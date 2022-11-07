Motorsport Games, rFactor 2 için içerik güncellemesini duyurdu

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Dünya çapında resmi motor sporları yarış serilerinin önde gelen yarış oyunu geliştiricisi, yayıncısı ve e-spor ekosistemi sağlayıcısı Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), dünyanın dört bir yanındaki yarışçılar için mevcut olan en özgün sim yarış platformlarından biri olan rFactor 2 için bir içerik güncellemesi duyurdu.

Bu içerik güncellemesi, yarışçıların direksiyon başında deneyimleyecekleri yeni araçlar içeriyor. İngiliz Pist Şampiyonası (BTCC), Motorsport Games ve Studio 397 arasındaki ortaklığın ardından, beşinci bir gerçek dünya otomobili kadronun bir parçası olacak – BMW 330i M Sport NGTC BTCC (buradan ulaşabilirsiniz). West Surrey Racing tarafından geliştirilen arkadan çekişli otomobil, üreticinin BTCC'ye resmi girişini işaret ediyor. Ayrıca, Vanwall Vandervell LMH da eklenecek, Le Mans Hypercar spesifikasyonlarına göre inşa edilecek ve gerçek arabadan ve aynı mühendislik ekibinden elde edilen verilerle oluşturulacak.

Platforma yeni parçalar da eklenecek ve ayrıca, ticari olarak satılan bir ürüne ilk kez lazer (LIDAR) taraması yapıldı. ExCeL Londra pistinin yanı sıra Thruxton (Hampshire) ve Croft (North Yorkshire) gibi yenilikçi bir iç/dış mekan düzenine sahip pistler de rFactor 2'de lazerle tarandı. İngiliz pistlerine ek olarak, Bahreyn Uluslararası Pisti rFactor 2'de ilk kez sahneye çıkacak ve tam bir gündüz/gece döngüsüne ve dört farklı pist düzenine sahip olacak. Hepsi hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:

Thruxton Pisti – İngiltere'deki en hızlı pist, göz korkutucu Church Corner'a ev sahipliği yapıyor. 1968 yılında kurulmuş olup, önde gelen gerçek dünya ulusal motor sporları şampiyonaları tarafından kullanılmaktadır. Bu yıl BTCC pisti iki kez ziyaret etti ve 2023'te 3 ve 4 Haziran'da geri dönecek. İlk kez 43 yıl önce bu pistte bir 'tur' düzenlendi. Fragmanı inceleyebilirsiniz: https://youtu.be/-AV4IpCGx44

– İngiltere'deki en hızlı pist, göz korkutucu Church Corner'a ev sahipliği yapıyor. 1968 yılında kurulmuş olup, önde gelen gerçek dünya ulusal motor sporları şampiyonaları tarafından kullanılmaktadır. Bu yıl BTCC pisti iki kez ziyaret etti ve 2023'te 3 ve 4 Haziran'da geri dönecek. İlk kez 43 yıl önce bu pistte bir 'tur' düzenlendi. Fragmanı inceleyebilirsiniz: https://youtu.be/-AV4IpCGx44 Croft Pisti – İngiltere'nin kuzeydoğusundaki tek kalıcı ve ulusal düzeydeki pist. Thruxton'un tam aksine, yüksek hızlı virajlarla ve Birleşik Krallık motor sporlarının en yavaş virajlarına sahip bir son sektör karışımıyla tanınır. Fragmanı inceleyebilirsiniz: https://youtu.be/hPMVA0lmooA

– İngiltere'nin kuzeydoğusundaki tek kalıcı ve ulusal düzeydeki pist. Thruxton'un tam aksine, yüksek hızlı virajlarla ve Birleşik Krallık motor sporlarının en yavaş virajlarına sahip bir son sektör karışımıyla tanınır. Fragmanı inceleyebilirsiniz: https://youtu.be/hPMVA0lmooA ExCeL Londra Pisti – İlk olarak 2021'de Formula E tarafından yaratılan ve kullanılan Londra'daki pist, dar virajları ve sınırları bir araya getiriyor. Fragmanı inceleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=Jv2zrOCOXFE

