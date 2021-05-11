Motorsport Network, duPont Registry’nin yeni sahibi

Miami - 11 Mayıs 2021 - Dünya çapında aylık 56 milyon otomotiv ve yarış hayranına erişim sağlayan entegre dijital platform Motorsport Network, lüks otomotiv pazarında 36 yılı aşkın süredir pazar lideri olan ve varlıklı alıcıları üst düzey egzotik otomobiller ve lüks markalarla buluşturan prestijli duPont Registry'yi satın almayı kabul etti.

duPont Registry, otuz yılı aşkın süredir, zengin seçkinlerin klasik, lüks ve egzotik otomobilleri alıp satması için önde gelen platform olarak paydaş konumunu koruyor. duPont Registry’nin isim hakları, yayını ve dijital mülkleri lüks otomotiv pazarına liderlik ediyor ve sosyal medyada 10 milyondan fazla takipçiye ulaşan etkileyici erişimiyle işletme, son derece seçkin ve etkili bir izleyici kitlesine sahip.

Motorsport Network, yeni oluşturulan Driven Lifestyle bölümünün çıkış noktasına duPont Registry'yi oturtacak ve dünyanın lüks ve klasik otomotiv yaşam tarzının kültürünü, topluluğunu ve ticaretini tek bir ekosistemde bir araya getirecek. Driven Lifestyle portföyünde, 30. Palm Beach Cavallino Classic gibi üst düzey otomotiv koleksiyoncuları ve hayranları için önemli etkinliklere ev sahipliği yapan, önde gelen bir medya ve concours organizasyon şirketi olan Cavallino da yer alıyor. Topluluk içinde, FerrariChat önde gelen bir küresel sosyal platform ve en başta Ferrari'nin sesi.

Aynı zamanda 200.000 kayıtlı üyeyi birbirine bağlayan 20 yılı aşkın deneyime sahip. Marquee deneyimleriyle, yol sürüşleri konusunda mükemmellikle eşanlamlı olan Canossa Events, sürüş meraklıları için yılda 270'ten fazla etkinlik düzenler. Ayrıca lüks araçların sanat biçimine adanmış olan, 1985 yılında kurulan Amalgam Koleksiyonu, dünyanın en ikonik ve lüks otomobillerinin rakipsiz örneklerini geniş ölçekte şekillendirerek, kaliteli araba modelleri tarihinde benzersiz bir yere sahiptir.

Hızla büyüyen küresel klasik, lüks ve egzotik otomobil pazarları ve otomotiv dijital perakendeciliğinin hızlanmasıyla, Driven Lifestyle portföyü Motorsport Network'ün mevcut altyapısını uluslararası olarak genişletmeye devam edecek. duPont Registry, bu güçlü ağın merkezi olarak dijital bir dönüşüme hazır ve liderlik konumunu en etkili, yenilikçi ve sofistike ultra lüks ve egzotik otomobil pazarı olarak daha da genişletip, varlıklı tüketicilere özel bir hedefe adanmış istisnai bir deneyim ve yaşam tarzı sunar.

1985 yılında kurulan duPont Registry, lüks ve egzotik otomotiv pazarının öncüsüdür. Kurucular Thomas L. duPont ve Steven B. Chapman, zengin müşterileri üst düzey markalarla buluşturan ve lüks otomobil pazarı için dikkat çekici bir dergi yayınlama konusunda ortak bir vizyona sahipti.

Steven B. Chapman, duPond’un CEO ve Başkanlığı görevinden ayrılırken bu pozisyonu ikiye bölüyor ve oğullarından William Chapman’ı CEO, Steven Chapman Jr.’ı ise başkan yapıyor. Motorsport Network’ün gelişmiş teknolojisinden yararlanarak Chapman kardeşler, duPont Registry’nin dijital dönüşümünü denetleyecek ve platformu müşteriler için entegre iş çözümlerinin elçisi olarak geliştirecek.

duPont Publishing CEO'su / Başkanı Steven B. Chapman şunları söyledi: "37 yıl önce duPont Registry'yi kurduğumuzda, markamızın lüks ve egzotik otomobil pazarı ile zengin yaşam tarzı segmenti üzerindeki etkisini kavrayamadım. Bu şirketi inanılmaz insanla birlikte kurmak ne kadar şaşırtıcı olsa da, oğullarımı bu kadar erken yaşlardan itibaren dahil edebilmek ömür boyu sürecek bir deneyim oldu. Bir gün işi yürütmeleri ve duPont Registry mirasına devam etmeleri hep hayalimdi."

"duPont Registry, 23 yaşımdan beri benim hayatım. Yıllar boyunca pek çok teklif alsam da, bu harika şirketi satmayı asla hayal etmemiştik. Oğullarımın hissedar olarak kalacaklarını ve işin Motorsport Network’ün kaynakları ve desteğiyle yürütülmesine büyük ölçüde dahil olacaklarını bildiğimden, geleceğin ne getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum."

Motorsport Network CEO'su Ben Block; “Bu prestijli mülkü yeni Driven Lifestyle bölümümüze eklemekten büyük onur duyuyoruz. duPont Registry kendi segmentinde pazara ilk olarak girmiş ve yetkisi ile seçici kitlesiyle bir güven bağı kurmuştur. Motorsport Network'ün teknolojik zekasını ve uluslararası erişimini kullanarak hedefimiz, kullanıcı deneyimini yükseltmek, müşterilere daha yenilikçi çözümler sunmak ve işi küresel olarak büyütmektir."