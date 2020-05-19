Motorsport Images, fotoğraf arşivinin kullanılmasına izin verecek

Motorsport Network çatısı altında yer alan dünyanın en büyük motor sporları ve otomobil fotoğraf ajansı olan Motorsport Images, SmartFrame Technologies Ltd ile yapmış olduğu işbirliği kapsamında arşivini ticari olmayan internet sitelerinde ve bloglarda fotoğrafların embed şeklinde içeriklere eklenmesine izin verecek.

Basit kodlama mekanizması sayesinde ticari amaç taşımayan internet siteleri, Motorsport Images arşivindeki fotoğrafları içeriklerine ekleyebilecekler.

Motorsport Images arşivi, 1895 yılına kadar uzanıyor ve içerisinde Formula 1 dışında Formula E, MotoGP, WRC ve NASCAR gibi birçok seriden fotoğraf yer alıyor.

Bu sistemi kullanmak isteyen blog yazarları, https://www.motorsportimages.com/register/ sitesinden "Blogger"'ı seçerek ücretsiz kayıt olabilirler.