– İlk olarak 2021'de Formula E tarafından yaratılan ve kullanılan Londra'daki pist, dar virajları ve sınırları bir araya getiriyor. Fragmanı inceleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=Jv2zrOCOXFE Bahreyn Uluslararası Pisti – Formula 1 ve FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası gibi seriler için kullanılan pist, rFactor 2'deki ilk çıkışlarını Eylül 2022'de Floyd Vanwall-Burst (LMP) ve Oracle Red Bull Racing (GTE) tarafından kazanılan 2022-23 Le Mans Virtual Series açılış turunda yaptı. Dört düzen dahildir: Grand Prix, Dayanıklılık, Dış ve Padok. Fragmanı inceleyebilirsiniz: https://youtu.be/hvOFlUO5YpY

Motorsport Games Teknoloji Direktörü Zach Griffin, “rFactor 2 gelişmeye ve en iyi simülasyon platformlarının nasıl olması gerektiğini göstermeye devam ederken, hayranlarımızın bu güncellemeyle direksiyona geçip yeni araçlarla ve yeni pistlerde yarışmaları konusunda heyecanlıyız.”

“BTCC ile olan ortaklığımız ve Formula E'nin resmi e-spor ortağı olmamızın yanı sıra Formula E'nin resmi simülasyon platformu olan rFactor 2 sayesinde, gerçek dünya yarışlarının unsurlarını simülasyonda hayata geçirebiliyor ve herkes için otantik bir deneyim sunabiliyoruz. Bu ölçekte bir ürüne ilk kez uygulandıkları lazerle taranan yeni pistler, sim yarışları için de yeni bir sayfa açıyor ve bu yeniliğin ön saflarında yer almaktan gurur duyuyoruz.”

rFactor 2'ye yönelik çeşitli yaşam kalitesi güncellemeleri de bugün piyasaya sürülecek:

Tamamen gözden geçirilmiş AI performansı (daha düzgün ve daha doğal)

Pist limiti güncellemeleri

Artan sanal gerçeklik (VR)

Kullanıcı arayüzü ayarları (artırılmış gezinme hızı)

Artan paket kurulum hızı

Far titreşimi seçeneği

Yeni içerik ve değişiklikler, platformdan çıkma ihtiyacını ortadan kaldıran, Ekim 2022'de uygulanan paket tekliflerini ve önceden satın alınan içeriği sergileyen yerel bir oyun içi mağazanın eklenmesini takip ediyor.

Hayranlar, bu yılki dört yarış aktivasyonunda eklenecek en son BTCC içeriğini denediler bile (Snetterton, Thruxton, Silverstone National ve Brands Hatch GP). rFactor 2'ye yapılan en son araç ve paket eklemeleri toplamları, iki Brands Hatch pisti de dahil olmak üzere, simülasyonda temsil edilen BTCC'de sırasıyla altı pist ve beş araç türü demek oluyor.

Yeni yayınlanan içeriğin fiyatlandırması aşağıdaki gibidir:

Q4 Paketi: Yaklaşık fiyat = €27.99 (%31.5 indirimli) İçerdikleri: BMW 330i M Sport BTCC, Vanwall Vandervell LMH, Bahreyn Uluslararası Pisti, Croft Pisti, Thruxton Pisti, ExCeL Londra Pisti.

İngiliz Pisti Paketi: Yaklaşık fiyat = €19.99 (%37.5 indirimli) Croft Pisti, Brands Hatch, Donington Park, Thruxton Pisti

Bireysel Ögeler

Vanwall Vandervell LMH - €4.99 BMW 330i M Sport BTCC - €4.99 Vauxhall Astra BTCC - €4.99 Croft Pisti - €6.99 Thruxton Pisti - €6.99 ExCeL Londra Pisti - €7.99 Bahreyn Uluslararası Pisti - €8.99

