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Önceki / 2-4 Nisan Yarış Programı
GENEL / Motorsport.com açıklamaları / Motorsport.com haberler

Gérard Neveu, Motorsport Games'e danışman olarak katıldı

Çeviren:
Can Çarpıcı

Alanında lider oyun üreticisi, dağıtımcısı ve tüm Dünya’daki resmî motor sporları serilerine e-spor ekosistemleri sağlayıcısı Motorsport Games, bugün tecrübeli motor sporları organizatörü Gérard Neveu ile Motorsport Games’in ‘motor sporları danışmanı’ olarak anlaştığını duyurdu.

Gérard , Motorsport Games ile yarış serileri ve motor sporları endüstrisi arasında bir köprü görevi görecek. Buna ek olarak Neveu, Motorsport Games ile motor sporları endüstrileri arasında yapılacak antlaşmaları oluşturma, geliştirme ve uygulanmalarından sorumlu olup tüm bunlar yaşanırken maksimum özgünlük ve gerçekçiliğin korunduğundan da emin olacak.

Bütün motor sporları dünyası tarafından tanınan ve saygı duyulan Neveu, MotorSport Games’e CEO rolünde görev aldığı Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’ndaki 10 yılın ardından katılacak.

2020’de, Motorsport Games ve Automobile Club de l’Ouest tarafından düzenlenen ve tüm Dünya televizyonlarında toplam 14.2M kişi tarafından seyredilen, dijital ortamlarda ise 131M tarafından etkileşim alınan Le Mans 24 Saat e-spor yarışının hayata geçirilmesinde büyük bir rol oynadı. Tarihin en büyük online yarışı olan bu etkinliğe, 30 ülkeden Dünya’nın en iyi 200 e-spor pilotu katılırken, 25 saat canlı yayın yapılabilecek bir altyapı ve prodüksiyon kuruldu.

Motorsport Games CEO’su Dmitry Kozko bu anlaşma hakkında, ‘’Gérard’ın engin tecrübesi ile eminim ki markamız hakiki kalıp endüstri içinde büyümeye ve gelişmeye devam edecektir. Tüm bunları yaparken dünya standartlarında eğlence ve içerik üretmeyi de sürdüreceğiz. Motorsport Games olarak, motor sporları markamızın sadece bir parçası değil, motor sporları bizim DNA’mızda var. Gérard gibi endüstri uzmanları; otantikliğimizi koruyup aynı zamanda büyük düşündüğümüzden, şirketimiz ve taraftarlarımız için en heyecan verici iş fırsatlarını yarattığımızdan emin olmamıza yardımcı olacak.’’ ifadelerini kullandı.

Gérard Neveu şunları ekledi: ‘’Motorsport Games, sanal yarış endüstrisinde lider olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Motorsport Games ekibi ile mevcut etkinlikleri geliştirmek ve tüm Dünya’daki takipçilerimize bu eğlenceyi yaymaya çalışmak için heyecanlıyım. Sanal yarışlar ve e-spor, motor sporkarının geleceğinde büyük bir yer oynayacak vr bu hareketin bir parçası olabilmekten ötürü onur duyuyorum. Gerçek motor sporları ile sanal motor spolarını birleştirerek bu yarışları sadece televizyondan izleyen değil, zirvedeki motor sporları etkinliklerinde yarışabilecek bir topluluk oluşturabiliriz.''

Motorsport Games, mükemmeliyetçiliği ile bir ün kazandı ve çabuk sürede çoğu yarış serisinin ortağı olmayı başardı. Motorsport Games; NASCAR, Le Mans 24 Saat ve British Touring Car şampiyonası için sanal oyun çıkarabilecek lisanslara sahip. Şirket, yakın zamanda lider Kart simülasyonu markası KartKraft ile anlaşırken mobil oyun üretici Digital Tales’i satın alma konusunda görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

 

Photo by: Motorsport Games

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