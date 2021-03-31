Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
17 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Doha GP
04 Nis
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Arktik Ralli
22 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Hırvatistan Rallisi
22 Nis
Sıradaki Etkinlik
21 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Estoril
07 May
Ertelendi
R
World Superbike
Aragon
21 May
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Sıradaki Etkinlik
9 gün
Tüm programı gör
WEC
R
WEC
Sebring
17 Mar
İptal edildi
R
WEC
Spa-Francorchamps
01 May
Yarış:
30 gün
Tüm programı gör
FIA F2
R
FIA F2
Bahrain
27 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
FIA F2
Monaco
20 May
Sıradaki Etkinlik
49 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / 26-28 Mart Yarış Programı
GENEL / Motorsport.com açıklamaları / Motorsport.com haberler

Motorsport Images Dünya’nın en ekstrem yarış serisinin fotoğraf ajansı olarak görevlendirildi

Motorsport Images, Extreme E serilerini ve takımlarını seçkin bir şekilde fotoğraflama ve fotoğrafları dağıtma görevini sağlayacak.

Motorsport Images Dünya’nın en ekstrem yarış serisinin fotoğraf ajansı olarak görevlendirildi

Motorsport Images; Dünya’nın en acımasız iklimlerinde küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla yarışan, yeni, heyecan verici motor sporları disiplini Extreme E tarafından resmi fotoğraf ajansı seçilmiştir. Motorsport Network'ün koleksiyonunda 26 milyon lisanslı fotoğraf var ve bütün fotoğrafları bu seriye ve mücadele eden 9 takıma sağlayacak.

Extreme E yarışları birçok zorluk çıkardığından bu hiç de kolay bir görev olmayacak. Bu zorluklar yarışılacak, toz, kum, nem, içindeki acımasız iklimleri de içinde barındırırken; internet erişimi, geleneksel pistler ve izleme alanları da olmadığından aksiyona yaklaşırken ortaya çıkabilecek karışıklıkları da kapsamaktadır.

 

Photo by: Motorsport Images

Ancak Motorsport Images takımı bu zorlukların üstesinden gelmek için aylardır hazırlanıyor. Yıllardır Formula 1 ve Formula E’yi kapsayan lider motor sporları fotoğraf ajansı olarak gelen tecrübenin yanı sıra Dakar ve Dünya Ralli şampiyonasından uzmanlar kadromuza katıldı. Bu zorluklar Motorsport Images ekibinin donanımlı olduğu zorluklardır.

Böyle uzak yarışlarla birlikte etkinlikteki fotoğrafları dağıtmanın lojistik zorlukları ortaya çıkıyor. Motorsport Images’ın teknolojik açıdan kendini kanıtlamış dağıtım servisi, fotoğrafların neredeyse çekildiği an takipçilerine ulaşmasını sağlıyor. Bu Motorsport Images takipçilerinin canlı ve ‘ olduğu anda’ takip etmelerini sağlayarak, onlara diğer takipçilere kıyasla bir avantaj üretiyor. Motorsport Images, Formula 1 Dünya şampiyonası tarihini de barındıran Dünya’nın en büyük motor sporları görselleri koleksiyonuna ev sahipliği yapmakta.

Extreme E, kaliteli bir kesimin ilgisini çekti ve Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Jenson Button, Chip Ganassi, Michael Andretti’nin de içinde bulunduğu isimlerin takımları seriye katıldı. Buna ek olarak, Molly Taylor, Claudia Hürtgen ve Jamie Chadwick gibi sürücüler de pilot

olarak seride yer alacaklar. Motor sporları dünyasında bir ilk olarak takımlarda 1 kadın ve 1 erkek sürücü olacak. Bu ikililer, her yarış başarı için eşit bir şekilde mücadele edecekler.

 

Photo by: Motorsport Images

Yarışlar Suudi Arabistan’ın muazzam kumullarında Çöl X Prix ile start alacak. Senegal kıyıları, Batı Afrika ( Okyanus X Prix ), Kangerlussuaq, Grönland ( Kutup E Prix ), Para, Brazil ( Amazon X Prix) ve sezon finali için Patagonya, Arjantin’de Buzul E Prix’isi yapılacak.

