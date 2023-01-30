F1® Arcade, Motorsport Games rFactor 2 tarafından destekleniyor

Haberi dinle

Birleşik Krallık'ta rekabetçi sosyalleşmenin öncüsü ve sektörün en başarılı konseptlerinden bazılarının arkasındaki girişimci güç olan Adam Breeden, en iddialı ve heyecan verici projesini resmen başlattı. Dünyanın ilk resmi premium F1 deneyim mekânı olan F1® Arcade, 12 Aralık 2022 tarihinde Londra'da One New Change, St Pauls'ta açıldı.

Motorsport Games tarafından sağlanan rFactor 2 yarış simülasyonu yazılımı tarafından desteklenen 60 hareketli F1 simülatörü ve özel F1® içeriğiyle birlikte gelen son teknoloji F1 yarış simülasyonu deneyimi, konukların yarış heyecanını yaşamalarını sağlarken, yönetici bir şef ve uzman miksologlar tarafından hazırlanan yüksek kalite yiyecek ve içecekler de servis ediliyor.

Dünya çapında resmi motor sporları yarış serilerinin önde gelen yarış oyunu geliştiricisi, yayıncısı ve e-spor ekosistemi sağlayıcısı Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games") CEO'su Dmitry Kozko, "Motor sporları heyecanını herkese ulaştırma misyonuyla, F1® Arcade'e ve müşterilerine sanal yarış ve gerçeklik deneyimi ve rekabeti sağlamak için rFactor 2'nin seçilmesini takdir ediyoruz!" dedi.

Studio 397 Yönetici Yapımcısı Dom Duhan, "Studio 397'deki uzman simülasyon geliştirme ekibimizin yarış unsurlarını geliştirmek için işbirliği yapması büyük bir zevkti ve müşterilerin bu deneyimden çok etkileneceğini umuyoruz."

"Aralık ayında F1® Arcade'in açılışından bu yana olağanüstü bir ilgi var. Amacımız, simülasyon yarışlarını eğlenceli ve birinci sınıf rekabetçi bir sosyalleşme ortamında herkes için erişilebilir kılan yenilikçi bir deneyim sunmaktı. Bunu gerçekleştirmek için, oyun deneyimini tam olarak uyarlayabilecek bir ortağa ihtiyacımız vardı; bu nedenle bu projede bizimle birlikte çalışmak üzere rFactor 2 ve Motorsport Games'i seçtik. İlk ayda müşterilerimizden gelen tepkiler harikaydı ve Londra'daki ilk mekanımızda ve gelecekteki mekanlarımızda çok daha fazlasını ağırlamayı dört gözle bekliyoruz."

F1® Arcade'in gelecek planları arasında 2023 yılında Birmingham, Birleşik Krallık var. rFactor 2 tarafından desteklenen başka lokasyonlar da duyurulacak. Tüm F1® Arcade haberleri için sosyal medya platformlarında @F1Arcade hesabını takip etmeyi unutmayın.