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GENEL / Basın bülteni

Motorsport Images, fotoğraf arşivinin kullanılmasına izin verecek

paylaşım
Motorsport Images, fotoğraf arşivinin kullanılmasına izin verecek
19 May 2020 12:10

Motorsport Images, SmartFrame Technologies Ltd ile yapmış olduğu işbirliği kapsamında 26 milyonun üzerindeki fotoğraf arşivini ticari kullanım harici içeriklerde kullanmaya izin veriyor.

Motorsport Network çatısı altında yer alan dünyanın en büyük motor sporları ve otomobil fotoğraf ajansı olan Motorsport Images, SmartFrame Technologies Ltd ile yapmış olduğu işbirliği kapsamında arşivini ticari olmayan internet sitelerinde ve bloglarda fotoğrafların embed şeklinde içeriklere eklenmesine izin verecek.

Basit kodlama mekanizması sayesinde ticari amaç taşımayan internet siteleri, Motorsport Images arşivindeki fotoğrafları içeriklerine ekleyebilecekler.

Motorsport Images arşivi, 1895 yılına kadar uzanıyor ve içerisinde Formula 1 dışında Formula E, MotoGP, WRC ve NASCAR gibi birçok seriden fotoğraf yer alıyor.

Bu sistemi kullanmak isteyen blog yazarları, https://www.motorsportimages.com/register/ sitesinden "Blogger"'ı seçerek ücretsiz kayıt olabilirler.

Michael Schumacher, Ferrari, avec Francesco Barletta et Ross Brawn
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , GENEL , MotoGP , NASCAR , WRC , Formula E

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