Motor1.com, Pininfarina tasarımı yeni logosunu tanıttı

Dünya hiç olmadığı kadar hızlı şekilde değişme trendinde ve bu dönüşümden en net etkilenen kalemlerden birisi de tabii ki otomobiller oluyor. Teknolojik, ekonomik ve kültürel bir devrim hâlinde olan otomotiv endüstrisinin yaşadığı bu evrim aslında yeni değil fakat salgından dolayı biraz daha hızlandı.

Şu anda dünyayı etkileyen bu acil durumdan dolayı hareket alanımız kısıtlandı, doğru; ancak zihinlerimiz hâlâ sınırın ötesini düşünmeye devam ediyor. Motor1.com ailesi olarak biz de durağanlığı pek sevmiyoruz çünkü değişen dünyaya ayak uydurmamız gerekiyor. Günümüz otomobillerini anlamak, analiz etmek ve öğrenmek gibi görevlere ek olarak geleceği de algılayabilmemiz gerekiyor.

Filippo Salza, President of Automotive at Motorsport Network and Alessandro Lago, Director of Motor1.com Italy

Photo by: Motor1