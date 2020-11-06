Motor1.com, Pininfarina tasarımı yeni logosunu tanıttı

Dünya hiç olmadığı kadar hızlı şekilde değişme trendinde ve bu dönüşümden en net etkilenen kalemlerden birisi de tabii ki otomobiller oluyor. Teknolojik, ekonomik ve kültürel bir devrim hâlinde olan otomotiv endüstrisinin yaşadığı bu evrim aslında yeni değil fakat salgından dolayı biraz daha hızlandı.

Şu anda dünyayı etkileyen bu acil durumdan dolayı hareket alanımız kısıtlandı, doğru; ancak zihinlerimiz hâlâ sınırın ötesini düşünmeye devam ediyor. Motor1.com ailesi olarak biz de durağanlığı pek sevmiyoruz çünkü değişen dünyaya ayak uydurmamız gerekiyor. Günümüz otomobillerini anlamak, analiz etmek ve öğrenmek gibi görevlere ek olarak geleceği de algılayabilmemiz gerekiyor.

Filippo Salza, President of Automotive at Motorsport Network and Alessandro Lago, Director of Motor1.com Italy Photo by: Motor1

Bunun üzerine Motor1.com olarak logomuzu değiştirme kararı aldık. Bunun basit bir değişim olduğunu düşünmeyin çünkü kalite, hız ve yazdığımız içeriklerdeki tarafsızlık ve özgürlüğümüzün sembolü olan yeni amblem için dünyanın en ünlü tasarım firmalarından Pininfarina'dan destek aldık. Dünya çapında 9 farklı dilde yayın yapan 10 edisyonun tamamını temsil etmesi adına evrensel bir tasarım dili izlememiz gerektiğini biliyorduk ve Pininfarina, bize tam da aradığımızı verdi.

Şimdi gördüğünüz bu yeni logoyu, yıllardır bizi sıkı şekilde takip eden tüm okurlarımıza adıyoruz.

Motor1.com choice mark for country editions. 1 / 2 Fotoğraf: Motor1 Motor1.com logo. 2 / 2 Fotoğraf: Motor1

Görkemli bir lansman... üstelik müzede!

Yeni Motor1.com logosu 5 Kasım günü İtalya'nın Cambiano kentindeki Pininfarina müzesinde dünyaya tanıtıldı. Turin merkezli tasarım firmasının 90 yıllık kariyerinde dizayn ettiği olağanüstü otomobiller arasında dünyaya gelen Motor1.com logosunun sunumuna Cisitalia 202, Battista gibi ikonik figürler de eşlik etti.

Motor1 presentation 1 / 2 Fotoğraf: Motor1 Motor1.com and Pininfarina logo. 2 / 2 Fotoğraf: Motor1

Yeni logomuzun "Nasıl yapıldı?" videosuna bir göz atın

Biliyoruz, genellikle bizden otomobil inceleme videoları görmeye alıştınız fakat bu sefer kendimize ve Pininfarina'ya ait özel bir içerikle karşınızdayız. İki firma arasındaki takım çalışmasının sonucu olan bu logonun nasıl ortaya çıktığını görmenizi istiyoruz.

Eğer canlı lansmanı kaçırdıysanız aşağıdaki videodan tasarım sürecinin öne çıkan noktalarına göz atabilirsiniz.

Yeni Motor1.com logosu bugün itibarıyla resmi olarak tüm mecralarımızda yerini alacak. Tüm edisyonlarımızın geçiş yaptığı bu logoyu internet sitemiz dışında Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarımızda da görebileceksiniz. Yeni videolarımızın kapak fotoğraflarında da artık bu logo ile karşınıza çıkacağız.