Motorsport Games, NASCAR Rivals'i duyurdu

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Dünya çapında resmi motor sporları yarış serilerinin önde gelen oyun geliştiricisi, yayıncısı ve e-spor ekosistemi sağlayıcısı Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), bugün 2022 sezonunun resmi video oyunu NASCAR Rivals'ı duyurdu.

Resmi lisanslı NASCAR video oyunu serisine yapılan bu en yeni ekleme, kullanıcıların NASCAR Cup Serisinin eğlencesini ve yoğunluğunu Nintendo Switch konsolu ile her yerde yaşayabilmesini sağlayacak ve oyuncuların sürüş deneyimini yükselten yeni özellikler içerecek.

NASCAR Rivals, 14 Ekim 2022'de piyasaya sürülmeden önce, önde gelen perakendeciler ve Nintendo eShop'ta 24 Ağustos 2022'den itibaren ön siparişe açılacak.

Motorsport Games CEO'su Dmitry Kozko, "NASCAR Rivals, NASCAR hayranlarına gerçek sürücüler gibi hissedebilme imkanı sunmayı amaçlayan son yarış deneyimidir. Oyun serisini büyütmek için NASCAR ile birlikte çalışmaya devam ederken, Switch'in taşınabilirliği sayesinde oyunculara nerede olurlarsa olsunlar pistte kendilerini aşma fırsatı vermekten heyecan duyuyoruz." dedi.

NASCAR Rivals ile birlikte oyuncular, herkesin bir şeyler bulabileceği çeşitli farklı modlarda rekabet etme ve yarışma fırsatına sahip olacaklar. 'Hızlı Yarış', oyuncuların herhangi bir sürücü/takım seçmesine ve 2022 NASCAR Cup Series pistindeki herhangi bir pistte yarışmalarına izin verecek. 'Kariyer Modu' oyunculara, mevcut bir takıma katılarak veya kendi takımlarından birini oluşturarak, bu süreçte sürücülerini özelleştirerek sporda kendi miraslarını yaratma şansı verecek. 'Meydan Okuma' ise oyuncuları, mücadeleyi tamamlamak için gerekenlere sahip olup olmadıklarını görmek için gerçek hayattaki pistteki olaylardan ilham alan senaryolara sokacak.

NASCAR Rivals, oyunculara pistte diğerlerine meydan okumak için birçok seçenek sunan birkaç 'Çok Oyunculu' moduna da sahip olacak. Oyuncular, Nintendo Switch'i 'Bölünmüş Ekran' modunda kullanarak arkadaşlarına karşı yarışabilir veya 'Çevrimiçi Çok Oyunculu' özelliği ile dünyanın herhangi bir yerindeki diğer 15 oyuncuya karşı çevrimiçi yarışabilir. Oyunda yeni olan, oyuncuların yerel bir ağdaki diğer yedi oyuncuya karşı yarışabileceği 'Yerel Çok Oyunculu' özelliğidir.

Oyun ayrıca, oyunculara bir dizi özelleştirme seçeneği sunan gelişmiş 'Paint Booth'u kullanarak özel ve benzersiz şemalar oluşturma fırsatı sunacak. Çeşitli görünümler, sponsor logoları ve daha fazlasıyla benzersiz sürücü avatarları da oluşturulabilir.

NASCAR Rivals, taraftarların Nintendo'nun taşınabilir Switch konsolu aracılığıyla yüksek erişilebilirlik ile NASCAR'ın yoğunluğunu ve heyecanını en üst düzeyde kucaklayabilmelerini sağlamak için Motorsport Games tarafından geliştirildi. Taraftarlar artık NASCAR'ı yanlarına alma ve gittikleri her yerde, ister yarış pistinde, ister evde ve aradaki her yerde rakiplerine karşı rekabet etme fırsatına sahipler.