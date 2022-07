Motorsport Games, NVIDIA GeForce Now'a iki oyun getiriyor

Haberi dinle

MIAMI, FL – 20 Temmuz, 2022 - Dünyanın dört bir yanındaki resmi motor sporları yarış serilerinin önde gelen yarış oyunu geliştiricisi, yayıncısı ve e-spor ekosistemi sağlayıcısı olan Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), NVIDIA'nın (NASDAQ: NVDA) bulut tabanlı oyun yayın servisi GeForce NOW'da iki oyununun yayınlandığını duyurdu.

NASCAR 21: Ignition ve KartKraft, GeForce NOW'un 1.300'den fazla oyundan oluşan güçlü kitaplığına katıldı ve artık bulut üzerinden oynanabiliyor. Bu, GeForce NOW'a gelen ilk Motorsport Games oyunu anlamına geliyor.

Motorsport Games CEO'su Dmitry Kozko, "Amacımız, motor sporları heyecanını herkes için erişilebilir kılmak ve taraftarlara, nerede olurlarsa olsunlar harika bir oyuncu önceliği deneyimi yaşatmak."

"NASCAR ve Karting oyunlarımızı GeForce NOW'da kullanıma sunmak, taraftarların bazı Samsung TV'lerde dahi konsol olmadan oyunlarımızın keyfini çıkarmasını sağlıyor. Oyuncularımızın bu yeni deneyimi tecrübe etmelerini sabırsızlıkla bekliyoruz ve oyun oynamayı ileriye taşımaya devam eden yenilikçi bir şirket olan NVIDIA ile çalışmaktan heyecan duyuyoruz." dedi.

Geliştirici İlişkileri Direktörü Phil Scott, “GeForce NOW'un kapsamlı kütüphanesi hızla büyüyor ve oyuncularımız artık Motorsport Games'in en büyük iki oyununa erişebiliyorlar.”

“Oyuncular, ister hareket halindeyken ister kendi evlerinin rahatlığında, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve tabletler de dahil olmak üzere neredeyse tüm cihazları PC oyun donanıma dönüştüren ve oyunların nasıl çalışabileceğini yeniden tanımlayan GeForce NOW aracılığıyla bugün piyasadaki en iyi bulut oyun deneyimini yaşayabilirler." dedi.

NASCAR 21: Ignition ve KartKraft, GeForce NOW'un bir parçası olarak, PC'ler, Mac'ler, mobil cihazlar, yeni eklenen 2022 Samsung TV'ler ve daha fazlası aracılığıyla oynatılabilir.

Resmi lisanslı stok otomobil serisi oyununu ve gerçekçi karting oyununu artık her zamankinden daha fazla oyuncu deneyimleyebilir. GeForce NOW'daki oyuncular, oyunun Steam'de bulunan tam PC sürümünü oynayabiliyor ve neredeyse tüm cihazlarına aktarabiliyorlar.

Bu aynı zamanda, Motorsport Games'in her bir oyuncusuna daha fazla seçenek sunma hedefine de uyacak çünkü oyunları artık her zamankinden daha fazla cihazda erişilebilir olacak.