamasını yürütmek için ideal kişi haline getiriyor.

Ciesla, son 22 senelik iş hayatında spor ve medya sektörlerinde çok büyük deneyim kazandı. Ciesla, Sportfive gibi spor hakları ajansında, UEFA Euro 2008 ve İngiltere Premier Lig gibi üst düzey etkinliklerde kilit roller aldı. Ciesla ayrıca, Seria A'nın uluslararası televizyon yayın haklarının pazarlamasında da sorumluluk aldı.

Ciesla, WRC'de görev almadan önce Sportsman Media Group'da Genel Müdür olarak çalıştı, birçok lig ve federasyonun yayın haklarını pazarladı. Aynı dönemde OTT servisleri ve bahis siteleri için için canlı yayın çözümlerine odaklandı.

Colin Clark talks to Oliver Ciesla and Yves Matton, WRC guests, on the Autosport Stage

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images