Extreme E’nin sürdürebilirlik politikasını desteklemek adına Motorsport Images şampiyonanın tek fotoğraf ajansı olacak. Böylece ulaşım ihtiyaçları azalacak. Editler ve teknik servisler ise Londra’dan sağlanabilecek.

Motorsport Network, Extreme E’nin hedef ve mesajlarını desteklerken, çevreye ve farklılıklara saygı duyar. Bu yeni yolculukta Extreme E’nin yanında yer almaktan da büyük gurur duymaktadır.

 

Photo by: Motorsport Images

Extreme E’nin kurucusu ve CEO’su Alejandro Agag, "Extreme E ikonik yerlerde yarışacak ve üst seviye sürücülerin yanı sıra inovatif, lastik lastiğe mücadele imkanı sağlayan bir formatı olacak. Bütün bunları söylemesi aşırı kolay ve eğlenceli gelse de bunlar beraberinde büyük teknik ve lojistik sorunlar getiriyor.’’

"Steven ve bütün Motorsport Images takımının bu sporu dünyanın takip edebilmesi için hayat geçirecek tecrübe ve yeteneğin optimum karışımına sahip olduğuna inanıyoruz. Sonuçları çok yakında Çöl E Prix’de görmek için sabırsızlanıyorum.’’ açıklamasını yaptı.

Motorsport Images Genel Müdürü Steven Tee, ‘’Motorsport Images’ın genel müdürü olarak ilk Extreme E şampiyonasının resmi fotoğraf ajansı olarak seçilmekten ötürü çok heyecanlıyım.’’

‘’Uzmanlıkları F1, FE, Dakar, WRC olan yetenekleri çok çeşitli ve bizce bu yeni, çok farklı ve 3 Nisan’da başlayacak seriyi en iyi şekilde fotoğraflayabilecek bir ekip yollayacağız." dedi.

Motorsport Network’ün Başkanı James Allen, ‘’ Alejandro Agag ilk defa bu proje hakkında konuştuğundan beri bu projeye hayran kalmıştım. Bizim klasında lider takımımıza yönelmeleri ise gurur verici. Görsel olarak ilk sefer inanılmaz olacak ve Steven’ın takımının çalışmalarını tüm Dünya’ya yayılmış şekilde görmek için sabırsızlanıyorum.’’

‘’Ama bundan öte, Extreme E’nin temiz ve net amacı olan sürdürebilirlik, farklılıklar ve dünyamızın nasıl değiştiğini göstermelerini (hem motor sporlarına hem de büyük dünyaya) seviyorum. Motorsport Network’ü takip eden biri sporda ne kadar uzun süredir böyle mantıklı bir amaca sahip olunması gerektiğini desteklediğimizi bilecektir.’’ dedi.

 

Photo by: Motorsport Images

For more information, please contact:

Ravi Pankhania, Motorsport Network - Ravi.Pankhania@motorsport.com

About Motorsport Network

Every month over 56 million dedicated users visit a Motorsport Network digital property, to buy, to learn, to be entertained, or simply to feed their passion for cars and racing.

We sit at the heart of the Racing and Automotive industries and provide authoritative thought leadership as well as unique experiences to our customers. We take them on a customer journey that encompasses news and insights, events, tickets, games, and esports, so we leverage the network effect to add value to their experience.  We use our in-house technology and modern data tools to continuously test, learn, and improve. Our processes, content creation, and products are constantly evolving to better serve our audience.

To read all Motorsport Network announcements, please click here.

paylaşım
yorumlar
26-28 Mart Yarış Programı

Önceki haber

26-28 Mart Yarış Programı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Etkinlik Motorsport.com açıklamaları
Alt-etkinlik Special event

Çok Okunanlar

1
Formula 1

UOL: "Türkiye, 2021'de F1 takvimine dönebilir"

2s
2
Formula 1

Schumacher: "Vettel neden böyle hatalar yapmaya devam ediyor?"

