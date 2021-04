Motorsport Images dev bir Ferrari görsel koleksiyonuna sahip oldu

Londra - 23 Nisan 2021 - Milyonlarca otomobil ve yarış tutkunu için hedef olan entegre dijital platform Motorsport Network, bugün birinci sınıf görsel lisanslama şirketi Motorsport Images'in dünya standartlarındaki 26 milyon görsele sahip kitaplığını daha da zenginleştirmek için Maggi&Maggi Koleksiyonu'nu satın aldığını doğruladı.

Koleksiyon, 1984 yılında Silvano Maggi'nin İtalya'da haftalık bir yayın için üretilen her Ferrari'yi fotoğraflama projesine başladı ve her hafta bir seri üretim ve bir yarış Ferrari'sinin kapsamlı görüntülerini yayınladı. Yüzlerce Ferrari modelini kapsayan bu proje yıllarca devam etti. 1990'larda Silvano’nun oğlu Paolo, tüm görüntüleri, bugün 100.000'e yakın görseli barındıran ve dünyanın her yerindeki Ferrari marka araçların en kapsamlı görüntü kitaplıklarından biri olan veritabanında arşivledi.

Motorsport Images, 1895'ten günümüze kadar 26 milyondan fazla görselle, dünya çapında araç yarışları ve otomotivle ilgili her şey için temel fotoğraf kaynağı olarak biliniyor. Her Grand Prix'nin görüntüleri ile veritabanı, dünyanın tek kesintisiz 70 yıllık Formula 1 tarihine sahip. Oluşum, Çekici ve heyecan verici reklam kampanyaları oluşturmak için doğrudan markalar ve diğer B2B müşterileriyle çalışmanın yanı sıra editoryal platformlara ve içerik üreticilerine görsel içerik sağlar.

Koleksiyon, Ferrari'nin 50 yıllık bir aradan sonra 2023'te geri döneceği tarihi Le Mans 24 Saat'in haricinde Formula 1'in bütün geçmişi ve hatta ilk motorlu araçlar dahil olmak üzere kapsamlı ve çoğu zaman özel bir grup içeriyor.

Maggi&Maggi Koleksiyonu, Ferrari sahipleri ve meraklılarından oluşan küresel bir topluluğa hizmet veren güçlü bir içerik ve etkinlik ekosistemi oluşturan Motorsport Images ve daha geniş Motorsport Network işletmesi ile mükemmel bir uyum sergiliyor. FerrariChat, dünyanın en büyük çevrimiçi Ferrari topluluğu konumunda. Ferrari motor sporları fotoğraflarından oluşan dünyanın en büyük özel koleksiyonu olan Colombo arşivi şimdiden koleksiyonun bir parçası.

Photo by: Motorsport Images

Turing organizasyonları konusunda en ünlü kuruluşlardan ve yılda 270'in üzerinde etkinliğin düzenlenmesinden sorumlu Canossa Events ile birlikte bu yıl 30. yaşını kutlayan Palm Beach Cavallino Classic gibi klasik Ferrari modelleri için çok önemli organizasyonlar ve yayınların sahibi alt marka Cavallino da ailenin bir parçası konumundadır.

Ayrıca bu portfolyoda Motorsport.tv, yüksek kaliteli model üreticisi Amalgam Collection'ı da içeren, son derece büyük bir topluluğun kalbinde yer almaktadır.

Maggi & Maggi Müdürü Paolo Maggi: "Ercole Colombo, görsel koleksiyonumuzu edinme amacıyla bizi Motorsport Network ile tanıştırdığında çok sevindim ve bu bana ajansın kurucusu ve fotoğraf stüdyomuzun omurgası olan babamı hatırlattı. Maranello'dan çıkan kırmızı arabalara olan tutkusu bana da zehiri verdi ve 35 yılı aşkın titiz çalışmayla Ferrari'nin ürettiği otomobillerin en büyük arşivini bir araya getirdik. Görsellerimizi dünyanın dört bir yanındaki gazetelerde yayınlamamıza olanak sağladı ve bize 3 ansiklopediyi sadece görsellerimizle doldurmanın mutluluğunu yaşattı."

"Koleksiyon artık dünyanın en önemli motor sporları ağında yer alıyor ve bu, Maggi&Maggi Arşivi'nin adını sonsuza kadar yaşatacak. Bu yeni macera için arkadaşım Ercole Colombo'ya teşekkür ediyorum."

Motorsport Network Başkanı James Allen: "En iyisi daha da iyi oldu! Dünyanın en büyük ve en iyi motor sporları ve otomotiv görsel arşivini geliştirmek için özenle çalıştık ve Maggi & Maggi Koleksiyonu'nun eklenmesi, şirketin 70 yılı aşkın geçmişinden Ferrari özelinde derinlik ve renk katacak. Takipçiler her Ferrari modelinin birçok görseline erişebilecek ve biz de büyüyen Ferrari ekosistemimizdeki koleksiyondan yararlanabileceğiz."