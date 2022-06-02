Motorsport Games ve BTCC yeni BTTC oyunu için tanıtım planını açıkladı

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MIAMI, FL – 2 Haziran, 2022 - Motorsport Games Inc., aktivasyonlar, içerikler ve teknik demolar dahil olmak üzere, şirket tarafından daha önce açıklandığı gibi 2024'te piyasaya sürülecek olan British Touring Car Championship ("BTCC") resmi oyununa bir tanıtım planı duyurdu.

Motorsport Games ve geliştiricileri, kullanıcı deneyimini optimize etmek, kullanıcıya daha iyi bir değer önermesi sunmak ve yarış oyunları pazarında ürün farklılaşmasını geliştirmek için BTCC geliştirme çabalarını artırıyor ve güçlendiriyor.

Motorsport Games geliştirme ekibi, bu çabalarını artırarak platformu yenileyecek ve daha güçlü özelliklere sahip daha temiz bir kod tabanı sağlayacak. Motorsport Games, BTCC ile sunduklarını güçlendirmek için KartKraft üzerinde geliştirdiği rFactor 2 platformunda yaptığı iyileştirmelerden yararlanacak.

George Holmquist, Başkan Yardımcısı, Motorsport Games: “BTCC'deki ortaklarımızın tam desteğiyle, tüm oyuncular için mümkün olan en iyi deneyimi yaratmak için BTCC sürümündeki geliştirme çabalarımızı artırıyoruz. Bu proje için heyecanlıyız ve BTCC oyunu için planladığımız birçok aktivasyon ve içeriği sabırsızlıkla bekliyoruz."

Bu geliştirme çabaları sürerken, Motorsport Games ve BTCC, taraftarların katılması için birden fazla etkinlik yapacak. Buna, 2022 sezonunun ikinci yarısında, Autosport International Show'da gerçekleştirilecek BTCC Fan Zone etkinlikleri ve 2023 sezonundaki gelecek BTCC etkinlikleri de dahil olacak.

Bu yarışlarda, BTCC Fan Zone'da teknik demolara sahip iki veya dört yarış simülatörü olacak. Katılımcılar, yeni oyunun gelişimi için geri bildirim sağlayabilecekler. 2024'te tam sürümün çıkmasına yaklaşılırken, ilk demolar aracılığıyla daha fazla içeriğin kullanıma sunulması planlanıyor.

Ayrıca Motorsport Games, BTCC e-spor etkinliklerine de ev sahipliği yapacak olan rFactor 2 simülasyon platformuna BTCC markalı içerik eklemeyi de planlıyor. Motorsport Games ve rFactor 2, ilk içerik sunumunun bir parçası olarak taraftarların sürmesi için simülasyona Infiniti Q50 ve Toyota Corolla BTCC araçlarını ekledi.

Alan Gow, CEO, BTCC: “Taraftarlarımızın BTCC oyununu deneyimlemeye istekli olduğunun farkındayız ancak Motorsport Games'in oyunun, 2024 lansmanı beklemeye değeceğini garanti edebilirim. Bu nedenle, yeni BTCC oyununu en iyi hale getirmeye yardımcı olmak için tüm taraftarlarımızı ilk kez görmek ve geri bildirimde bulunmaları için bu yıl içinde seçili BTCC etkinliklerine katılmaya davet ediyoruz.”

Motorsport Games, her aktivasyona yakın bir zamanda oyunun test sürümlerini içeren seçili BTCC etkinlikleri hakkında ek bilgilendirmeler yapacak. Taraftarlar, hem Motorsport Games hem de BTCC'nin sosyal medya kanalları aracılığıyla resmi BTCC oyununun durumu hakkında güncel bilgilere sahip olabilecekler.

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