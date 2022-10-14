Motorsport Games'in resmi lisanslı video oyunu NASCAR Rivals bugün satışa sunuldu

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Dünya çapında resmi motor sporları serilerinin önde gelen yarış oyunu geliştiricisi, yayıncısı ve e-spor ekosistemi sağlayıcısı Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), bugün Nintendo Switch konsollarına özel NASCAR Rivals'ın piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

2022 NASCAR sezonunun resmi lisanslı video oyunu, NASCAR heyecanını motor sporlarının yoğun rekabetiyle birleştirerek dünya çapındaki taraftarlara sunuyor. Oyun, bugünden itibaren önde gelen perakendecilerde ve Nintendo eShop'ta 49.99$'a satışa sunulmuş bulunmakta. Oyunun fragmanına buradan ulaşabilirsiniz.

NASCAR Rivals, Nintendo Switch'in taşınabilirliğinden faydalanıyor ve NASCAR heyecanını hareket halindeki taraftarlara da getiriyor. Oyun içindeki çeşitli yarış modları oyunculara farklı şekillerde yarışma fırsatı sunarak hem yerel hem de çok oyunculu olarak başta genel olarak serinin kendisi olmak üzere takımlar, sürücüler ve oyuncular arasındaki rekabetin seviyesini bizlere gösteriyor.

2022 NASCAR sezonu ve play-offlarındaki tüm pistler, araçlar, sürücüler ve takımlar oyuna dahil edilmiştir. Oynanabilecek modlar arasında 'Şimdi Yarış', 'Kariyer Modu' ve oyuncuların direncini test etmek ve seçilen senaryolarda gezinmek için gerekenlere sahip olup olmadıklarını görmek için gerçek hayattaki pist olaylarına dayanan sekansları içeren heyecan verici bir 'Zorluklar' modu bulunmaktadır.

Motorsport Games NASCAR Marka Müdürü Jay Pennell, "NASCAR'ı oyun dünyasına entegre etmek için yeni yollar geliştirmeye devam ederken, NASCAR Rivals ile amacımız tüm motor sporlarının önemli bir bileşenini, rekabeti vurgulamaktı."

"Vadettiklerimiz, taraftarların yalnızca becerilerini sınamalarına değil, aynı zamanda arkadaşlarına, diğer oyunculara ve sporun kendi içindeki zorluklara karşı rekabet etmelerine de olanak tanıyor. Taraftarlarımızın NASCAR şampiyonu olmanın ne demek olduğunu gerçek anlamda yaşamaları ve içlerindeki rekabet içgüdüsünü her yerde ve her zaman kucaklayabilmeleri için heyecanlıyız." dedi.

Oyun, geniş bir "Çok Oyunculu" mod yelpazesine sahip, böylece dünyanın dört bir yanından oyunculara birbirlerine meydan okumaları için çeşitli yollar sunulmakta.

'Bölünmüş Ekran' modunda, arkadaşlar yerel ağ üzerinden birbirlerine karşı yarışabilirler. 'Online Multiplayer' modunda ise kullanıcılar Nintendo Switch Online üzerinden dünyanın herhangi bir yerindeki 15 oyuncuya karşı yarışabilecekler.

Ayrıca, NASCAR Rivals'a yeni eklenen yaratıcı unsurlar da oyunculara gerçek bir deneyim yaşatmak için çeşitli görünümlere, sponsor logolarına ve genişletilmiş sürücü avatarlarına ek olarak, geliştirilmiş bir 'Boya Kabini' ile özel ve benzersiz şemalar oluşturma fırsatı veriyor.

NASCAR Rivals bugünden itibaren tüm önde gelen perakendecilerden ve Nintendo eShop'tan 49.99$ karşılığında satın alınabilir.

NASCAR Rivals hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.nascarrivals.com adresini ziyaret edin.

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