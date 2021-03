Motorsport Images Dünya’nın en ekstrem yarış serisinin fotoğraf ajansı olarak görevlendirildi

Motorsport Images; Dünya’nın en acımasız iklimlerinde küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla yarışan, yeni, heyecan verici motor sporları disiplini Extreme E tarafından resmi fotoğraf ajansı seçilmiştir. Motorsport Network'ün koleksiyonunda 26 milyon lisanslı fotoğraf var ve bütün fotoğrafları bu seriye ve mücadele eden 9 takıma sağlayacak.

Extreme E yarışları birçok zorluk çıkardığından bu hiç de kolay bir görev olmayacak. Bu zorluklar yarışılacak, toz, kum, nem, içindeki acımasız iklimleri de içinde barındırırken; internet erişimi, geleneksel pistler ve izleme alanları da olmadığından aksiyona yaklaşırken ortaya çıkabilecek karışıklıkları da kapsamaktadır.

Ancak Motorsport Images takımı bu zorlukların üstesinden gelmek için aylardır hazırlanıyor. Yıllardır Formula 1 ve Formula E’yi kapsayan lider motor sporları fotoğraf ajansı olarak gelen tecrübenin yanı sıra Dakar ve Dünya Ralli şampiyonasından uzmanlar kadromuza katıldı. Bu zorluklar Motorsport Images ekibinin donanımlı olduğu zorluklardır.

Böyle uzak yarışlarla birlikte etkinlikteki fotoğrafları dağıtmanın lojistik zorlukları ortaya çıkıyor. Motorsport Images’ın teknolojik açıdan kendini kanıtlamış dağıtım servisi, fotoğrafların neredeyse çekildiği an takipçilerine ulaşmasını sağlıyor. Bu Motorsport Images takipçilerinin canlı ve ‘ olduğu anda’ takip etmelerini sağlayarak, onlara diğer takipçilere kıyasla bir avantaj üretiyor. Motorsport Images, Formula 1 Dünya şampiyonası tarihini de barındıran Dünya’nın en büyük motor sporları görselleri koleksiyonuna ev sahipliği yapmakta.

Extreme E, kaliteli bir kesimin ilgisini çekti ve Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Jenson Button, Chip Ganassi, Michael Andretti’nin de içinde bulunduğu isimlerin takımları seriye katıldı. Buna ek olarak, Molly Taylor, Claudia Hürtgen ve Jamie Chadwick gibi sürücüler de pilot

olarak seride yer alacaklar. Motor sporları dünyasında bir ilk olarak takımlarda 1 kadın ve 1 erkek sürücü olacak. Bu ikililer, her yarış başarı için eşit bir şekilde mücadele edecekler.

Yarışlar Suudi Arabistan’ın muazzam kumullarında Çöl X Prix ile start alacak. Senegal kıyıları, Batı Afrika ( Okyanus X Prix ), Kangerlussuaq, Grönland ( Kutup E Prix ), Para, Brazil ( Amazon X Prix) ve sezon finali için Patagonya, Arjantin’de Buzul E Prix’isi yapılacak.

Extreme E’nin sürdürebilirlik politikasını desteklemek adına Motorsport Images şampiyonanın tek fotoğraf ajansı olacak. Böylece ulaşım ihtiyaçları azalacak. Editler ve teknik servisler ise Londra’dan sağlanabilecek.

Motorsport Network, Extreme E’nin hedef ve mesajlarını desteklerken, çevreye ve farklılıklara saygı duyar. Bu yeni yolculukta Extreme E’nin yanında yer almaktan da büyük gurur duymaktadır.

Extreme E’nin kurucusu ve CEO’su Alejandro Agag, "Extreme E ikonik yerlerde yarışacak ve üst seviye sürücülerin yanı sıra inovatif, lastik lastiğe mücadele imkanı sağlayan bir formatı olacak. Bütün bunları söylemesi aşırı kolay ve eğlenceli gelse de bunlar beraberinde büyük teknik ve lojistik sorunlar getiriyor.’’

"Steven ve bütün Motorsport Images takımının bu sporu dünyanın takip edebilmesi için hayat geçirecek tecrübe ve yeteneğin optimum karışımına sahip olduğuna inanıyoruz. Sonuçları çok yakında Çöl E Prix’de görmek için sabırsızlanıyorum.’’ açıklamasını yaptı.

Motorsport Images Genel Müdürü Steven Tee, ‘’Motorsport Images’ın genel müdürü olarak ilk Extreme E şampiyonasının resmi fotoğraf ajansı olarak seçilmekten ötürü çok heyecanlıyım.’’

‘’Uzmanlıkları F1, FE, Dakar, WRC olan yetenekleri çok çeşitli ve bizce bu yeni, çok farklı ve 3 Nisan’da başlayacak seriyi en iyi şekilde fotoğraflayabilecek bir ekip yollayacağız." dedi.

Motorsport Network’ün Başkanı James Allen, ‘’ Alejandro Agag ilk defa bu proje hakkında konuştuğundan beri bu projeye hayran kalmıştım. Bizim klasında lider takımımıza yönelmeleri ise gurur verici. Görsel olarak ilk sefer inanılmaz olacak ve Steven’ın takımının çalışmalarını tüm Dünya’ya yayılmış şekilde görmek için sabırsızlanıyorum.’’

‘’Ama bundan öte, Extreme E’nin temiz ve net amacı olan sürdürebilirlik, farklılıklar ve dünyamızın nasıl değiştiğini göstermelerini (hem motor sporlarına hem de büyük dünyaya) seviyorum. Motorsport Network’ü takip eden biri sporda ne kadar uzun süredir böyle mantıklı bir amaca sahip olunması gerektiğini desteklediğimizi bilecektir.’’ dedi.