5s
3
Formula 1

Piquet: "Verstappen Mercedes'te olsaydı Hamilton'ı 'ezerdi'"

1s
4
Formula 1

Yarış hakemi Pirro: "Verstappen yerini vermeseydi 5 saniye cezası alacaktı"

5s
5
Formula 1

Red Bull, Imola için RB16B'yi daha da geliştirmek için zorluyor

12 dk
Son Haberler
Motorsport Images Dünya’nın en ekstrem yarış serisinin fotoğraf ajansı olarak görevlendirildi
Genl

Motorsport Images Dünya’nın en ekstrem yarış serisinin fotoğraf ajansı olarak görevlendirildi

4s
26-28 Mart Yarış Programı
Genl

26-28 Mart Yarış Programı

25 Mar 2021
Gerhard Berger: "Taraftarlar mücadeleci araçlar izlemek istiyorlar"
Haber video
Genl

Gerhard Berger: "Taraftarlar mücadeleci araçlar izlemek istiyorlar"

23 Mar 2021
COVID-19'a yakalanan eski F1 pilotu Marques: "Öleceğimi düşündüm"
F1

COVID-19'a yakalanan eski F1 pilotu Marques: "Öleceğimi düşündüm"

20 Mar 2021
Motorsport Network, InsideEVs Türkiye'yi gururla sunuyor
Genl

Motorsport Network, InsideEVs Türkiye'yi gururla sunuyor

18 Mar 2021
Son Videolar
LEGO Ferrari 488 GTE 00:09
GENEL
13 Mar 2021

LEGO Ferrari 488 GTE

ROC Kar & Buz 2022 - Elektrikli RX2e'nin tanıtımı 01:46
GENEL
9 Mar 2021

ROC Kar & Buz 2022 - Elektrikli RX2e'nin tanıtımı

#ThinkingForward - Nathalie McGloin 22:17
GENEL
13 Eki 2020

#ThinkingForward - Nathalie McGloin

2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonası: 7. Ayak 00:00
GENEL
22 Ağu 2020

2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonası: 7. Ayak

Canlı: GT4 Avrupa - Imola: 2. yarış 00:00
GENEL
26 Tem 2020

Canlı: GT4 Avrupa - Imola: 2. yarış

Çok Okunanlar Bugün

UOL: "Türkiye, 2021'de F1 takvimine dönebilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

UOL: "Türkiye, 2021'de F1 takvimine dönebilir"

Alpine, Pirelli'nin 18 inç lastiklerini test etti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine, Pirelli'nin 18 inç lastiklerini test etti

Schumacher: "Vettel neden böyle hatalar yapmaya devam ediyor?"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Vettel neden böyle hatalar yapmaya devam ediyor?"

Piquet: "Verstappen Mercedes'te olsaydı Hamilton'ı 'ezerdi'"
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Piquet: "Verstappen Mercedes'te olsaydı Hamilton'ı 'ezerdi'"

McLaren: "Norris bir sonraki seviyeye geçti"
Formula 1 Formula 1 / Haberler

McLaren: "Norris bir sonraki seviyeye geçti"

Schumacher: ‘’Uzun süre boyunca yaptığım hatayı düşüneceğim’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: ‘’Uzun süre boyunca yaptığım hatayı düşüneceğim’’

Red Bull, Imola için RB16B'yi daha da geliştirmek için zorluyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Imola için RB16B'yi daha da geliştirmek için zorluyor

Yarış hakemi Pirro: "Verstappen yerini vermeseydi 5 saniye cezası alacaktı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Yarış hakemi Pirro: "Verstappen yerini vermeseydi 5 saniye cezası alacaktı"

Son Haberler

Motorsport Images Dünya’nın en ekstrem yarış serisinin fotoğraf ajansı olarak görevlendirildi
Genl GENEL / Motorsport.com haberler

Motorsport Images Dünya’nın en ekstrem yarış serisinin fotoğraf ajansı olarak görevlendirildi

26-28 Mart Yarış Programı
Genl GENEL / Ön Bakış

26-28 Mart Yarış Programı

Gerhard Berger: "Taraftarlar mücadeleci araçlar izlemek istiyorlar"
Haber video
Genl GENEL / Özel Haber

Gerhard Berger: "Taraftarlar mücadeleci araçlar izlemek istiyorlar"

COVID-19'a yakalanan eski F1 pilotu Marques: "Öleceğimi düşündüm"
F1 Formula 1 / Son dakika

COVID-19'a yakalanan eski F1 pilotu Marques: "Öleceğimi düşündüm"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.